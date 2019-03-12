Грабеж и хулиганство: Макгрегора арестовали в США

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор вновь оказался в центре скандала. Бывший чемпион легкого и полулегкого дивизионов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Майами-бич повздорил с прохожим, который хотел с ним сфотографироваться.

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Спортсмен на просьбу о совместном снимке выхватил у фаната телефон, кинул его на землю, несколько раз ударил ногой, после чего поднял обломки мобильного устройства и ушел. В полиции жертва бойца оценил стоимость своего гаджета в $1 тыс.

Как сообщает газета Miami Herald, инцидент произошел 11 марта примерно возле гостинцы Fontainebleau примерно в 5.00 по местному времени. В этот момент ирландец покидал ночной клуб. Отмечается, что конфликт попал на камеры видеонаблюдения.

MBPD has arrested and charged Conor McGregor, DOB: 7/14/88, with Strong Arm Robbery and Criminal Mischief, both felonies. Please see arrest report and booking photo below. No additional information will be provided. pic.twitter.com/9HdkRWPnd8 — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) 12 марта 2019 г.

Пострадавшим болельщиком оказался гражданин Великобритании Ахмед Абдирзак. Сразу после нападения он обратился в полицию. На месте преступления бойца задержать не удалось, но спустя некоторое время правоохранительные органы все же арестовали Макгрегора, обнаружив его в доме на другом конце города.

Ирландцу инкриминируют разбойное ограбление и преступное причинение ущерба.

Сторона Макгрегора заявляет, что инцидент не носил серьезного характера. По словам адвоката ирландца Сэмюэля Рабина, его подзащитный стал участником «небольшой ссоры». Он также добавил, что экс-чемпион UFC в полной мере сотрудничает со следствием.

«Макгрегор был вовлечен в небольшую ссору из-за мобильного телефона, которая привела к звонку в полицию. Он высоко ценит реакцию полиции и обещает оказывать полное сотрудничество», — цитирует Рабина CBS4 Miami.

Conor McGregor was swarmed by media while leaving a correctional facility in Miami after being arrested earlier today. pic.twitter.com/RrRuyD1pnb — SportsCenter (@SportsCenter) 12 марта 2019 г.

Спортсмен был заключен под стражу в окружную тюрьму Майами-Дейд, однако сейчас освобожден за залог в размере $12,5 тыс.

30-летний Макгрегор уже не в первый раз попадает в криминальные переделки. Самый серьезный эпизод с участием ирландца произошел в преддверии вечера боев UFC 223 в Нью-Йорке, на котором россиянин Хабиб Нурмагомедов победил Эла Яквинту и завладел поясом UFC, принадлежавший ранее Макгрегору.

Тогда дагестанский боец в компании других бойцов из своей команды повздорил с другом Макгрегора Артемом Лобовым в фойе отеля. На следующий день ирландец прилетел в Нью-Йорк и устроил погром на парковке, напав на автобус с участниками турнира.

Многие считают, что поступок Макгрегора и его команды был частью раскрутки, однако ирландец явно переборщил. Конор в ходе разборок кинул железную тележку в автобус, и осколки стекла, падая в салон, серьезно навредили нескольким бойцам.

В частности, сильно пострадал Майкл Кьеза, чей бой на UFC 223 пришлось отменить, а также чемпионка организации Роуз Намаюнас, перенесшая психологический удар.

Нурмагомедов изъявлял желание выйти из автобуса, чтобы разобраться с ирландцем, однако того остановил его менеджер. Находящиеся в транспортном средстве участники UFC 223 посчитали, что ирландец просто не в себе, а любая потасовка чревата отменой боя, как это случилось с Лобовым.

Президент UFC Дана Уайт дебош Макгрегора назвал «худшим, что случилось с организацией за все время его существования».

Макрегргор скрылся с места преступления, но позднее добровольно сдался полиции. Ирландцу грозило реальный тюремный срок и огромный штраф, однако, сотрудничая с прокурором, бойца обязали к общественным работам и выплате компенсации за беспорядки.

На протяжении пяти дней Макгрегор занимался ручным трудом в двух церквях Бруклина.

Было сделано все необходимое, чтобы о местонахождении спортсмена не узнали пресс и поклонники – так впоследствии и случилось, поскольку за работами боец замечен не был. Также, помимо общественных работ, Макгрегор посетил священника, который провел с ним долгую беседу на тему неконтролируемого гнева.

По поводу компенсации с Макгрегором продолжает судиться Кьеза, чья карьера из-за случившегося понесла сильнейший урон.

Более того, болельщики остались недовольны решением Бруклинского суда и позицией UFC по этому делу. Ирландцу всерьез прочили тюремный срок, однако он не только отделался легким штрафом и общественными работами, но и со спортивной точки зрения остался чист, как и Лобов. UFC после длительного отсутствия организовал Конору титульный бой с Хабибом Нурмагомедовым, который он проиграл. А Лобов мог подраться с Зубайрой Тухуговым, но из-за дисквалификации россиянина провел поединок с Майклом Джонсоном, закончившийся для ирландца поражением.

Сейчас Макгрегор продолжает отбывать дисквалификацию из-за драки на UFC 229.

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