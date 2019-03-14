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«Девочкам нравятся хулиганы»: Емельяненко заговорил стихами

Александр Емельяненко: «Хорошим девочкам нравятся хулиганы»

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал о своих проблемах с законом. Арестованный за вождение в нетрезвом виде и сопротивление полиции спортсмен признался, что хулиганский образ жизни помогает ему привлечь внимание женщин.

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко высказался о своем очередном аресте, рассказав, почему на протяжении всей своей жизни он имеет проблемы с законом. По словам 37-летнего тяжеловеса, его преследует образ хулигана, а также подчеркнул, что вызывающее поведение и постоянные судебные тяжбы помогают ему привлечь внимание к собственной персоне со стороны лиц женского пола. При этом Емельяненко-младший утверждает, что все происшествия, в которые он ввязывается, случаются «спонтанно».

«Ну, получается у меня немножко похулиганить периодически. Это как-то спонтанно происходит. А еще я точно знаю, что хорошим девочкам нравятся мальчики-хулиганы»,

— сказал спортсмен в видеозаписи, размещенной в его инстаграме.

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Примечательно, что к этому посланию Емельяненко прикрепил стихотворение Сергея Есенина «Заметался пожар голубой».

Поступь нежная, легкий стан,
Если б знала ты сердцем упорным,
Как умеет любить хулиган,
Как умеет он быть покорным.

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Поступь нежная, легкий стан, Если б знала ты сердцем упорным, Как умеет любить хулиган, Как умеет он быть покорным. Я б навеки забыл кабаки И стихи бы писать забросил. Только б тонко касаться руки И волос твоих цветом в осень. Я б навеки пошел за тобой Хоть в свои, хоть в чужие дали... В первый раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалить. «Сергей Есенин»

Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

Ранее спортсмен в резкой форме обратился к своим подписчикам, которые критикую его за деяние, связанные с преступностью и нарушением закона.

«Кто меня не любит — успокойтесь, вы мне тоже не нужны», — опубликовал Емельяненко фотографию, на которой также содержится нецензурная лексика.

Напомним, что младший брат легендарного бойца ММА Федора Емельяненко находился под арестом за вождение в состоянии алкогольного опьянения и неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

1 марта Емельяненко припарковал свой автомобиль в неположенном месте, остановившись на пешеходном переходе. После того, как эвакуационная служба захотела конфисковать машину, спортсмен повздорил с работниками службы и попытался скрыться, однако в момент отъезда попал ДТП, протаранив два чужих автомобиля.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обязали бойца покинуть транспортное средство и проследовать вместе с ними в отделение, однако тот им в требовании отказал, высказавшись в адрес полицейских в нецензурной форме и угрожая им физической расправой.

В результате Емельяненко был вызволен из автомобиля принудительно, арестован и доставлен.

На следующий день после задержания в районном суде Кисловодска состоялись первые слушания по делу, в котором против спортсмена было возбуждено административное дело «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги», «невыполнение водителем законного требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения» и о «неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции». Также, по данным МВД, в отношении задержанного бойца собран материал по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

В конечном итоге Емельяненко был назначен административный арест в следственном изоляторе на десять суток, начало срока которого отчислялось со дня преступления.

Кроме того, как сообщает сайт телеканала «360», суд оштрафовал бойца-тяжеловеса на 30 тысяч рублей, а также лишил водительских прав на 1,5 года.

В ходе заседания Емельяненко признал свою вину в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, однако заявил, что не грубил и не сопротивлялся сотрудникам полиции.

«Каюсь, был не прав. Раскаиваюсь в содеянном. Чем объясню свое поведение? Тем состоянием, в котором был. Если бы я оказал сопротивление сотрудникам полиции, на них бы это как-то отразилось. Я никуда не бегал. Ни на ком ни побоев нет, ни жалоб. Да, выпил, каюсь, неправ был», — цитирует Емельяненко-младшего РИА «Новости».

По результатам следствия, полиция не стала заводить на бойца дело об оскорблении представителя власти, а сам спортсмен принес извинения за свое поведение.

Также Емельяненко подал апелляцию на решение суда. По мнению адвокатов российского бойца, вердикт является «слишком суровым», и защита ходатайствовала на том, чтобы оставить в качестве наказания только денежный штраф. Однако на слушании, которое прошло 6 марта, жалоба была отклонена.

4 мая Александр Емельяненко должен был принять участие в поединке на турнире RCC Boxing Promotions (RCC) в Челябинске, однако из-за судебных тяжб руководство промоушена приняло решение снять бойца с турнира и отменить его бой, а также приостановить контракт со спортсменом.

«Бой Емельяненко, запланированный на 4 мая, отменен, но на проведение турнира это не повлияет. Мы формируем кард, в ближайшее время будет известно, кто возглавит шоу, — рассказал ТАСС исполнительный директор RCC Николай Клименко.

В своей карьере ММА Александр Емельяненко одержал 26 побед, один раз завершил бой вничью, а также потерпел семь поражений. В декабре 2018 года он должен был сразиться против бразильского бойца Франсимара Барросы, однако вынужден был сняться с боя из-за травмы. Вместо него против бразильца в октагон вышел Михаил Мохнаткин, проигравший решением судей.

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