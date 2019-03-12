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«Чушь!» Емельяненко вышел из тюрьмы и сцепился с Харитоновым

«Вставил ему палец»: Емельяненко вышел из тюрьмы и оскорбил Харитонова

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко, задержанный в Кисловодске за стычку с эвакуаторщиками и вождение в нетрезвом виде, отбыл 10-дневный срок в спецприемнике и жестко оскорбил другого бойца Сергея Харитонова, с которым у него давний конфликт.

12 марта российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко вышел на свободу из ставропольского спецприемника после десяти суток административного ареста за неповиновение полиции.

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37-летний спортсмен ранее был задержан в Кисловодске, где сначала повздорил с эвакуаторщиками, которые хотели убрать с пешеходного перехода его машину, а затем оказал сопротивление прибывшим на место происшествия полицейским.

Емельяненко-младший попытался скрыться с места конфликта на своем автомобиле, но не смог уехать далеко и к тому же зацепил две других машины.

Как выяснилось при задержании, спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения, чем и объяснил свое поведение и оказанное полицейским сопротивление, которое к тому же сопровождалось оскорблениями в адрес стражей правопорядка.

Уже на следующий день ему вынесли приговор — десять суток административного ареста, а попытка защитников Емельяненко-младшего обжаловать вердикт в суде провалилась 6 марта.

В мире смешанных единоборств очередная история скандального спортсмена вызвала довольно живой отклик, и одним из прокомментировавших ситуацию был другой российский боец Сергей Харитонов.

«Александр Емельяненко вновь натворил каких-то дел: попал в какую-то аварию или что-то в этом роде. Этот человек — я повторял, говорил и буду говорить — опасен для общества. Он будет пить, насиловать, убивать — все, что угодно. И на него может повлиять только один человек — это Рамзан Ахматович Кадыров, — написал Сергей в своем инстаграме, попросив главу Чечни забрать Александра к себе и закрыть на территории республики, потому что «он слушает только вас».

Напомним, между Харитоновым и Емельяненко, которые являются ровесниками и бывшими одноклубниками по RTT, есть давний конфликт. Спортсмены часто проходились в адрес друг друга через прессу после своего единственного официального боя в 2006 году.

Тогда в рамках резервного финала Гран-при в промоушене Pride Александр Емельяненко, несмотря на попадание в нокдаун в первом раунде и занятую соперником позицию в маунте, сумел выйти из опасного положения и не только выровнял поединок, но и сам потряс оппонента, после чего закончил бой серией ударов коленом, когда Харитонов перестал отвечать.

За время пребывания Емельяненко в спецприемнике промоушен RCC отменил его бой, запланированный на 4 мая, а сам спортсмен успел написать в собственном инстаграме оскорбительный пост в адрес ненавистников, предложив им успокоиться и сдобрив все нецензурной бранью.

Не остался младший брат Федора Емельяненко в долгу у Харитонова и после выхода на свободу. Боец выложил в инстаграме видео, в котором говорит о Сергее.

«Засыпали вопросами по поводу Харитонова. Почему он это сказал, почему он то сказал. Расскажу одну историю, которую мне рассказал Федя, когда они еще тренировались в Екатеринбурге, — начал свое обращение Александр.

— Давно это было. Харитонов получил какую-то микротравму во время тренировки. Стоит он на карачках, и один из тренеров говорит, мол, сейчас его вылечу. Подходит и со всего размаха вставляет ему палец в задницу. А Харитонов даже не колыхнулся.

Что я хочу сказать? По поводу Харитонова задавайте вопросы Борису Моисееву. Он лучше знает [лиц нетрадиционной ориентации]. Почему они так говорят, почему себя так ведут. Я не знаю. Всего хорошего».

На это Харитонов, в данный момент выступающий в промоушене Bellator, отреагировал довольно флегматично.

«Я вам говорю: пьяный человек несет такую чушь. У меня даже слов нет. А зачем мне писать ему? Человек пьян, вот и все», — прокомментировал спортсмен слова Емельяненко-младшего для Sport24.

Напомним, что Харитонов недавно в рамках бойцовского вечера Bellator встречался с американцем Мэттом Митрионом, однако поединок был признан несостоявшимся, так как соперник случайно нанес россиянину удар ниже пояса, попав в край защиты паха, что вызвало у спортсмена дикую боль.

Американец сразу же извинился и предложил все же провести поединок, когда Харитонов будет готов. Повторная встреча Митриона и Сергея теперь должна состояться в мае.

У Емельяненко-младшего, не так давно покинувшего грозненский клуб «Ахмат», пока нет официальных запланированных боев. При этом недавно освободившийся из заключения боец Вячеслав Дацик анонсирует их с Александром скорый бой, упирая на имеющую место личную неприязнь.

Сам Емельяненко слухи о поединке с Дациком в данный момент никак не комментирует.

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