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«Канадки могут ударить в спину»: как Россия прошла в полуфинал

Российские хоккеистки обыграли Канаду на зимней Универсиаде-2019

Женская сборная России по хоккею с шайбой победила команду Канады в заключительном туре групповой стадии зимней Универсиады-2019 в Красноярске. В полуфинале подопечные Алексея Чистякова сразятся с американками. Нападающая российской сборной, полуфиналистка Олимпиады-2018 Виктория Кулишова в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» подвела итоги матча, рассказала, что порой соперницы играли грязно, и поделилась своими впечатлениями от студенческих игр.

Игра сборных России и Канады (4:2) на льду спортивного комплекса «Первомайский» на все 100% соответствовала духу Универсиады. Перед взором нескольких сотен забивших крохотную арену зрителей схлестнулись две равные по классу команды — здесь не было и намека на тотальное превосходство российских звезд, как происходит в некоторых других видах спорта. Тем ценнее победа, добытая в конкурентном противоборстве, да еще и над самым главным соперником. Россия выиграла группу, и в полуфинале схлестнется со сборной США. Вторую пару составили Канада и Япония. Нет практических никаких сомнений, что в решающей схватке Универсиады россиянки и канадки проведут второй акт своего противоборства.

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Нападающая российской команды Виктория Кулишова после матча рассказала спецкору «Газеты.Ru» о хитрости и грубости канадок, работе судей и своей учебе в институте.

— Победить Канаду — большое дело. Ваши впечатления от игры?

— Нам удалось показать неплохой хоккей. Мы создали много моментов.

В основном их не реализовали, конечно. При этом хотелось бы сыграть еще лучше.

— Победитель самого принципиального соперника, наверное, особенно приятно?

— Разумеется. Победить хочется любого соперника, даже самого сильного. Просто выходишь на лед и пытаешься доказать, что ты способен на все.

— После серии относительно несложных матчей команда получила очень конкурентное противостояние. Насколько вымотаны физически?

— Порядочно, но нельзя сказать, что в предыдущих матчах мы не уставали. Все встречи играются по-разному. Многое зависит от настроя, от первых смен. То есть, твоя личная игра складывается всякий раз из нескольких компонентов.

— Стычки с канадками на площадке случались?

— Да, они хитрые.

Мы, Россия, за честный хоккей, а канадки могут и в спину ударить, и по ребрам дать, и подножку незаметно поставить.

— Второй пропущенный вашей сборной гол получился очень курьезным. Как подбадривали оплошавшего вратаря?

— Просили Валерию Тараканову не расстраиваться. Я вообще считаю, что вратари в голах не виноваты. Ответственность за влетевшие в «рамку» шайбы должны делить все игроки. Но чтобы вратарь не падал духом, его надо поддерживать.

— Матч изобиловал удалениями. Почему?

— В предыдущих играх их было поменьше. Почему-то именно с канадками набрали так много штрафа. Канадки играли очень грубо, но судьи часто не видели нарушения правил с их стороны. Наших же удаляли постоянно — и по делу, и без.

— Между хоккеистками произошло несколько стычек. Это норма для женского хоккея?

— Конечно, как и силовая борьба. У нас такой вид спорта, где столкновения неизбежны.

— Групповую стадию хоккеистки играли в небольшом зале. Удалось ли в такой довольно камерной обстановке ощутить атмосферу достаточно крупного спортивного форума?

— Да. Шум и овации болельщиков дают необходимую атмосферу. Это приободряет. Для нас это очень серьезные соревнования.

— Где вы учитесь и как часто посещаете пары?

— В Смоленском институте.

Попадать на занятия удается не часто, конечно. Но я постоянно на телефоне с деканатом.

Стараюсь выполнять все задания, затем их отправляю. Когда необходимо, приезжаю. Учусь, кстати, на хоккейного тренера.

— То есть, надолго связываете свою жизнь с хоккеем?

— Мне очень нравится хоккей, так что планирую заниматься им всю жизнь. Даже когда завершу карьеру игрока, буду тренировать детишек. Мне нравится передавать свои умения и навыки малышам.

— Соперниц по полуфиналу американок в группе вы обыграли со счетом 10:0. Легкость той игры способна расслабить команду в плей-офф?

— Нет, тогда мы просто вышли предельно настроенными и реализовали почти все свои моменты. Допустили минимум ошибок.

Теперь необходимо проделать все это еще разок.

— Как вы попали в хоккей?

— Была гиперактивным ребенком, поэтому попала в спортивный класс. Там были хоккеисты — ну и я свою жизнь связала с этим видом спорта.

— Вы долго выступали в команде с ребятами. Полезный опыт?

— Да, ведь в хоккейном плане они развиваются быстрее. Быстрее думают, скорости у них выше. Считаю, ты растешь, даже когда проводишь с мальчиками товарищеские игры.

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