«Он жертва, как и Кокорин»: Макгрегора освободили из тюрьмы

Полиция освободила бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора из окружной тюрьмы Майами-Дейд. За арестованного по подозрению в нападении на болельщика спортсмена был внесен залог в размере $12,5 тысяч.

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Несмотря на повторяющиеся проблемы с законом, ирландец продолжает сохранять оптимизм. В своем инстаграме он высказал благодарность своим поклонникам за поддержку.

«Терпение — это именно та черта, над которой я продолжаю работать. Люблю своих фанатов. Всем спасибо!»

— написал Макгрегор в инстаграме.

Напомним, что 11 марта боец ММА был арестован правоохранительными органами курортного города Майами-Бич за потасовку с прохожим. Примерно в пять утра по местному времени спортсмен направлялся из ночного клуба в отель, когда к нему подошел фанат и начал настойчиво просить о совместном фото. Вспыльчивый ирландец не смог сдержаться, выхватил у поклонника телефон, кинул его на асфальт и разбил, после чего подобрал осколки мобильного устройства и удалился.

Пострадавший, которым оказался гражданин Великобритании Ахмед Абдирзак, обратился в полицию. Он заявил, что гаджет, который сломал Макгрегор, стоил $1 тыс.

Спустя несколько часов полиция арестовала бойца на другом конце города. Он подозревается в разбойном ограблении и причинении вреда чужому имуществу.

После допроса Макгрегора доставили в тюрьму Майами-Дейд, где он провел четыре часа. Сторона спортсмена сообщила, что он без каких-либо проблем согласился на сотрудничество со следствием. Более того, адвокат ирландца Сэмюэль Рабин заявил, что его клиент был втянут в стычку не по своей вине.

«Макгрегор был вовлечен в небольшую ссору из-за мобильного телефона, которая привела к звонку в полицию. Он высоко ценит реакцию полиции и обещает оказывать им полное содействие», — приводит слова юриста CBS4 Miami.

Поддержали Макгрегора не только его адвокат и поклонники, но и экс-чемпион UFC Олег Тактаров. Россиянин считает, что ирландец стал жертвой провокации, и фотографировать его без спроса никто не имел права.

«Фанаты должны иметь хоть каплю уважения. Делать фотографии без разрешения нельзя даже в зоопарке.

У человека есть право на частную жизнь. Человек — не обезьяна.

Полностью на твоей стороне», — гласит сообщение Тактарова в комментариях под постом Макгрегора.

Помимо прочего, россиянин сравнил произошедшее со скандалом, в который попали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Напомним, что нападающий петербургского «Зенита» и полузащитник «Краснодара» осенью 2018 года в компании друзей напали на трех человек в центре Москвы. Все фигуранты дела с октября находятся в СИЗО — недавно срок их ареста был продлен до апреля.

«Что Конор, что Мамаев или Кокорин — жертвы провокаций. Мы должны быть на их стороне, когда тяжело и весь мир против», — считает Тактаров.

Стоит отметить, что 30-летний Макгрегор регулярно становится героем скандальных хроник. В апреле прошлого года ирландец разгромил автобус с участниками UFC 223. Из-за действий Конора серьезно пострадали несколько бойцов: Майкл Кьеза получил порезы лица и головы, подав впоследствии в суд на ирландца, поскольку это стоило ему «серьезных личных и финансовых проблем», также психологическая травма была нанесена чемпионке UFC Роуз Намаюнас, которая после инцидента боится выходить из дома, и вынужденному сняться с UFC 223 Рэю Боргу — он получил повреждение глаза после попадания осколка.

Бруклинский суд приговорил Макгрегора к штрафу, общественным работам и обязал побеседовать со священником.

В начале 2019 года 26-летняя британка Терри Мюррей заявила, что родила от Макгрегора внебрачного ребенка. Девушка рассказала, что провела ночь со спортсменом всего за месяц до того, как его супруга Ди Девлин подарила ему сына Джейка. В качестве доказательства Мюррей опубликовала снимок с бойцом, якобы сделанный в ту ночь. Она публично попросила у ирландца денег на ребенка, так как сама не работает и живет с матерью.

Однако спортсмен не признает в девочке Клоде свою дочь.

Макгрегор любит устраивать скандальные представления и на крупных мероприятиях. Так, на пресс-конференции перед поединком против Нейта Диаса в 2016 году он умудрился причинить ущерб охраннику Уильяму Пеггу, который впоследствии подал на него в суд, обвинив спортсмена в нанесении травмы: ирландец бросил в него банку из-под энергетического напитка.

На лечение пострадавший потратил порядка $5 тыс.

Пегг требовал компенсации ущерба в размере $95 тыс., однако дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Также в октябре 2018 года Макгрегор принял участие в потасовке на турнире UFC 229, когда проиграл титульный бой россиянину Хабибу Нурмагомедову. Изначально предполагалось, что драку затеяли бойцы из команды Нурмагомедова, однако на видеозаписях присутствовали кадры, на которых Макгрегор бьет брата россиянина первым. Спортивная комиссия штата Невада признала ирландца виновным и дисквалифицировала его на полгода, также обязав выплатить штраф.

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