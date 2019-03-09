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Мошкова (Россия)
42:05,7
закончен
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Мужчины. Масс-старт 15 км
1
Ульдаль (Норвегия)
40:18,7
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Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам, Холменколлен
13:45
Масс-старт 30 км, женщины
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Хоккей с мячом / Универсиада. Хоккей с мячом. Матч за золото
15:00
Россия - Швеция
6:1
закончен
Биатлон /
15:28
Немка Херрман взяла золото женской гонки преследования на ЧМ
закончен
18:30
Украинец Пидручный выиграл гонку преследования на ЧМ
online
Россия / Премьер-Лига
17:30
АхматУрал
не начался
19:30
КраснодарОренбург
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
14:30
Спартак-2Зенит-2
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Германия / Бундеслига
22:30
ФортунаАйнтрахт Ф
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РомаЭмполи
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Филадельфия ФлайерзОттава Сенаторз
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02:00
Нью-Йорк АйлендерсКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Миннесота УайлдСан-Хосе Шаркс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксАризона Койотс
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Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Рейнджерс
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Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
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Бруклин НетсДетройт Пистонс
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03:00
Хьюстон РокетсШарлотт Хорнетс
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04:00
Юта ДжазОклахома-Сити Тандер
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Крах гегемонии: украинец увел золото у Бё и Логинова

Украинец Пидручный выиграл гонку преследования на ЧМ

На чемпионате мира по биатлону завершилась мужская гонка преследования на дистанции 12,5 км. Украинец Дмитрий Пидручный сенсационно взял золото, а лучший из россиян Евгений Гараничев пришел к финишу девятым. Стартовавший вторым Александр Логинов занял лишь 14-е место. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
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19:10

А мы на этом прощаемся! Удачи! Оставайтесь на «Газете.Ru».

19:08

Лучший из российских биатлонистов Евгений Гараничев показал хороший результат: с 19-го места на старте он переместился на девятое.

19:06

Подведем итоги: 1. Дмитрий Пидручный (Украина) 2. Йоханнес Бё (Норвегия) 3. Кентен Фийон Майе (Франция)

19:04

ВСЕ!!! Дмитрий Пидручный побеждает. ЕСТЬ СЕНСАЦИЯ!

19:03

Между лидерами уже 10 минут! Атакует биатлониста из Украины Бё, каков же накал!

19:01

И вот, за 1.3 км до финиша украинец выигрывает у норвежца более чем на 15 секунд.

18:59

Вот это сценарий! Пидручный выбился в лидеры на стрельбе! Бё позади, он снова запорол стрельбу. И это почти золото!

18:57

Пидручного и Тарье Бё из тройки вытесняют французы Антонен Гигонна и Кентен Фийон Майе!

18:55

О других россиянах: Малышко в эту минуту 24-й, Елисеев — 43-й.

18:53

Пидручный и Тарье Бё уже в тройке! Отстали Логинов и Фуркад. Гараничев шестой!

18:52

Мажет Фуркад, дважды неточен Логинов! А вот Гараничев прекрасно преодолел рубеж. Смотрим промежуточные результаты.

18:50

Эх, какой же отрыв у Бё! Норвежец мажет еще раз но отрыв огромен.

18:48

Логинов идет в ногу с Фуркадом, россиянин второй! А вот Гараничев тоже приближается к лидерам — он 11-й. Украинец Пидручный пока девятый.

18:45

А вот за второе место побиться придется! Фуркад и Логинов одновременно заканчивают стрельбу идеально, за ними Лессер из Германии спешит.

18:43

Бё мажет один раз, но ему это нисколько не помещает: соперников и близко к огневому рубежу не видать.

18:41

Стремительно развиваются события! Уже треть трассы позади: тройка без изменений. Вот только отрыв Бё от преследователей растет все больше.

18:39

Гараничев чисто отстрелял и уже 13-й, а Логинов идет третьим за Бё и Фуркадом.

18:37

Бё без промахов, как и Фуркад! А вот Логинов одну мишень не закрывает.

18:35

Итак, на первой отметке Логинов 16,3 уступает Бё, Гараничев — 1.29,4, Малышко — 1.58,3, Елисеев — 2.24,2.

18:32

Кентен Фийон Майе, Симон Детье, Мартен Фуркад из Франции, украинец Дмитрий Пидручный и Эрленд Бьонтегорд из Норвегия также устремились к первой стрельбе.

18:30

Начинается гонка. Рванул Йоханнес Бё из Норвегии, а за ним наш Александр Логинов!

18:25

Считанные минуты остаются до старта.

18:20

Всего же за золото поборется 60 лыжников! Братья Бё, Мартен Фуркад и прочие звезды мужского биатлона — это будет очень интересно!

18:15

Напомним, что Россию в заезде представят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев.

18:05

Начало в 18:30 по московскому времени.

18:00

Добрый вечер, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.