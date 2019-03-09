Плюнул на гонку: Бессмертных сошел с дистанции. LIVE

Курсы валют$ 66.36 (+0.075) 74.52 (+0.061)
Москва: +5°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Германия / Бундеслига
22:30
ВердерШальке-04
4:2
закончен
Италия / Серия А
22:30
ЮвентусУдинезе
4:1
закончен
Испания / Примера
23:00
Атлетик БЭспаньол
1:1
закончен
Франция / Лига 1
00:00
НантПСЖ
перенесен
КХЛ / плей-офф
17:00
СпартакСКА
1:2
закончен
17:00
ТорпедоБарыс
3:1
закончен
00:00
ЛокомотивХК Сочи
online
00:00
ЙокеритДинамо М
online
00:00
Металлург МгСалават Юлаев
online
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
3:0
закончен
03:00
Флорида ПантерзМиннесота Уайлд
6:2
закончен
03:30
Каролина ХаррикейнзВиннипег Джетс
1:8
закончен
06:00
Анахайм ДаксМонреаль Канадиенс
8:2
закончен
Единая лига ВТБ
17:00
Нижний Новгород Енисей
79:64
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Олимпия Милан
101:95
закончен
20:30
Анадолу Эфес Барселона
92:70
закончен
21:00
Будучность Олимпиакос
76:89
закончен
22:30
Баскония Химки
104:86
закончен
Еврокубок
20:00
Ритас Валенсия
56:71
закончен
20:00
Локомотив-Кубань УНИКС
68:59
закончен
22:45
Уникаха Альба
81:101
закончен
22:45
Андорра АСВЕЛ
98:79
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикДаллас Маверикс
111:106
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсВашингтон Уизардс
112:111
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансТоронто Рэпторс
104:127
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизЮта Джаз
114:104
закончен
04:00
Хьюстон РокетсФиладельфия Сиксерс
107:91
закончен
04:00
Чикаго БуллзДетройт Пистонс
104:112
закончен
04:00
Майами ХитКливленд Кавальерс
126:110
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсОклахома-Сити Тандер
118:110
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзДенвер Наггетс
122:105
закончен
Олимпизм / Онлайн событий 8-го дня Универсиады-2019
06:00
Онлайн главных событий восьмого дня Универсиады-2019
online
Фигурное катание / Универсиада. Фигурное катание
09:00
Синхронное катание, короткая программа
1
Финляндия
85,49
закончен
10:00
Женщины, короткая программа
1
Маи Михара (Япония)
75,92
закончен
15:30
Произвольный танец
1
Попова / Мозгов (Россия)
183,01
закончен
06:45
Синхронное катание, произвольная программа
1
Team Unique (Финляндия)
228.79
закончен
Фигурное катание / Юниорский чемпионат мира
13:00
Девушки, короткая программа
1
Анна Щербакова (Россия)
72,86
2
Александра Трусова (Россия)
72,49
3
Тинг Цуй (США)
67,69
закончен
Биатлон / Чемпионат мира
18:15
Женский спринт на 7,5 км
1
Кузьмина (Словакия)
22:17,5
2
Тандревольд (Норвегия)
+9,7
3
Дальмайер (Германия)
+12,6
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
Крылья СоветовЕнисей
не начался
16:30
ЦСКАРубин
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
МариупольЧерноморец
не начался
18:00
ВорсклаДесна
не начался
20:30
ЛьвовЗаря
не начался
Испания / Примера
15:00
АлавесЭйбар
не начался
18:15
Атлетико МЛеганес
не начался
20:30
БарселонаРайо Вальекано
не начался
22:45
ХетафеУэска
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
Кристал ПэласБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
18:00
Кардифф СитиВест Хэм Юнайтед
не начался
18:00
Хаддерсфилд ТаунБорнмут
не начался
18:00
Лестер СитиФулхэм
не начался
18:00
Ньюкасл ЮнайтедЭвертон
не начался
18:00
СаутгемптонТоттенхэм Хотспур
не начался
20:30
Манчестер СитиУотфорд
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияВольфсбург
не начался
17:30
Боруссия ДШтутгарт
не начался
17:30
РБ ЛейпцигАугсбург
не начался
17:30
ФрайбургГерта
не начался
20:30
МайнцБоруссия М
не начался
Франция / Лига 1
19:00
СтрасбургЛион
не начался
22:00
АмьенНим
не начался
22:00
ДижонРеймс
не начался
22:00
МонакоБордо
не начался
Италия / Серия А
20:00
ПармаДженоа
не начался
22:30
КьевоМилан
не начался
КХЛ / плей-офф
00:00
ЦСКАВитязь
не начался
00:00
СКАСпартак
не начался
00:00
АвтомобилистТрактор
не начался
15:30
Матч ненависти: Россия против Чехии. LIVE
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Колорадо ЭвеланшБаффало Сэйбрз
не начался
00:00
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Бостон БрюинзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:00
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзКаролина Харрикейнз
не начался
04:00
Аризона КойотсЛос-Анджелес Кингз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксВегас Голден Найтс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Нью-Йорк НиксСакраменто Кингз
не начался
03:00
Атланта ХоуксБруклин Нетс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзВашингтон Уизардс
не начался
04:30
Лос-Анджелес ЛейкерсБостон Селтикс
не начался
05:00
Милуоки БаксШарлотт Хорнетс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсФиникс Санз
не начался
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам. Холменколлен
12:00
Мужской масс-старт на 50 км
online
Олимпизм / Универсиада-2019. Фигурное катание
08:00
Женщины. Произвольная программа
1
Михара (Япония)
220,58
2
Турсынбаева (Казахстан)
214,77
3
Константинова (Россия)
205,91
закончен
Хоккей с мячом / Универсиада. Хоккей с мячом, полуфинал
10:55
Россия — Финляндия
11:1
закончен
Биатлон / Универсиада. Биатлон
10:00
Сингл-микст
1
Россия
42:53,4
2
Чехия
+6,5
3
Франция
+51,8
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
РостовАрсенал
не начался
16:30
ЗенитУфа
не начался
19:00
Динамо МСпартак М
не начался
21:00
АнжиЛокомотив М
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
ЛучСКА-Хабаровск
не начался
11:00
ТомьКраснодар-2
не начался
14:00
ШинникБалтика
не начался
14:00
ХимкиСибирь
не начался
14:30
ТамбовТюмень
не начался
15:00
ЧертановоМордовия
не начался
15:00
Авангард КНижний Новгород
не начался
16:00
СочиАрмавир
не начался
16:00
ФакелРотор
не начался
Испания / Примера
14:00
СельтаБетис
не начался
18:15
ЖиронаВаленсия
не начался
20:30
ЛевантеВильярреал
не начался
20:30
СевильяРеал Сосьедад
не начался
22:45
ВальядолидРеал Мадрид
не начался
Италия / Серия А
14:30
БолоньяКальяри
не начался
17:00
СампдорияАталанта
не начался
17:00
Интер МСПАЛ
не начался
17:00
ФрозинонеТорино
не начался
20:00
СассуолоНаполи
не начался
22:30
ФиорентинаЛацио
не начался
Англия / Премьер-лига
15:00
ЛиверпульБёрнли
не начался
17:05
ЧелсиВулверхэмптон
не начался
19:30
АрсеналМанчестер Юнайтед
не начался
Франция / Лига 1
17:00
МонпельеАнже
не начался
17:00
Сент-ЭтьенЛилль
не начался
17:00
ТулузаГенгам
не начался
19:00
РеннКан
не начался
23:00
МарсельНицца
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ХоффенхаймНюрнберг
не начался
20:00
Ганновер-96Байер
не начался
Украина / Премьер-лига
18:00
Динамо КАрсенал К
не начался
18:00
Шахтёр ДКарпаты
не начался
20:30
АлександрияОлимпик Д
не начался
КХЛ / плей-офф
14:00
БарысТорпедо
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
не начался
02:00
Вашингтон КэпиталзВиннипег Джетс
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
не начался
04:30
Калгари ФлэймзВегас Голден Найтс
не начался
05:00
Анахайм ДаксЛос-Анджелес Кингз
не начался
Единая лига ВТБ
15:30
Парма ВЭФ
не начался
19:30
Зенит Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
19:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
не начался
22:30
Филадельфия СиксерсИндиана Пэйсерс
не начался
22:30
Майами ХитТоронто Рэпторс
не начался
01:00
Мемфис ГриззлизОрландо Мэджик
не начался
01:00
Атланта ХоуксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Даллас МавериксХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
не начался
Плюнул на гонку: Бессмертных сошел с дистанции. LIVE

Онлайн-трансляция мужского лыжного масс-старта в Хольменколлене

На этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене Александр Большунов, сражающийся за Кубок мира с Йоханнесом Клебо, и другие российские лыжники соревнуются в масс-старте на 50 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
13:19

Почти минуту проигрывал Александр на последнем километре. Жаль.

13:15

Бессмертных сходит с дистанции! Слишком сильно от отстал до группы лидеров и решил, что никакой пользы он не принесет.

13:13

Семиков решился на смену лыж, а Клебо вновь отказывается идти на «пит-стоп»! Идет он за своими соотечественниками.

13:08

После 23,8 км Большунов идет третьим, Червоткин седьмым, а Ларьков замыкает первую десятку. Рёте лидерство отдавать пока что не намерен.

13:07

Почти половину дистанции преодолели спортсмены. Большунов держится в группе лидеров.

13:04

Лидирует Рёте, Бессмертных замыкает топ-30, отставая на 18 секунд.

13:03

Очень опасный участок был у входа на стадион. Открытое пространство, спуск и поворот без каких-либо преград и барьеров. А снега очень много, трасса разбита. С трудом устояли лыжники на ногах.

13:00

Любопытно действует Иверсен, кстати. Если на первом спецучастке Большунов шел прямо за Клебо, то теперь Эмиль прикрывает своего соотечественника.

12:57

Клебо вновь начинает увеличивать темп у промежуточного финиша. Осматривается на наличие Большунова рядом и захватывает лидерство.

12:52

Большунов после смены лыж шел 31-м, отставая от лидера на 16 секунд. Быстро он восстановил это отставание и уже сейчас бежит одним из первых.

12:51

А вот Клебо, Сундбю и Иверсен остались в первой группе. Сейчас норвежцы составляют тройку лидеров.

12:50

Бессмертных также решил уйти на «пит-стоп».

12:49

Пошел он на смену лыж. И не финн один. Хотя большинство осталось на первых лыжах. Большунов, например, решил поменять инвентарь.

12:47

Финн Ийво Нисканен долгое время находился позади, вне топ-10, но сейчас решил взять лидерство на себя.

12:44

Портится трасса на глазах. Слишком много снега, лыжникам крайне тяжело подниматься в подъем. Приходится ехать «елочкой».

12:41

Зато Вылегжанин и Бессмертных идут в тройке лидеров.

12:40

После отрезка 13,3 км лидирует Холунд. Большунов опустился немного в середину группы.

12:38

Червоткин долгое время метался с 23-й позиции на 26-ю, теперь вошел в первую двадцатку.

12:34

Вновь Клебо включился на спецучастке. Большунов третий.

12:32

Преодолели лыжники отметку 10,5 км. Агрессивно себя ведут местные болельщики. Что-то кричат в адрес спортсменов, Бессмертных даже обратил на что-то внимание. Кто-то из зрителей даже бросил снежок в толпу.

12:30

Клебо пока не заметен. Находится Йоханнес в середине группы и форсировать события пока не намерен.

12:28

Ханс Кристер Холунд выходит в лидеры, за ним сразу же бежит Большунов.

12:25

Поднялся на четвертую позицию после небольшого водопоя Максим.

12:22

Вылегжанин долго находился вне первой десятки, но немного увеличил темп и бежит седьмым сейчас.

12:20

После 6,8 км вновь сменился лидер. Первым идет Симен Хегстад Крюгер, Большунов — восьмой.

12:19

Большунов опустился пока что на девятую позицию. Первым бежит Бессмертных, а за ним целая толпа норвежских лыжников.

12:16

Не надолго. На продолжительном спуске Клебо вновь вырвался вперед и даже организовал себе небольшой отрыв, который, впрочем, был локализован моментально.

12:14

И вновь бегут большой группой, спецучасток пройден, мини-дуэль состоялась. Теперь все сначала. Лидерство неожиданно захватил финн Ансси Пентсинен.

12:10

Разрывается наконец общая группа. Есть уже ярко выраженные лидеры, среди которых и Большунов с Бессмертных. Первый и вовсе решил устроить очную ставку с Клебо. Норвежец держит ситуацию под контролем.

12:08

На отметке 2,2 км первым пока бежит норвежец Йоханнес Клебо. Россияне толпятся в середине группы.

12:06

Швед Йенс Бурман взял на себя роль лидера.

12:05

Стоит отметить непростые погодные условия. Обильный снегопад прошел накануне, много мягкого и рыхлого снега, сильный ветер, очень влажно. Сохранить лыжню крайне сложно.

12:04

Бегут одной большой группой лыжники. Возглавляет ее норвежец Эмиль Иверсен.

12:02

Всего на дистанции 45 лыжников.

12:01

Дан старт гонке! Поехали.

11:57

В составе сборной России выступят Александр Большунов, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Максим Вылегжанин, Алексей Червоткин, Илья Семиков.

11:55

Старт запланирован на 12.00 мск.

11:50

Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на 50 км в рамках этапа Кубка мира в норвежском Хольменколлене.