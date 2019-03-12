Это конец: Россия прощается с Универсиадой. LIVE

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Солисткой этого номера выступает олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.
Церемония начинается с номера «Энергия молодости»: «призеры» Игр стоят на пьедестале, а огромная толпа других фигуристов призывает их сойти вниз и начать настоящее веселье.
Церемония закрытия стартует буквально через несколько минут.
Сама церемония пройдет на «Платинум Арене Красноярск». Организаторы анонсировали грандиозное шоу от призера Олимпийских игр, хореографа Ильи Авербуха.
В последний день соревнований было разыграно два комплекта наград. В лыжной гонке на 30 км Кирилл Киливнюк (серебро) и Илья Порошкин (бронза) уступили японцу Наото Баба, а в финале хоккейного мужского турнира сборная России обыграла команду Словакии. В матче за бронзовые медали канадцы оказались сильнее сборной Казахстана.
Напомним, Россия безоговорочно выиграла медальный зачет соревнований. На счету нашей команды 112 медалей (41 золотая, 39 серебряных, 32 бронзовых) – это лучший результат для отдельной сборной в истории проведения зимних Универсиад. На втором месте, с 14 медалями, соревнования завершила сборная Южной Кореи. Тройку лучших замыкают японские спортсмены, которые завоевали 13 наград.
Сама церемония закрытия начнется в 16.00 мск.
В Красноярске завершается зимняя Универсиада-2019. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии закрытия.