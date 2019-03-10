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«Обошел икону»: Кучеров позарился на славу Овечкина

Кучеров установил рекорд «Тампы» по набранным очкам в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал главным героем игрового дня НХЛ, добыв победу для своей команды в матче с «Детройт Ред Уингз». Россиянин также оформил абсолютный рекорд «Тампы» по набранным очкам в сезоне НХЛ, побив достижение легендарного Венсана Лекавалье.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «молний», а российский нападающий хозяев Никита Кучеров записал на свой счет дубль.

Шайбы Кучерова позволили россиянину войти в историю «Тампы» как абсолютному рекордсмену клуба по количеству набранных очков в регулярке — россиянин побил рекорд, принадлежавший Венсану Лекавалье. Кучеров набрал 110-е (33+77) очко в 69 матчах сезона, когда как в сезоне-2006/07 предыдущий хозяин рекорда оформил 108 (52+56) очков в 82 матчах.

Канадец Лекавалье выступал за «Тампу» с 1998 по 2013 год. В составе «молний» он становился обладателем Кубка Стэнли.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер после игры с «Детройтом» заявил, что Кучерову удалось обойти икону клуба. Наставник «молний» поощрил старания своего подопечного.

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«Чтобы установить рекорд, ему пришлось побить достижение Лекавалье.

Он обошел икону. А это что-то значит.

Мне нравится наблюдать, как парни получают вознаграждение за старания», — сказал Купер.

Сам Лекавалье оказался под впечатлением от игры россиянина. Легенда «молний» не удивлен, что именно Кучерову покорилось его достижение.

«Он — невероятный игрок. Он настолько доминирующий и талантливый, совсем неудивительно, что он побил мой рекорд по количеству очков за сезон», — приводит слова Венсана официальный сайт клуба.

Свой рекорд россиянин посвятил всем тем людям, которые в него не верили. По словам Кучерова, подобными достижениями он доказывает их неправоту.

«Конечно, это особенный момент для меня и семьи. Многие в меня не верили, я просто пытаюсь доказать их неправоту»,

— поделился мыслями россиянин в интервью пресс-службе НХЛ.

Помимо прочего, Кучеров стал первым игроком за девять лет, набравшим 110 баллов за сезон. До него в последний раз подобное удавалось Хенрику Седину из «Ванкувер Кэнакс» в сезоне-2009/10 — 112 (29+83) очков в 82 матчах.

Благодаря дублю в ворота «Детройта» Кучеров был признан первой звездой игрового дня НХЛ.

Второй звездой назван вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флери, а замкнул тройку лучших форвард «Аризоны Койотс» Михаэль Грабнер.

Напомним, что Никита Кучеров играет за «Тампу» с 2013 года. Прошлым летом россиянин подписал с «молниями» новый восьмилетний контракт на общую сумму $76 млн, который вступит в силу с сезона-2019/20.

Кучерова всерьез называют одним из лучших игроков НХЛ. Из-за спада «Вашингтона» и их капитана Александра Овечкина всерьез ходят разговоры о том, что

именно форвард «Тампы» на данный момент является главным россиянином лиги.

В этом плане на руку Кучерову сыграли и баталии с возможным уходом Артемия Панарина из «Коламбуса».

В «Тампе» россиянин выходит на первые роли. Все линии команды невероятно хороши в этом сезоне, однако именно Кучеров становится главным действующим лицом. Его главное отличие от Овечкина и Панарина в том, что Кучеров менее подвержен влиянию внешних факторов, поэтому в любые времена выбивает много очков и демонстрирует эффектный хоккей. 22-летний нападающий «молний» Мэтью Жозеф восхищается старшим коллегой.

«Предпочитаю просто смотреть на него и пытаться учиться. Как он видит площадку, как читает игру, как принимает решение. Невероятный хоккеист», — считает Жозеф.

Более того, «Тампа-Бэй Лайтинг» стала после победы над «Детройтом» стала первой командой в нынешнем сезоне, гарантировавшей себе участие в плей-офф. Что печально, Кучеров, а также другие россияне «молний» Андрей Василевский и Михаил Сергачев вряд ли смогут помочь сборной России на предстоящем чемпионате мира в Словакии, поскольку в это время «Тампа» наверняка будет биться в плей-офф за Кубок Стэнли. И это потеря для российской команды, поскольку Кучеров в этом сезоне набрал невероятный ход.

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