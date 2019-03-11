Смолов вместо бразильца: кого взял в сборную Черчесов

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился с заявкой на подготовительный этап к отборочным матчам чемпионата Европы — 2020, в которых россияне встретятся с командами Бельгии и Казахстана.

Реклама

Всего в список национальной сборной вошли 26 футболистов:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»);

Защитники: Максим Беляев («Арсенал», Тула), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Вячеслав Караваев («Витесс», Голландия), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир», Турция), Андрей Семенов («Ахмат»), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все — ЦСКА);

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция), Роман Зобнин («Спартак»), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба — «Зенит»), Денис Черышев («Валенсия», Испания);

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Федор Смолов («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА).

Впервые в состав сборной России были вызваны защитник Караваев и Беляев. Что касается Вячеслава, то выбор в пользу 23-летнего игрока «Витесса» напрашивался уже не первый год. Российский крайний защитник чаще всего выступает на левом фланге обороны — позиции, которая является у Станислава Черчесова одной из самых проблемных. Зарекомендовал себя Караваев еще во время выступления за пражскую «Спарту», однако вызывался только в молодежные национальные команды. В январе 2018 года он переехал в Нидерланды, где является стабильным игроком основного состава «Витесса», возглавляемого Леонидом Слуцким.

В текущем сезоне Вячеслав провел 25 игр в голландском первенстве и результативными действиями не отметился.

Стоит обратить внимание и на изменение в центре обороны, где в последнее время основными игроками являлись Джикия, Кутепов и Роман Нойштедтер, на этот раз не получивший вызова в сборную. Причиной этому является недостаточное количество игрового времени, которое Роман имеет в турецком «Фенербахче». Вместо него был вызван один из лидеров обороны тульского Арсенала Максим Беляев.

В сборную России вызван игрок тульского "Арсенала" Максим Беляев!

Полный список - совсем скоро pic.twitter.com/nVyYS4KKwn — Сборная России (@TeamRussia) 11 марта 2019 г.

27-летний защитник, которого активно сватали в «Спартак» и «Зенит», в текущем сезоне чемпионата России провел 17 матчей за «оружейников», в которых отличился одним голом. После 19-ти туров «Арсенал» находится на восьмой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка.

Свой дебютный вызов в сборную Беляев охарактеризовал как «мотивация для роста и прогресса» в своей карьере.

«Я благодарен тренерскому штабу сборной России за оказанное мне доверие. Защищать цвета своей страны — это большая честь. Это значит, что я на правильном пути, нужно работать над собой еще больше, чтобы добиваться лучших результатов», — цитирует Беляева «Чемпионат».

Еще одним дебютантом сборной России является хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов, который формально уже вызывался в национальную команду, но из-за травмы участия в сборах так и не принял.

Свой второй шанс отличиться за сборную получил одноклубник Ахметова нападающий Федор Чалов. В мае 2018 года 20-летний форвард был включен в расширенный список команды Черчесова для подготовки к чемпионату мира — 2018, однако в итоговую заявку он не попал. Также он получил вызов в сборную на контрольный матч против команды Германии и заключительную игру в Лиге наций со шведами, однако на поле так и не появился.

Примечательно, что игровое время за российскую сборную получил даже натурализованный бразилец Ари, который сыграл против Швеции около 15 минут и результативными действиями не отличился.

Вызов Чалова на отборочные игры к Евро-2020 отметил и генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, выразивший надежду на то, что форвард красно-синих все-таки сможет проявить себя и закрепиться в национальной команде.

«Рады за Федора, хоть это и не дебютный его вызов в сборную. Надеюсь, на этот раз ему удастся проявить себя уже на поле и помочь национальной команде одержать победу», — приводит ТАСС слова Бабаева, который также отметил высокие шансы на положительный результат в поединке с Бельгией у подопечных Станислава Черчесова.

Своими ожиданиями от ближайших матчей поделился и полузащитник «Монако» Александр Головин, выразивший уверенность в том, что российский коллектив может обыграть бельгийцев.

«После чемпионата мира у нас появилась уверенность, что мы можем выигрывать у таких команд, как Бельгия или Испания. Да, там сумасшедший уровень у игроков, но все ошибаются, всех можно обыгрывать. Сейчас у нас в сборной никто не сомневается, что мы можем и у бельгийцев выиграть, вообще неважно у кого. Боязни нет», — цитирует Головина «Чемпионат».

Подготовительные сборы начнутся 17 марта и пройдут на тренировочной базе в Новогорске. Первая встреча состоится со сборной Бельгией. Матч пройдет 21 марта в Брюсселе на стадионе им. короля Бодуэна. 24 марта коллектив Станислава Черчесова сыграет в Астане с командой Казахстане на «Астана-Арене».

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Лиги наций, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».