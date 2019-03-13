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Испугался порносцен: Руки-базуки сбежал с проекта «Брат-3»

Руки-базуки отказался от съемок в «Брате-3» после слов о порносценах

Кирилл Терешин по прозвищу Руки-базуки внезапно отказался от съемок в скандальном фильме «Брат-3», который по замыслу его создателя Стаса Барецкого должен стать продолжением дилогии «Брат» Алексея Балабанова. Синтоловый качок покинул проект прямо во время пресс-конференции, посвященной будущей кинокартине. Его представитель заявил, что звезда интернета не собирается сниматься в порносценах. Ранее Барецкий сообщал, что «Брат-3» выйдет на порносайтах.

Искусственный качок Кирилл Терешин, известный своими огромными руками-базуками, заполненными синтолом, сенсационно отказался от съемок в продолжении легендарной дилогии «Брат» Алексея Балабанова.

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Идея снять «Брат-3» пришла в голову эпатажному шоумену Стасу Барецкому. На мероприятиях по продвижению будущей кинокартины он неоднократно заявлял, что одной из его главных целей является воссоздать атмосферу 90-х в современных реалиях.

Для этого Барецкий пригласил для участия в съемках колоритных людей несколько свирепого вида — например, бойца смешанного стиля (ММА) Вячеслава Дацика, который недавно вышел из тюрьмы, актера Никиту Джигурду и того же Терешина.

Однако во время последней пресс-конференции, посвященной «Брату-3», синтоловый качок неожиданно отказался от съемок — причем, судя по всему, это была не его инициатива.

Поначалу мероприятие проходило по плану — Терешин отвечал на вопросы журналистов и активно хвалил проект.

«Я к этому фильму отношусь положительно. Барецкий меня пригласил, я пришел со своей командой, и сейчас мы работаем, готовимся к съемкам.

Я буду играть главного героя в этой картине. Будем думать над сюжетом, смотреть, как и что лучше сделать.

Ответственность? Я вообще не чувствую никакой ответственности из-за того, что буду играть в продолжении дилогии Балабанова.

Хотя первые два фильма мне понравились — хорошие. Поэтому, наверное, я и согласился», — говорил популярный персонаж Youtube на пресс-конференции.

Он даже поделился планами по сокращению объема рук.

«Откачка синтола из моих базук? Я действительно сейчас готовлюсь к операции, хочу уменьшить их объем.

Думаю, в этом году операция пройдет с вероятностью 90 процентов, но не в самое ближайшее время. Я хочу сделать это из-за проблем со здоровьем. Мое решение не связано со съемками в «Брате-3», оно имеет отношение только к моей жизни», — подчеркнул Терешин.

После общения прессы с синтоловым качком Барецкий решил раскрыть некоторые детали сюжета будущей кинокартины.

«Руки-базуки будет играть обычного простого русского парня, который качает мышцы. На него «наедут» серьезные парни, нужно будет выполнить определенное задание.

В этом фильме мы дадим ответ на вопрос «В чем сила, брат?» Кто-то примет его, кто-то не примет…», — рассказывал шоумен.

Также он добавил, что в картине будут присутствовать «порносцены». Барецкий планирует снять две версии «Брата-3» — «легкую» и «пошлую», причем последняя, по его словам, должна будет попасть на порносайты.

Вскоре после этих слов к Терешину, который сидел по правую руку от шоумена, подошел его представитель и заявил:

«Мы не были предупреждены о содержании сюжета, поэтому мы, наверное, дадим заднюю. Пойдем».

После этого он хлопнул синтолового качка по руке, и тот с отсутствующим видом повиновался. Барецкий отреагировал на такое развитие событий довольно флегматично, лишь произнеся: «Ну вот, видите».

Казалось, что по-настоящему переживают из-за происходящего только журналисты.

«А почему вы уходите? Дайте комментарий! Озвучьте причину!»

— обращались представители прессы к уходящему Терешину, но тот ничего не отвечал.

Зато вместо Рук-базук в зал вышел еще один представитель его команды — боец Максим Новоселов, который дал краткое объяснение произошедшему форс-мажору.

«Мы ничего не боимся, но обо всяких порносайтах мы не знали. Мы, может, люди и неправильные, но живем правильной жизнью.

И съемки для порносайтов — это не то, что мы ожидали услышать», — заявил спортсмен.

После этих слов Барецкий слегка оживился и обратился к Новоселову:

«Макс, несмотря на всю вашу гору мышц и профессиональный опыт, я вам скажу: вы сначала даете добро, а потом отказываетесь. Вы хотите разрушить фильм, вам проплатили или что вообще происходит?»

«Мы не работаем за деньги, тем более денег у тебя нет, — отрезал боец. — Нам не интересна материальная составляющая, нам был интересен сюжет. Сюжета нет. А то, что ты сейчас здесь произнес, — это неинтересно».

«Сюжет есть, поверь мне! И деньги есть — за мной инвесторы. Макс, поверь мне!» — кричал ему вслед Барецкий, но получил лишь краткий ответ — «Как будет готово, пиши».

«Все отворачиваются от этого фильма. Даже Терешин ушел», — грустно подытожил шоумен, после чего ведущий экстренно завершил пресс-конференцию.

Такими темпами съемки «Брата-3» могут окончательно сорваться.

Ранее против скандального продолжения дилогии уже высказывались продюсер фильмов «Брат» и «Брат-2» Сергей Сельянов и исполнитель роли Виктора Багрова в этих кинокартинах — Виктор Сухоруков.

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