Недовольны сроком: решается судьба убийц Дениса Тена. LIVE

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Денис Тен умер в возрасте 25 лет. В своей карьере казахстанский фигурист выиграл бронзу Олимпиады-2014 в Сочи, является двукратным призером чемпионатов мира, а также победителем чемпионатов четырех континентов 2015 года и трехкратным чемпионом Казахстана.
Жанар Толыбаева, возлюбленная Кудайбергенова, как и двое обвиняемых в убийстве фигуриста, попросила прощения у семьи Дениса Тена. Однако по утверждениям адвоката и матери девушки, та о готовящемся преступлении не знала.
«Моя дочь не знала о готовящемся преступлении, она — простая учительница, поэтому мы будем подавать на апелляцию», — приводит слова матери Толыбаевой sputniknews.kz.
Помимо тюремного заключения осужденные были оштрафованы: суд постановил взыскать с Кударбергенова и Киясова в пользу государства 1 млн 860 тысяч 520 тенге (327 251 рублей). Также с Кудайбергенова взыскали 510 тысяч 634 тенге (89 816 рублей) в пользу потерпевших по другим уголовным делам, передает Tengrinews.kz.
По его словам, он не планировал бить Дениса ножом, рассчитывая что тот испугается при виде оружия и даст преступникам сбежать.
«Вдруг я заметил, что перед машиной началась драка. Я находился на расстоянии около семи метров. Я не видел, как Арман снимает второе зеркало. Я даже не заметил, как подошел Денис. Я увидел только, когда они начали драться. В сумке были нож и еще несколько инструментов, которые необходимы для снятия зеркал. Я увидел, что Арман держится за сетку и падает. Тогда я взял нож из сумки и побежал к ним.
Я подбежал к Денису и потянул его за руку. Он посмотрел на меня. У меня был нож. Я думал, что он, увидев нож, испугается. Но он не боялся. Я не понял, как вонзил в него нож.
Я подошел к нему сзади с правой стороны, тогда и ударил ножом. Потом я сразу посмотрел на Армана. Он встал, и мы с ним сбежали с места происшествия. Мы направились в кусты. Я выбросил нож», — рассказал в суде Киясов.
Главный подозреваемый в нанесении ножевых ранений спортсмену — Нуралы Киясов — признался в содеянном на одном из последних слушаний и рассказал, как именно он нанес фигуристу смертельные ранения.
«Мы с Арманом вышли из машины. Он сказал, что я могу оставаться. Но я ответил, что тоже пойду. Мы сказали Жанар (девушке Кудайбергенова. — «Газета.Ru»), чтобы она оставалась в машине. Она сначала согласилась, но потом вышла на улицу. Мы видели белый автомобиль, стоящий на краю дороги. Арман дал мне сумку. Он надел перчатки и начал снимать зеркало со стороны водителя. Из-за того, что людей вокруг стало больше, он не спешил снимать второе зеркало. Я смотрел по сторонам и курил», — цитирует Киясова портал NUR.kz.
В частности, мать Тена утверждает, что убийцы дожидались Дениса, а кража автомобильных зеркал стала лишь отвлекающим маневром, ведь, по ее словам, в автомобиле находились более ценные вещи, в несколько раз превосходящие по стоимости те самые зеркала. Оксана считает, что если бы преступники действительно хотели ограничиться воровством, то украли бы не зеркала, а содержимое салона машины.
По ее словам, Денис не собирался ехать в ресторан, где фигурист обедал после тренировки. Однако Тен договорился о встрече со своим бывшим одноклассником Русланом Хайруллаевым, который является владельцем заведения. Именно Хайруллаев пригласил Дениса к себе в ресторан за несколько дней до трагедии. Как утверждает Оксана Тен, убийцы неслучайно переехали в Алма-Аты накануне происшествия, а в качестве своих убеждений приводит тот факт, что Киясов и Кудайбергенов находились на парковке, где стоял автомобиль фигуриста, около получаса, ожидая Дениса.
Осужденные оказались не согласны с такими внушительными сроками заключения и подали апелляцию. Мать убитого фигуриста Оксана Тен, свою очередь, считает, что произошедшее было заказным убийством и требует продолжения расследования и более сурового приговора. Она тоже подала апелляцию на прошлое решение суда.
В итоге Киясов и Кудайбергенов были приговорены к 18 годам тюремного заключения. Также срок получила подруга Кудайбергенова Жанар Толыбаева, которая была в курсе происходящего, но не вызвала скорую и не сообщила в полицию. Беременную женщину осудили на четыре года.
Трагический инцидент произошел 19 июля 2018 года. Денис Тен вышел после тренировки и обнаружил, что двое мужчин (как выяснилось впоследствии, их звали Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов) пытаются ограбить его машину — один из злоумышленников в тот момент откручивал зеркала. Фигурист попытался отстоять свое имущество, однако в ходе драки был смертельно ранен ножом. После нанесения рокового удара преступники скрылись, а Тен был доставлен в больницу, но уже в состоянии клинической смерти — он лишился трех литров крови. Спасти его врачи не успели.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! В Алма-Ате сегодня пройдет заседание суда, на котором будут рассмотрены апелляции по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена.