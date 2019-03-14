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«Дерись или освободи пояс»: Хабибу бросили вызов

Фергюсон призвал Хабиба подраться с ним или освободить пояс

Американский боец Тони Фергюсон бросил вызов российскому чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Американец потребовал от Орла провести титульный поединок или в противном случае освободить чемпионский пояс. Сам Хабиб намерен провести бой в сентябре этого года.

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсон потребовал от российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедов провести защиту титула в ближайшее время. В противном случае, по словам американца, Орел должен оставить чемпионский пояс вакантным. Сам Тони по прозвищу Эль Кукуй готов выступить в качестве соперника Нурмагомедова.

«Я готов к Хабибу. Защищай или освобождай пояс»,

— написал Фергюсон в твиттере.

Данное сообщение американский боец оставил в ответ на заявление главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта о том, что Тони в настоящее время не готов участвовать в титульных поединках в легкой весовой категории.

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«Тони прямо сейчас приходится иметь дело с множеством личных проблем, и он не может драться. Надеюсь, что все разрешится для него, и он сможет вернуться к делу», — цитирует главу промоушена Bloodyelbow.

В частности, Уайт намекнул на заявление Фергюсона о том, что ему в последнее время поступают угрозы за отказ от участия в конкретных боях.

«Я подвергался провокациям и угрозам со стороны некоторых людей, которые предлагают мне участвовать в боях с целью получить материальную выгоду. В случае моего отказа якобы может пострадать моя семья», — написал Тони.

Одним из последних решений Эль Кукуя был отказ от боя с Максом Холлоуэем за временный пояс на турнире UFC 236, который американец обосновал желанием драться только за полноценный чемпионский пояса. В конечном итоге вместо него на поединок против Холлоуэя был заявлен Дастин Порье. Глава UFC в свою очередь заявил, что будущее Фергюсона в промоушене после данного поступка остается туманным.

«Не знаю, как теперь сложатся дела Тони. Я постоянно говорю всем: если есть возможность, пользуйтесь ей. Если есть шанс получить титульный бой, используйте его. С чем теперь останется Фергюсон, я не знаю.

Он не захотел драться с Максом, а ведь я хотел, чтобы он сразился с Порье. Мы предложили ему два варианта: либо бой с Порье, либо с Холлоуэем. Он отказался от всего. Что ж, это его решение, а UFC двигается дальше»,

— заявил Уайт.

О потенциальном бое Фергюсона с Нурмагомедовым разговоры ведутся давно. Еще в декабре 2015 Хабиб и Тони должны были встретиться в октагоне, но поединок был отменен из-за того, что Орел получил тяжелую травму. Впоследствии их бой был анонсирован еще три раза, но встречи так и не произошло: Хабиб испытывал проблемы со здоровьем из-за активной сгонки веса, а у Фергюсона была обнаружена жидкость и кровь в легких, а затем американец травмировал колено, упустив возможность провести титульный поединок, который достался Нурмагомедову и Элу Яквинте.

В конечном итоге Хабиб одолел Яквинту и стал чемпионом UFC в легкой весовой категории. Свою первую защиту титула Нурмагомедов провел именно против Макгрегора.

Поединок состоялся 6 октября в Лас-Вегасе и завершился досрочной победой российского бойца.

В четвертом раунде Хабиб применил удушающий прием сзади и заставил Конора сдаться, после чего на T-Mobile Arena произошла массовая драка с участием двух бойцов, которую спровоцировал российский спортсмен: Нурмагомедов вступил в словесную перепалку с представителями команды Макгрегора, а затем перелез через клетку и прыгнул вперед ногами в тренера ирланда Диллона Дэниса.

После вмешательства охраны и полиции все стороны конфликта были разведены и отправлены в свои раздевалки. По итогам боя Атлетическая комиссия штата Невада временно дисквалифицировала спортсменов. Итоговое заседание изначально было запланировано на 10 декабря, однако затем перенесено на 29 января.

В ходе слушания комиссия признала обоих бойцов виновными в потасовке и применила против них дисциплинарные санкции: Нурмагомедов получил девять месяцев дисквалификации и должен будет заплатить $500 тысяч, Конор же отделался шестимесячным отстранением и штрафом в $50 тысяч.

Сроки дисквалификации спортсменов будут отсчитываться с момента инцидента — 6 октября 2018 года.

Участие в потасовке приняли брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов и спарринг-партнер Орла Зубайра Тухугова. Они были оштрафованы на $25 тысяч и дисквалифицированы на один год. С данным вердиктом был особенно недоволен Хабиб, поставив UFC и комиссии Невады ультиматум: либо его соотечественникам будет смягчено наказание, либо в октагон Орел вернется по истечении срока их отстранения.

Однако, по последним данным, возвращение Нурмагомедова может случиться раньше. Как утверждает журналист Азамат Бостанов, российский чемпион UFC планирует сразиться в сентябре этого года, однако имя соперника остается неизвестным.

«Я, Зубайра Тухугов и Абубакар будем драться в сентябре. С кем— пока неизвестно», — приводит слова Нурмагомедова Бостанов.

В своей карьере Хабиб Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения, проведя 27 поединков, восемь из которых завершились победой россиянина нокаутом. В активе Тони Фергюсона также 27 боев, 24 из которых он выиграл.

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