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«Не выплатили долги»: российских атлетов оставили без флага

Членство российских легкоатлетов в ИААФ не восстановлено

Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила отстранение российского ведомства на неопределенный срок. Руководство ИААФ утверждает, что Россия до сих пор не выплатила долги, а также не выполнила критерии по восстановлению организации в статусе.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приняло решение продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). По данным агентства Reuters, в ИААФ до сих пор не получили данных из московской антидопинговой лаборатории, на основании которой можно сделать заключение в отношении российских спортсменов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил.

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Также в международном ведомстве заявили, что Россия по-прежнему не выплатила долги в качестве компенсации ущерба, понесенным ИААФ в ходе расследования, затрат на работу юристов в Спортивном арбитражном суде (CAS) и расходах на рассмотрение индивидуальных заявок россиян на участие в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. По словам президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, общий долг составляет $460 тысяч.

Условия по восстановлению ведомства в статусе были поставлены еще в декабре 2018 года, однако Россия их на данный момент не выполнила.

Сотрудники Международной федерации легкой атлетики отметили, что ситуация вокруг российской организации стала налаживаться, однако дисквалификация ведомства не будет отменена до тех пор, пока та не исполнит все свои обязательства.

При этом руководство ИААФ по итогам очередного заседания совета организации подчеркнуло, что не ставит российской федерации легкой атлетики временных рамок для завершения процесса по реабилитации.

«Сегодня рабочая группа сделала доклад, в котором определила два ключевых пункта восстановления. Первый — выплата долга. Второй — анализ базы данных московской лаборатории. База данных продолжает анализироваться Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое нацелено на скорейшую передачу информации ИААФ», — цитирует ТАСС главу рабочей комиссии по восстановлению российского ведомства Руне Андерсена.

Также норвежский чиновник отметил, что ИААФ будет «жестко придерживаться своих принципов» и может восстановить членство ВФЛА как до чемпионата мира, который пройдет в Катаре с 8 сентября по 6 октября, так и после турнира.

Кроме того, Международная ассоциация легкоатлетических федераций потребовала от российской организации объяснений относительно информации о том, что в составе отечественной команды до сих пор работает один из тренеров, которых фигурировал в деле о допинговом скандале. По словам Андерсена, все спортсмены и специалисты, подозреваемые в нарушении антидопинговых правил, должны быть отстранены от своей деятельности. В частности, глава рабочей группы ИААФ выразил намерение лично встретиться с руководством ВФЛА для выяснения данного вопроса.

Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, выпустивший серию скандальных материалов про допинг в России, заявил о том, что российских легкоатлетов тренирует Валентин Маслаков, который в январе 2015 года уволился с поста главного тренера сборной России после обвинений в нарушении антидопинговых правил, а также дисквалификации пятерых его подопечных за применение запрещенных препаратов.

На данный момент Маслаков на сайте Министерства спорта России числится в качестве старшего тренера российской сборной по спринту.

По факту заявления Зеппельта и требования ИААФ разъяснить ситуацию выступил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин, пообещавший проанализировать данную проблему в ближайшее время. Его встреча с Андерсеном запланирована на конец марта.

«Уверен, найдем решение, которое будет способствовать урегулированию ситуации во благо скорейшего восстановления ВФЛА», — приводит слова Шляхтина пресс-служба российского ведомства.

Интересно, что информацию о работе Маслакова опроверг министр спорта Павел Колобков, заявивший, что тот был отстранен от своей деятельности после первого же вердикта ИААФ.

«Если станет известно, что кто-то из специалистов, включенных в состав, дисквалифицирован или временно приостановлен ИААФ, то его участие в тренерской деятельности также будет приостановлено. Но пока у меня нет сведений о таких случаях», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Напомним, Международная ассоциация легкоатлетических федераций отстранило российскую организацию в ноябре 2015 года по обвинению в нарушении антидопинговых правил, ссылаясь на результаты расследования, которое провела комиссия WADA во главе с Ричардом Паундом. В отношении статуса ВФЛА была создана специальная рабочая группа, которую возглавил Руне Андерсен.

ИААФ также ожидает результатов расследования базы данных Московской антидопинговой лаборатории, которую WADA извлекла в январе этого года.

Доступ к базе данных был получен в качестве критерия, выполненного Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по восстановлению в статусе.

РУСАДА было отстранено в 2015 году по обвинению в «систематических сокрытиях применения допинга российскими спортсменами», однако 20 сентября 2018 года исполком WADA большинством голосов принял решение восстановить ведомство в статусе. В ответ на это российская стороны была обязана предоставить экспертной группе Всемирного антидопингового агентства доступ к базе данных московской антидопинговой лабораторий сроко до 31 декабря 2018.

РУСАДА в дедлайн не уложилось в связи с отсутствием сертификации оборудования группы WADA.

В конечном итоге доступ к базе данных был предоставлен 11 января 2019 года.

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