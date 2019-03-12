Последняя надежда: Куклина бежит финальный круг. LIVE

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Это пятое индивидуальное золото на чемпионатах мира у Швеции!
Поздравляем с золотом шведку Ханну Эберг, с серебром — итальянку Лизу Витоцци и с бронзой — француженку Жюстин Бреза!
Куклина становится лучшей из россиянок, финишировав с 16-м результатом! Вслед за ней, на 17-й строчке, находится Юрлова-Перхт. Миронова — 33-я, Кайшева — 60-я. Стоит отметить, что Куклина допустила лишь один промах, в то время как Юрлова — три, Миронова — пять, а Кайшева — шесть.
Куклину что есть сил подгоняют на трассе тренеры, но скорости не хватает. Она пока 16-я по времени.
Россиянка Ульяна Кайшева, чье время сейчас находится на 55-строчке, делится первыми впечатлениями от гонки в эфире «Матч ТВ»:
«Со стрельбой сегодня творилось что-то ужасное, непонятное (Кайшева промахнулась шесть раз. — «Газета.Ru»). Делала поправки, учла, что было на пристрелке, но, похоже, не нужно было этого делать. Пока я точно не выяснила, в чем причина. На гонке ветер дул то слева, то справа. К сожалению, подстроиться не удалось».
Лариса Куклина отстрелялась, пожалуй, лучше всех из россиянок: на четырех огневых рубежах у нее только один промах. Однако ход, к сожалению, сильно подводит спортсменку. Сейчас Куклина на 15-й позиции.
Ханна Эберг уже принимает поздравления с победой — из оставшихся на трассе биатлонисток ее уже никто не обгонит. Над стадионом разносится песня группы ABBA «The Winner Takes It All».
Так выглядит топ лучших результатов гонки на данный момент:
Француженка Жюстин Бреза финиширует с третьим временем! Кажется, пьедестал у нас уже сформирован.
Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, чей результат на данный момент держится на 13-м месте, дала первый комментарий по гонке в эфире «Матч ТВ»:
«Сегодня я довольна ходом своих лыж. С самого начала удалось взять высокий темп и додержать его до финиша. Однако я немножко расстроена промахами — все были близкими, габаритными. На «лежке» резко поменялся ветер, а я не отреагировала вовремя и промахнулась. На «стойке» оба промаха — мои ошибки. Перед последним выстрелом взяла паузу, потеряла мишень, начала готовиться заново, но тут подул ветер и я не попала», — рассказала спортсменка.
Француженка Бреза по-прежнему мчит к своему третьему месту, но видно, что силы покидают француженку — очень тяжелый ход она показывает.
Лиза Витоцци врывается на пьедестал! Она финиширует со вторым временем на данный момент! Ни одного промаха не допустила итальянка, как и лидирующая на данный момент Ханна Эберг, однако ходом немного проиграла хозяйке соревнований.
Жюстин Бреза пока не сдается! Несмотря на один промах, француженка подошла к последней стрельбе с третьим временем и закрыла там все мишени! Теперь все силы можно отдать на лыжне. Бреза бежит за медалью!
Внезапно: Мона Брурссон едва не заехала в призы! Лишь один промах на всех четырех огневых рубежах, но именно он не позволил спортсменке завоевать медаль — шведка сейчас лишь четвертая.
Результат Юрловой-Перхт тем временем откатился на восьмую позицию. Новоявленному лидеру — шведке Эберг — она уступает три минуты.
Россиянка Кайшева за 2 км до финиша бежит с 38-м временем — она промахнулась на всех огневых рубежах шесть раз в сумме!
Украинка Меркушина один раз промахнулась на решающей стрельбе и весьма усложнила себе задачу борьбы за награды.
Впрочем, борьба за медали пока не закончена. Француженка Жюстин Бреза по времени была лучшей на отрезках дистанции перед третьей стрельбой, обгоняя ту же Эберг! Правда, затем она допустила одну досадную осечку. Тем не менее заехать на пьедестал Бреза по-прежнему способна.
Эберг работает изо всех сил на финишной прямой и финиширует с лучшим временем! Дальмайер смещается на вторую строчку, Фиалкова — на третью. Родные трибуны аплодируют шведке, и Ханна торжествующе потрясает лыжами в воздухе.
А пока мы ждем на финише шведку Эберг, дистанцию уже прошла немка Лаура Дальмайер, которая смещает Паулину Фиалкову с первого места! У Дальмайер тоже был один промах, но она обошла словачку по скорости. У нас новый лидер. Посмотрим, сместит ли Лауру шведка.
Четвертая россиянка Лариса Куклина тем временем подошла к своей первой стрельбе — лежа — и промахнулась один раз.
Зато на третьей стрельбе здорово показывает себя украинка Меркушина, у которой пока ни одной осечки. Она тоже вполне может вмешаться в борьбу за медаль.
Кайшева, похоже, убила последние надежды на хороший результат в этой гонке, допустив три промаха на третьей стрельбе — лежа. На этом отрезке дистанции россиянка — 41-я.
Ханна Эберг тем временем ставит под сомнение время Фиалковой! Шведка идеально отстрелялась на всех четырех огневых рубежах, а ведь еще и ход у нее неплохой. Видимо, хозяйка чемпионата мира может свергнуть сейчас Паулину с первой строчки.
На второй стрельбе — стоя — Миронова тоже сделала одну осечку. Что за напасть такая? Вроде бы ветер не бушует... но спортсменам, конечно, виднее.
Стартовавшая третьей из россиянок Миронова до первой стрельбы показывала не очень высокий ход, держась на 11-12 позициях. На огневом рубеже Светлана допустила один промах и сразу откатилась на 39-е место.
Второй к финишу приходит россиянка Юрлова-Перхт, которая отправлялась на трассу пятой! Но по времени Екатерина, к сожалению, еще будет опускаться. Отставание от лидера — 2 минуты 15 секунд.
Паулина Фиалкова финиширует первой! Сейчас она лидер гонки. Теперь словачку ждет томительное ожидание соперниц.
Из-за промаха на последнем рубеже Юрлова отстает от Фиалковой на все те же две минуты и сократить отрыв никак не получается. Сейчас в просвет между соперницами еще попадут стартовавшие позже биатлонистки. Точная стрельба — залог успеха в индивидуальной гонке.
Юрлова на последней стрельбе — надо собраться! Очень быстро и точно россиянка закрывает первые четыре мишени, однако затем зачем-то делает паузу и мажет... Три промаха в совокупности на дистанции — побороться за медали будет практически нереально. Будь Юрлова чуть поточнее, могла бы бороться сейчас с промахнувшейся Фиалковой — по скорости они примерно равны.
Паулина Фиалкова допустила одну осечку на финальной стрельбе! Единственную за всю гонку — и в такой ответственный момент! Словачка даже присела перед последним выстрелом, чтобы немного успокоиться и унять дрожь в руках, однако это не помогло. Что ж, теперь нас ждет жаркая концовка!
Норвежка Ройселанд, которая долгое время держалась за лидером гонки Фиалковой, допустила на третьей стрельбе два промаха и выпала из группы основных преследовательниц.
После своей первой стрельбы Кайшева показывает 30-е время, проигрывая лучшему результату 1 минуту 16 секунд.
Кайшева тем временем подошла к первой стрельбе лежа и допустила один промах. Плюс одна минута. С такой скоростью, как у Ульяны, даже одна осечка может стать приговором.
Стартовала третья представительница сборной России — Светлана Миронова! Желаем удачи молодой спортсменке.
Юрлова уже на третьем огневом рубеже — лежа. И наконец-то чистая стрельба! Вот так бы сразу. Россиянка уходит на дистанцию, и ее отставание от лидирующей Фиалковой пока не увеличивается — оно по-прежнему равно двум минутам.
Россиянка Кайшева, к сожалению, показывает очень слабый ход на данный момент. Отметку в 1,5 км она преодолела только 24-й с отставанием в 20 секунд от лучшего времени. Что ж, посмотрим, как пойдут дела на стрельбе.
Что творит Паулина Фиалкова! На третьей стрельбе — лежа — она снова стреляет идеально! Вот это лидер гонки. Только что словачка сделала серьезную заявку на победу.
Результаты Юрловой, к сожалению, все больше опускаются куда-то в середину таблицу по мере того, как соперницы, стартовавшие позже, пробегают ту же дистанцию.
Несмотря на несильный ветер, у многих биатлонисток возникают проблемы с точностью. Чешка Маркета Давыдова, которая здорово выступает в индивидуальных гонках этого сезона и претендует на Малый Хрустальный глобус, только что промахнулась на «стойке» дважды.
Тем временем под 49-м номером стартовала вторая россиянка — Ульяна Кайшева! Пожелаем ей удачной стрельбы и хорошего хода!
Юрлова после второй стрельбы проигрывает лидирующей Фиалковой уже две минуты, а не одну. Пока что россиянка на шестом месте.
Тем временем словачка Паулина Фиалкова, которая лидирует сейчас в гонке, безупречно стреляет и на втором огневом рубеже — стоя, сохраняя за собой первую строчку.
Да что ж такое?! Все мишени закрывала Юрлова, но промазала самым последним выстрелом! Плюс еще одна дополнительная минута к результату. А ведь подобралась к лидерам благодаря хорошей работе на трассе...
Юрлова балансирует в районе пятого-шестого места на подходе ко второй стрельбе. Но большинство соперниц еще просто не дошли до этой отметки дистанции, так что россиянка еще может опуститься. Надо отстреляться чисто на «стойке»!
Из 14-ти спортсменок, преодолевших первый огневой рубеж, только четыре пока закрыли все мишени. Только что одну осечку допустила Мякяряйнен.
Юрлова после первой стрельбы пока шестая и проигрывает Фиалковой минуту. Промахи в индивидуальной гонке дорого стоят.
Вслед за Юрловой на первый огневой рубеж пришла бывшая россиянка Кузьмина, которая показывает лучший ход на данный момент. Но что творится со стрельбой?! Вот это да... Анастасия допустила четыре осечки! Это отбрасывает ее сразу на девятое место с отставанием почти в четыре минуты от лидера, которым теперь становится Паулина Фиалкова!
Юрлова-Перхт уже на первой стрельбе — лежа! Эх, ветер неприятно поддул в этот момент, и Екатерина допустила один промах! Плюс одна минута к ее времени...
На отрезке в 2,3 км Юрлова по-прежнему четвертая. Тройка лидеров остается прежней — Кузьмина, Фиалкова, Симон из Франции.
Первую контрольную отметку в 1,5 км Юрлова преодолевает с третьим временем на данный момент. Она проигрывает лидирующей на этом отрезке дистанции Анастасии Кузьминой 14 секунд. Просто невероятный ход показывает бывшая россиянка, которая совсем недавно переболела ангиной.
На трассе уже борется и опасная финка Кайса Мякяряйнен!
Седьмой в гонку ушла бывшая россиянка Анастасия Кузьмина — сестра Антона Шипулина, которая сменила спортивное гражданство на словацкое и стала олимпийской чемпионкой. В этом сезоне спортсменка борется за Большой Хрустальный глобус, так что ей очень важно здорово проявить себя в оставшихся гонках.
Под пятым номером на трассу ушла наша Екатерина Юрлова-Перхт! Сегодня на огневых рубежах полный штиль, так что стрелять надо точно, иначе соперницам можно проиграть очень много. Будем надеяться на лидера женской сборной России.
В гонке уже и Паулина Фиалкова из Словакии, которая тоже может преподнести сюрприз!
Итак, первая спортсменка — Кривко из Белоруссии — стартовала!
Идут последние приготовления к старту!
На этом мировом форуме единственную медаль сборной России пока принес Александр Логинов, взявший серебро в мужском спринте на 10 км. Будем надеться на вторую награду сегодня.
Из россиянок гонку побегут Екатерина Юрлова-Перхт, которая замечательно проявила себя в начале этого чемпионата мира, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Лариса Куклина. Самые большие шансы на медаль есть, конечно, у Юрловой, стартующей под пятым номером, а вот попадание любой из остальных девушек на пьедестал станет приятным сюрпризом. Кайшева уйдет на трассу 49-й, Мироновой — 64-й, а Куклина — 95-й.
Начало гонки запланировано на 17.30 мск.
На чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде пройдет женская индивидуальная гонка на 15 км. Вместе с вами за ней будет следить Эльвира Ондар.