«Удержаться будет тяжело»: почему не верят в Большунова

Мужской марафон классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Холменколлене стал поистине королевским для России. Все три медали пошли в копилку нашей сборной.

Золото взял Александр Большунов, серебро досталось Максиму Вылегжанину, а бронзу у себя на груди увидел Андрей Ларьков. В шаге от медалей остановился Илья Семиков, финишировавший четвертым.

Сразу после гонки победитель прокомментировал свою победу в масс-старте. Большунов заявил, что доволен не только собой, но и своими соотечественниками.

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«Очень рад, что победил в таком стиле и в таких сложных условиях. Здорово, что весь пьедестал заняли россияне, все отлично справились», — цитирует 22-летнего спортсмена VG.

Стоит отметить, что благодаря триумфу в Хольменколлене Большунов стал самым молодым в истории победителем этой гонки. Прежний рекорд принадлежал Пьетро Пиллеру Коттреру из Италии, который пришел первым к финишу на марафоне в 1997 году. Тогда он был старше россиянина всего на несколько дней.

Помимо прочего, Александр стал третьим лыжником из России, кто брал золото этого марафона. В 1993-м и 1998-м такой вершин достигал Алексей Прокуроров, а в 2013 году на дистанции побеждал Александр Легков.

Не остался в стороне от успеха своего подопечного и тренер сборной России Юрий Бородавко. Он отметил, что Большунов, лидирующий в общем зачете Кубка мира, примет участие во всех оставшихся этапах сезона.

«Он опережает Клебо в общем зачете. Есть еще коньковая гонка в Фалуне, мини-тур в Канаде. Тяжело будет удержаться, но Саша будет стараться, борьба будет очень серьезной. Да, он побежит все оставшиеся этапы,»

— приводит слова Бородавко РИА «Новости».

Также специалист дал оценку всей гонке и тому, что первые четыре места достались отечественным атлетам.

«Четыре наших спортсмена впереди, это большая радость, а то, что Большунов победил — для меня радость вдвойне, плюс призовые места Максима Вылегжанина, Андрея Ларькова.

Это просто выдающийся результат. Нельзя сказать, что гонка была валидольная: снег свежий, помешать он не мог, да и смазчики очень хорошо сработали. В концовке каждый был уже сам за себя, и Максим не хотел отдавать победу, чтобы завершить карьеру на самой мажорной ноте, но и для Александра первое место очень важно»,

— заявил Бородавко.

Не остался незамеченным и Максим Вылегжанин, который, завоевав серебро, на мажорной ноте завершил профессиональную карьеру.

Желание россиянина уйти из спорта не стало неожиданностью для спортивного мира: о своем решении спортсмен сообщил еще в конце февраля, сложив с себя груз ответственности перед последним и столь важным стартом.

«Ближайшие планы — завершить Кубок мира и этап в Норвегии. А после этого вообще завершить карьеру», — сказал тогда спортсмен журналистам.

Своей позиции относительно продолжения спортивной жизни даже после серебра в Норвегии Максим не изменил.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась эмоциями от окончания карьеры призера Олимпийских игр, назвав Вылегжанина «одним из величайших лыжников».

«Максим всегда был очень трудолюбивым, целеустремленным и мне жаль, что уходит эпоха, где выступал он и Саша Легков. Однако в спорте иначе не бывает.

Вообще это очень знаковый момент — гонка на 50 километров в Хольменколлене, где ему удалось подняться на пьедестал. Желаю Максиму удачи и в новой жизни. Для меня он останется одним из величайших лыжников»,

— сказала Вяльбе

С отличным результатом спортсмена также поздравил и член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

«Сегодня Максим поставил жирную точку и доказал, что он является сильнейшим классистом в мире. Это здорово!

Я думаю, Макс заканчивает с большим спортом с хорошим настроением. Надо только порадоваться за Вылегжанина, главное, что он в призах сегодня», — заявил Крянин.

Напомним, что в календаре Кубка мира осталось всего три этапа: они пройдут в норвежском Драммене, шведском Фалуне и канадском Квебеке.

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