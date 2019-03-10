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«Динамо» играло лучше»: Аршавин раскритиковал «Спартак»

«Спартак» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

После гостевой победы над «Динамо» в рамках 19-го тура чемпионата России наставник «Спартака» Олег Кононов порадовался за своих подопечных, главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов посетовал на плохую реализацию, а экс-капитан сборной России Андрей Аршавин акцентировал внимание на везении красно-белых.

Принципиальное дерби в Химках закончилось со счетом 0:1. Игра была богатой на моменты и, что самое главное, абсолютно равной.

Если первый тайм остался за гостями — мяч на 16-й минуте по обводящей траектории забил Георгий Джикия, то уже во второй половине встречи по всем фронтам наступали бело-голубые.

Правда, отличиться у хозяев не получилось, благодаря чему «Спартак» набрал 32 очка и остался на четвертом месте в турнирной таблице. «Динамо» же с 23 баллами сохранило свою десятую строчку.

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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после финального свистка заявил, что победа досталась его команде благодаря характеру.

«Это дерби, здесь на первый план выходят морально-волевые качества — в первом тайме мы играли лучше, имели очень хорошие моменты, когда могли забить.

Во второй половине встречи нам уже было тяжелее в связи с тем, что пару дней назад играли на Кубок. Некоторые игроки не восстановились так, как нам бы хотелось.

Тем не менее эта победа очень важна для нас для сплочения, для веры в себя. Мы довольны», — сказал специалист, особенно отметив из всех своих подопечных героя встречи Джикию.

«Сегодня мы счастливы, ведь выиграли матч. Ошибки разберем: пока начнем с одного удара в створ, который закончился голом, а там посмотрим»,

— цитирует Кононова «Чемпионат.com».

Его коллега по тренерскому делу — возглавляющий «Динамо» Дмитрий Хохлов — заявил о плохой реализации своих подопечных.

«Шансы были, но мы не забили. Понятно, что хочется моменты доводить до логического завершения, но есть ряд других проблем, которые не позволили нам сегодня выиграть. В начале матча мы очень плохо действовали в середине поля, уступили ее фактически. Начали очень робко — так не договаривались. Во втором тайме — да, была такая игра, которую мы хотели показать», — признался специалист.

Хохлов добавил, что имели место и тактические ошибки.

«Глубоко садились наши опорные, и мне это было непонятно: на установке все это разбирали. Получается, сами себя затягиваем, фолы эти ненужные делаем возле своей штрафной. Мне это не понравилось.

Перестроение на 4-4-2 по ходу матча? Команда спокойно перестраивается с тройки центральных защитников на четверку. Здесь нет никаких проблем. Вот только с реализацией немного не повезло», — пожаловался наставник «Динамо».

Автор победного гола Георгий Джикия, комментируя победу своей команды, заявил, что готовился к исполнению штрафных, поэтому для него точное попадание не стало неожиданностью.

«Вторым таймом, если честно, я недоволен. Но главное, что победили и заработали три очка. Сегодня это было главной целью. Предыдущий матч с «Уралом» был тяжелым, но мы — «Спартак» и должны играть хорошо каждый матч.

Вчера немного отрабатывали штрафные, поэтому дали мне наконец-то пробить — впервые за два года в «Спартаке». Ну и вот гол. Будем чередовать, кто будет бить дальше. Всегда есть над чем работать»,

— цитирует Джикию «Матч ТВ».

А вот бывший капитан сборной России Андрей Аршавин остался недоволен исходом встречи.

Звездный экс-нападающий посчитал, что «Динамо» больше заслуживало победы, чем красно-белые.

«Спартак» победил в той игре, в которой не должен был побеждать. Мне кажется, «Динамо» сыграло чуть лучше.

Где-то хозяевам чуть-чуть не хватило везения. Ну а в целом им недостает мастерства в нападении, чтобы забивать много», — сказал Аршавин.

Не была проигнорирована и тема переноса матча: изначально дерби должно было пройти на новенькой «ВТБ Арене», но из-за неготовности газона встречу перенесли в Химки.

Это, по мнению защитника «Динамо» Тони Шуньича, сыграло не на руку ему и партнерам.

«Если бы мы играли на новом стадионе, это могло бы нам помочь. И здесь была хорошая атмосфера, но, думаю, на новой арене у нас было бы еще больше эмоций, еще больше сил и мотивации. Думаю, там мог бы результат сложиться по-другому.

Но что есть, то есть, — ничего поменять не можем. Надеюсь, скоро будем на новом стадионе», — заявил Шуньич.

Напомним, что в следующем туре «Спартак» примет в Москве «Зенит». «Динамо», в свою очередь, сыграет днем позже на выезде с «Оренбургом».

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