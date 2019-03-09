Плюнул на гонку: Бессмертных сошел с дистанции. LIVE

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Почти минуту проигрывал Александр на последнем километре. Жаль.
Бессмертных сходит с дистанции! Слишком сильно от отстал до группы лидеров и решил, что никакой пользы он не принесет.
Семиков решился на смену лыж, а Клебо вновь отказывается идти на «пит-стоп»! Идет он за своими соотечественниками.
После 23,8 км Большунов идет третьим, Червоткин седьмым, а Ларьков замыкает первую десятку. Рёте лидерство отдавать пока что не намерен.
Почти половину дистанции преодолели спортсмены. Большунов держится в группе лидеров.
Лидирует Рёте, Бессмертных замыкает топ-30, отставая на 18 секунд.
Очень опасный участок был у входа на стадион. Открытое пространство, спуск и поворот без каких-либо преград и барьеров. А снега очень много, трасса разбита. С трудом устояли лыжники на ногах.
Любопытно действует Иверсен, кстати. Если на первом спецучастке Большунов шел прямо за Клебо, то теперь Эмиль прикрывает своего соотечественника.
Клебо вновь начинает увеличивать темп у промежуточного финиша. Осматривается на наличие Большунова рядом и захватывает лидерство.
Большунов после смены лыж шел 31-м, отставая от лидера на 16 секунд. Быстро он восстановил это отставание и уже сейчас бежит одним из первых.
А вот Клебо, Сундбю и Иверсен остались в первой группе. Сейчас норвежцы составляют тройку лидеров.
Бессмертных также решил уйти на «пит-стоп».
Пошел он на смену лыж. И не финн один. Хотя большинство осталось на первых лыжах. Большунов, например, решил поменять инвентарь.
Финн Ийво Нисканен долгое время находился позади, вне топ-10, но сейчас решил взять лидерство на себя.
Портится трасса на глазах. Слишком много снега, лыжникам крайне тяжело подниматься в подъем. Приходится ехать «елочкой».
Зато Вылегжанин и Бессмертных идут в тройке лидеров.
После отрезка 13,3 км лидирует Холунд. Большунов опустился немного в середину группы.
Червоткин долгое время метался с 23-й позиции на 26-ю, теперь вошел в первую двадцатку.
Вновь Клебо включился на спецучастке. Большунов третий.
Преодолели лыжники отметку 10,5 км. Агрессивно себя ведут местные болельщики. Что-то кричат в адрес спортсменов, Бессмертных даже обратил на что-то внимание. Кто-то из зрителей даже бросил снежок в толпу.
Клебо пока не заметен. Находится Йоханнес в середине группы и форсировать события пока не намерен.
Ханс Кристер Холунд выходит в лидеры, за ним сразу же бежит Большунов.
Поднялся на четвертую позицию после небольшого водопоя Максим.
Вылегжанин долго находился вне первой десятки, но немного увеличил темп и бежит седьмым сейчас.
После 6,8 км вновь сменился лидер. Первым идет Симен Хегстад Крюгер, Большунов — восьмой.
Большунов опустился пока что на девятую позицию. Первым бежит Бессмертных, а за ним целая толпа норвежских лыжников.
Не надолго. На продолжительном спуске Клебо вновь вырвался вперед и даже организовал себе небольшой отрыв, который, впрочем, был локализован моментально.
И вновь бегут большой группой, спецучасток пройден, мини-дуэль состоялась. Теперь все сначала. Лидерство неожиданно захватил финн Ансси Пентсинен.
Разрывается наконец общая группа. Есть уже ярко выраженные лидеры, среди которых и Большунов с Бессмертных. Первый и вовсе решил устроить очную ставку с Клебо. Норвежец держит ситуацию под контролем.
На отметке 2,2 км первым пока бежит норвежец Йоханнес Клебо. Россияне толпятся в середине группы.
Швед Йенс Бурман взял на себя роль лидера.
Стоит отметить непростые погодные условия. Обильный снегопад прошел накануне, много мягкого и рыхлого снега, сильный ветер, очень влажно. Сохранить лыжню крайне сложно.
Бегут одной большой группой лыжники. Возглавляет ее норвежец Эмиль Иверсен.
Всего на дистанции 45 лыжников.
Дан старт гонке! Поехали.
В составе сборной России выступят Александр Большунов, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Максим Вылегжанин, Алексей Червоткин, Илья Семиков.
Старт запланирован на 12.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на 50 км в рамках этапа Кубка мира в норвежском Хольменколлене.