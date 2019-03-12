Последняя надежда: Куклина бежит финальный круг. LIVE

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, чей результат на данный момент держится на 13-м месте, дала первый комментарий по гонке в эфире «Матч ТВ»:

«Сегодня я довольна ходом своих лыж. С самого начала удалось взять высокий темп и додержать его до финиша. Однако я немножко расстроена промахами — все были близкими, габаритными. На «лежке» резко поменялся ветер, а я не отреагировала вовремя и промахнулась. На «стойке» оба промаха — мои ошибки. Перед последним выстрелом взяла паузу, потеряла мишень, начала готовиться заново, но тут подул ветер и я не попала», — рассказала спортсменка.