Недовольны сроком: решается судьба убийц Дениса Тена. LIVE

Курсы валют$ 65.58 (+0.045) 73.95 (-0.103)
Москва: -4°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити Шальке-04
7:0
закончен
23:00
Ювентус Атлетико М
3:0
закончен
Франция / Лига 1
21:00
ДижонПСЖ
0:4
закончен
Универсиада. Хоккей
11:00
РоссияСловакия
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсБостон Брюинз
7:4
закончен
02:00
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
5:3
закончен
02:00
Баффало СэйбрзДаллас Старз
0:2
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсДетройт Ред Уингз
3:1
закончен
03:00
Виннипег ДжетсСан-Хосе Шаркс
4:5
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзАризона Койотс
1:3
закончен
04:00
Калгари ФлэймзНью-Джерси Дэвилз
9:4
закончен
05:00
Анахайм ДаксНэшвилл Предаторз
3:2
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия СиксерсКливленд Кавальерс
106:99
закончен
02:00
Индиана ПэйсерсНью-Йорк Никс
103:98
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансМилуоки Бакс
113:130
закончен
03:00
Чикаго БуллзЛос-Анджелес Лейкерс
107:123
закончен
03:00
Даллас МавериксСан-Антонио Спёрс
105:112
закончен
05:30
Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
104:125
закончен
05:30
Денвер НаггетсМиннесота Тимбервулвз
133:107
закончен
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам, Драммен-Осло
15:00
Мужской и женский спринт
1
Фалла (Норвегия)
2:56.12
2
Якобсен (Норвегия)
+0,80
3
Непряева (Россия)
+1,06
закончен
Олимпизм / Универсиада
16:00
Церемония закрытия
закончен
Биатлон / Чемпионат мира. Эстерсунд
17:30
Индивидуальная гонка на 15 км, женщины
1
Ханна Эберг (Швеция)
43:10,4
2
Лиза Витоцци (Италия)
+23,6
3
Жюстин Бреза (Франция)
+32,5
закончен
Лига чемпионов
23:00
Барселона Лион
не начался
23:00
Бавария Ливерпуль
не начался
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКАДинамо М
не начался
19:30
СКАЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:30
Эдмонтон ОйлерзНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксНью-Йорк Рейнджерс
не начался
Еврокубок
19:00
УНИКС Локомотив-Кубань
не начался
21:00
Альба Уникаха
не начался
22:30
АСВЕЛ Андорра
не начался
22:45
Валенсия Ритас
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсОрландо Мэджик
не начался
02:00
Оклахома-Сити ТандерБруклин Нетс
не начался
02:30
Майами ХитДетройт Пистонс
не начался
02:30
Атланта ХоуксМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Хьюстон РокетсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Финикс СанзЮта Джаз
не начался
Хроника /
11:00
Онлайн-трансляция апелляции по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена
online
Лига Европы
20:55
Динамо К Челси
не начался
20:55
Ред Булл Зальцбург Наполи
не начался
20:55
Краснодар Валенсия
не начался
23:00
Интер М Айнтрахт Ф
не начался
23:00
Бенфика Динамо З
не начался
23:00
Славия П Севилья
не начался
23:00
Арсенал Ренн
не начался
23:00
Вильярреал Зенит
не начался
КХЛ / плей-офф
16:30
БарысАвангард
не начался
17:00
АвтомобилистСалават Юлаев
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Баффало СэйбрзПиттсбург Пингвинз
не начался
02:30
Детройт Ред УингзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:30
Оттава СенаторзСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Виннипег ДжетсБостон Брюинз
не начался
03:00
Миннесота УайлдДаллас Старз
не начался
05:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксФлорида Пантерз
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзНэшвилл Предаторз
не начался
Евролига
20:00
Химки Реал Мадрид
не начался
21:00
Жальгирис Бавария
не начался
22:05
Маккаби Т-А Анадолу Эфес
не начался
22:45
Олимпия Милан Олимпиакос
не начался
23:30
Гран Канария Дарушшафака
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикКливленд Кавальерс
не начался
02:00
Индиана ПэйсерсОклахома-Сити Тандер
не начался
02:30
Бостон СелтиксСакраменто Кингз
не начался
03:00
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:00
Юта ДжазМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:30
Денвер НаггетсДаллас Маверикс
не начался
Недовольны сроком: решается судьба убийц Дениса Тена. LIVE

Онлайн-трансляция апелляции по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена

Суд Алма-Аты рассматривает апелляцию по делу об убийстве бронзового призера Олимпийских игр — 2014 по фигурному катанию Дениса Тена. Спортсмен был зарезан двумя ворами возле своей машины, однако преступники не согласны с приговором суда. Мать фигуриста, напротив, желает продолжения следствия. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
11:45

Денис Тен умер в возрасте 25 лет. В своей карьере казахстанский фигурист выиграл бронзу Олимпиады-2014 в Сочи, является двукратным призером чемпионатов мира, а также победителем чемпионатов четырех континентов 2015 года и трехкратным чемпионом Казахстана.

Тен
РИА Новости
Фигурист Денис Тен
11:40

Жанар Толыбаева, возлюбленная Кудайбергенова, как и двое обвиняемых в убийстве фигуриста, попросила прощения у семьи Дениса Тена. Однако по утверждениям адвоката и матери девушки, та о готовящемся преступлении не знала.

«Моя дочь не знала о готовящемся преступлении, она — простая учительница, поэтому мы будем подавать на апелляцию», — приводит слова матери Толыбаевой sputniknews.kz.

11:35

Помимо тюремного заключения осужденные были оштрафованы: суд постановил взыскать с Кударбергенова и Киясова в пользу государства 1 млн 860 тысяч 520 тенге (327 251 рублей). Также с Кудайбергенова взыскали 510 тысяч 634 тенге (89 816 рублей) в пользу потерпевших по другим уголовным делам, передает Tengrinews.kz.

11:31

По его словам, он не планировал бить Дениса ножом, рассчитывая что тот испугается при виде оружия и даст преступникам сбежать.

«Вдруг я заметил, что перед машиной началась драка. Я находился на расстоянии около семи метров. Я не видел, как Арман снимает второе зеркало. Я даже не заметил, как подошел Денис. Я увидел только, когда они начали драться. В сумке были нож и еще несколько инструментов, которые необходимы для снятия зеркал. Я увидел, что Арман держится за сетку и падает. Тогда я взял нож из сумки и побежал к ним.

Я подбежал к Денису и потянул его за руку. Он посмотрел на меня. У меня был нож. Я думал, что он, увидев нож, испугается. Но он не боялся. Я не понял, как вонзил в него нож.

Я подошел к нему сзади с правой стороны, тогда и ударил ножом. Потом я сразу посмотрел на Армана. Он встал, и мы с ним сбежали с места происшествия. Мы направились в кусты. Я выбросил нож», — рассказал в суде Киясов.

11:30

Главный подозреваемый в нанесении ножевых ранений спортсмену — Нуралы Киясов — признался в содеянном на одном из последних слушаний и рассказал, как именно он нанес фигуристу смертельные ранения.

«Мы с Арманом вышли из машины. Он сказал, что я могу оставаться. Но я ответил, что тоже пойду. Мы сказали Жанар (девушке Кудайбергенова. — «Газета.Ru»), чтобы она оставалась в машине. Она сначала согласилась, но потом вышла на улицу. Мы видели белый автомобиль, стоящий на краю дороги. Арман дал мне сумку. Он надел перчатки и начал снимать зеркало со стороны водителя. Из-за того, что людей вокруг стало больше, он не спешил снимать второе зеркало. Я смотрел по сторонам и курил», — цитирует Киясова портал NUR.kz.

11:25

В частности, мать Тена утверждает, что убийцы дожидались Дениса, а кража автомобильных зеркал стала лишь отвлекающим маневром, ведь, по ее словам, в автомобиле находились более ценные вещи, в несколько раз превосходящие по стоимости те самые зеркала. Оксана считает, что если бы преступники действительно хотели ограничиться воровством, то украли бы не зеркала, а содержимое салона машины.

11:20

По ее словам, Денис не собирался ехать в ресторан, где фигурист обедал после тренировки. Однако Тен договорился о встрече со своим бывшим одноклассником Русланом Хайруллаевым, который является владельцем заведения. Именно Хайруллаев пригласил Дениса к себе в ресторан за несколько дней до трагедии. Как утверждает Оксана Тен, убийцы неслучайно переехали в Алма-Аты накануне происшествия, а в качестве своих убеждений приводит тот факт, что Киясов и Кудайбергенов находились на парковке, где стоял автомобиль фигуриста, около получаса, ожидая Дениса.

11:15

Осужденные оказались не согласны с такими внушительными сроками заключения и подали апелляцию. Мать убитого фигуриста Оксана Тен, свою очередь, считает, что произошедшее было заказным убийством и требует продолжения расследования и более сурового приговора. Она тоже подала апелляцию на прошлое решение суда.

В Алма-Ате простились с фигуристом Теном 6
Instagram.com
Гражданская панихида по убитому фигуристу Денису Тену во дворце спорта имени Балуана Шолака, Алма-Ата, 21 июля 2018 года
11:10

В итоге Киясов и Кудайбергенов были приговорены к 18 годам тюремного заключения. Также срок получила подруга Кудайбергенова Жанар Толыбаева, которая была в курсе происходящего, но не вызвала скорую и не сообщила в полицию. Беременную женщину осудили на четыре года.

Денис Тен и Жанар Толыбаева
РИА Новости
Денис Тен и Жанар Толыбаева
11:05

Трагический инцидент произошел 19 июля 2018 года. Денис Тен вышел после тренировки и обнаружил, что двое мужчин (как выяснилось впоследствии, их звали Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов) пытаются ограбить его машину — один из злоумышленников в тот момент откручивал зеркала. Фигурист попытался отстоять свое имущество, однако в ходе драки был смертельно ранен ножом. После нанесения рокового удара преступники скрылись, а Тен был доставлен в больницу, но уже в состоянии клинической смерти — он лишился трех литров крови. Спасти его врачи не успели.

Денис Тен
РИА Новости
Денис Тен
11:00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! В Алма-Ате сегодня пройдет заседание суда, на котором будут рассмотрены апелляции по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена.

Pictures and flowers are placed during the memorial service before the funeral of assassinated Kazakhstan's Olympic figure skater Denis Ten in Almaty 2
Shamil Zhumatov/REUTERS
Гражданская панихида по убитому фигуристу Денису Тену во дворце спорта имени Балуана Шолака, Алма-Ата, 21 июля 2018 года