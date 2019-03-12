Это конец: Россия прощается с Универсиадой. LIVE

В последний день соревнований было разыграно два комплекта наград. В лыжной гонке на 30 км Кирилл Киливнюк (серебро) и Илья Порошкин (бронза) уступили японцу Наото Баба, а в финале хоккейного мужского турнира сборная России обыграла команду Словакии. В матче за бронзовые медали канадцы оказались сильнее сборной Казахстана.