Крах гегемонии: украинец увел золото у Бё и Логинова

- 249196 просмотров Юная мисс Вселенная умерла после посещения вечеринки
- 242112 просмотров Почему Юрия Дорошенко из группы Дятлова нашли раздетым
- 221249 просмотров Меркель отказалась отправлять корабли к Крыму по требованию США
- 163536 просмотров Как разошлись Виторган и Собчак
- 159104 просмотра В Киеве предупредили о подготовке Порошенко к побегу
- 153832 просмотра Рогозин оригинально ответил на слова Маска о российской ракете
- 127192 просмотра Стало известно, признают ли пенсионеров-арендодателей «работающими»
А мы на этом прощаемся! Удачи! Оставайтесь на «Газете.Ru».
Лучший из российских биатлонистов Евгений Гараничев показал хороший результат: с 19-го места на старте он переместился на девятое.
Подведем итоги: 1. Дмитрий Пидручный (Украина) 2. Йоханнес Бё (Норвегия) 3. Кентен Фийон Майе (Франция)
ВСЕ!!! Дмитрий Пидручный побеждает. ЕСТЬ СЕНСАЦИЯ!
Между лидерами уже 10 минут! Атакует биатлониста из Украины Бё, каков же накал!
И вот, за 1.3 км до финиша украинец выигрывает у норвежца более чем на 15 секунд.
Вот это сценарий! Пидручный выбился в лидеры на стрельбе! Бё позади, он снова запорол стрельбу. И это почти золото!
Пидручного и Тарье Бё из тройки вытесняют французы Антонен Гигонна и Кентен Фийон Майе!
О других россиянах: Малышко в эту минуту 24-й, Елисеев — 43-й.
Пидручный и Тарье Бё уже в тройке! Отстали Логинов и Фуркад. Гараничев шестой!
Мажет Фуркад, дважды неточен Логинов! А вот Гараничев прекрасно преодолел рубеж. Смотрим промежуточные результаты.
Эх, какой же отрыв у Бё! Норвежец мажет еще раз но отрыв огромен.
Логинов идет в ногу с Фуркадом, россиянин второй! А вот Гараничев тоже приближается к лидерам — он 11-й. Украинец Пидручный пока девятый.
А вот за второе место побиться придется! Фуркад и Логинов одновременно заканчивают стрельбу идеально, за ними Лессер из Германии спешит.
Бё мажет один раз, но ему это нисколько не помещает: соперников и близко к огневому рубежу не видать.
Стремительно развиваются события! Уже треть трассы позади: тройка без изменений. Вот только отрыв Бё от преследователей растет все больше.
Гараничев чисто отстрелял и уже 13-й, а Логинов идет третьим за Бё и Фуркадом.
Бё без промахов, как и Фуркад! А вот Логинов одну мишень не закрывает.
Итак, на первой отметке Логинов 16,3 уступает Бё, Гараничев — 1.29,4, Малышко — 1.58,3, Елисеев — 2.24,2.
Кентен Фийон Майе, Симон Детье, Мартен Фуркад из Франции, украинец Дмитрий Пидручный и Эрленд Бьонтегорд из Норвегия также устремились к первой стрельбе.
Начинается гонка. Рванул Йоханнес Бё из Норвегии, а за ним наш Александр Логинов!
Считанные минуты остаются до старта.
Всего же за золото поборется 60 лыжников! Братья Бё, Мартен Фуркад и прочие звезды мужского биатлона — это будет очень интересно!
Напомним, что Россию в заезде представят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев.
Начало в 18:30 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.