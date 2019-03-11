Наплевал на беременную жену: фанат сел за удар

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Ударивший футболиста во время матча фанат получил 14 недель тюрьмы

Футбольный фанат, выбежавший на поле во время матча английского Чемпионшипа между «Бирмингем Сити» и «Астон Виллой» и ударивший полузащитника гостей Джека Грилиша, получил 14 недель тюрьмы.

10 марта во втором по значимости английском футбольном дивизионе — Чемпионшипе — состоялось знаменитое бирмингемское дерби.

Противостояние «Бирмингем Сити» и «Астон Виллы» считается на Туманном Альбионе одним из самых напряженных и ожесточенных, а фанаты команд ненавидят друг друга практически лютой ненавистью.

В данный момент оба клуба выступают не в элите национального футбола, но ведут борьбу за возвращение в нее, в том числе между собой.

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К 36-му туру соперники подошли с перевесом «Бирмингема» в два очка, хотя при этом от шестого места, дающего путевку в плей-офф за право повышения в классе он отставал на четыре балла.

До финиша изнурительного чемпионата с участием 24-х команд оставалось одиннадцать туров, и дерби Бирмингема имело в этой связи особенное значение.

Настоящий скандал случился уже на десятой минуте, когда на поле неожиданно прорвался фанат, предположительно болеющий за команду хозяев, подбежал сзади к одному из лидеров «Виллы» полузащитнику Джеку Грилишу сначала толкнул его в спину, а затем нанес удар кулаком в челюсть.

Грилиш оказался на газоне, а на поле мгновенно выбежали стюарды, которые не только скрутили и увели с поля нарушителя, но и вынуждены были защищать его от разъяренных партнеров Грилиша по команде.

Сам пострадавший, впрочем, довольно быстро отошел от шока и улыбался, сидя на газоне, пока фаната уводили в подтрибунное помещение.

Нарушитель спокойствия был арестован и прямо во время матча доставлен в полицейский участок. Это действительно оказался болельщик «Бирмингема» Пол Митчелл.

Приговор, вынесенный судьей уже 11 марта, назначил 27-летнему фанату тюремный срок длиной в 14 недель, сообщил Sky Sports.

При этом Митчелл женат, а его супруга в данный момент находится на шестом месяце беременности и теперь, видимо, будет рожать, пока ее муж будет находиться в тюрьме.

Возможно, на столь суровое решение судьи повлиял тот факт, что Митчелл уже был судим ранее, хотя в том случае речь шла не о насильственном преступлении.

Интересно, что дерби продолжилось и завершилось победой «Астон Виллы», а единственный в матче гол провел как раз тот самый Грилиш.

В матче первого круга успешнее также была куда более титулованная «Астон Вилла», а Грилиш отметился точным ударом и тогда.

После этой победы «Вилла» обошла соперника в турнирной таблице и выбралась на девятое место. При этом от заветного шестого бирмингемцев отделяют лишь три балла, то есть одна победа.

Напомним, что по итогам 46-ти туров напрямую в Английскую премьер-лигу выйдут две команды (на данный момент «Норвич» и «Лидс»), а еще четыре разыграют между собой третью путевку в стыковом турнире.

Он пройдет по системе плей-офф. На стадии полуфиналов соперники сразятся друг с другом в двухматчевом формате с игрой дома и на выезде, а затем на знаменитом лондонском «Уэмбли», главном стадионе страны, состоится финал.

Напомним, в истории Российской премьер-лиги похожий эпизод случился в 2014 году, когда во время матча «Зенит» — «Динамо» в Санкт-Петербурге на поле выбежали фанаты сине-бело-голубых, недовольные тем, что их еще ведущая борьбу за титул любимая команда проигрывает и теряет шансы на чемпионство.

Все произошло на 87-й минуте матча, а особенно отличился Алексей Нестеров по прозвищу «Гулливер», который подбежал к защитнику динамовцев Владимиру Гранату и нанес тому удар.

«Гулливер» тогда отделался малой кровью — небольшим штрафом. А вот «Зениту» было засчитано техническое поражение и наложено наказание в виде двух следующих домашних встреч без зрителей. Кроме того, сине-бело-голубые были оштрафованы за необеспечение надлежащей безопасности на миллион рублей.

Клуб пытался через суд переложить материальную ответственность на Нестерова, которому официально запретил посещать свои игры, однако проиграл дело.

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