Недовольны сроком: решается судьба убийц Дениса Тена. LIVE

По его словам, он не планировал бить Дениса ножом, рассчитывая что тот испугается при виде оружия и даст преступникам сбежать.

«Вдруг я заметил, что перед машиной началась драка. Я находился на расстоянии около семи метров. Я не видел, как Арман снимает второе зеркало. Я даже не заметил, как подошел Денис. Я увидел только, когда они начали драться. В сумке были нож и еще несколько инструментов, которые необходимы для снятия зеркал. Я увидел, что Арман держится за сетку и падает. Тогда я взял нож из сумки и побежал к ним.

Я подбежал к Денису и потянул его за руку. Он посмотрел на меня. У меня был нож. Я думал, что он, увидев нож, испугается. Но он не боялся. Я не понял, как вонзил в него нож.

Я подошел к нему сзади с правой стороны, тогда и ударил ножом. Потом я сразу посмотрел на Армана. Он встал, и мы с ним сбежали с места происшествия. Мы направились в кусты. Я выбросил нож», — рассказал в суде Киясов.