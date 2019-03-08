Война учениц Тутберидзе: кто был сильнее в короткой программе

8 марта в столице Хорватии Загребе на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию свою короткую программу демонстрировали девушки.

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Изначально ожидалось, что чемпионат мира среди юниоров станет очередной серией противостояния трех супервоспитанниц Этери Тутберидзе. В этом сезоне Алена Косторная уже выиграла финал юниорского Гран-при, Анна Щербакова первенствовала на взрослом чемпионате России, а Александра Трусова выиграла юниорский чемпионат страны и к тому же является действующей чемпионкой мира среди юниоров.

Но, как и год назад, противостояния не случилась. Тогда на ЮЧМ не попала Щербакова, уступившая путевку Станиславе Константиновой, на этот раз не полетела на турнир Косторная, выбывшая из строя незадолго до старта «по медицинским показаниям».

Вместо нее в столицу Хорватии в спешном порядке была вызвана 14-летняя ученица Светланы Пановой Ксения Синицына.

Она и стала первой, кто показал в Загребе серьезный результат. Первые 15 выступавших спортсменок не смогли преодолеть даже планку в 50 баллов, а ученица Пановой откатала очень четко и уверенно, не совершив даже помарок.

Синицына исполнила тройной флип, двойной аксель, а на вторую часть выступления оставила каскад тройной лутц-тройной тулуп. За свой прокат она получила солидные 66,52, и это при не самых высоких компонентах.

Первой, кому удалось обойти Ксению, стала закрывавшая предпоследнюю разминку Щербакова.

В женском катании в короткой программе запрещены четверные прыжки, и Щербакова, планирующая исполнить в произвольной два таких, сделала, как и Трусова (заявлено три четверных прыжка), ставку на надежность, заменив в каскаде тройной лутц-тройной риттбергер второй прыжок на тулуп.

Именно с этим элементом и возникла проблема в выступлении, однако Анна доборолась и вытащила второй прыжок каскада. Арбитры оценили ее прокат в 72,86, а в техническом плане ее баллы стали лучшими в этот вечер — 41,53.

Единственной, кому было по силам бороться с Щербаковой, являлась, конечно же, Трусова. Александра выступила в своей манере, продемонстрировав фирменное агрессивное катание, однако все же самую малость уступила партнеру по группе Тутберидзе в «Хрустальном».

В итоговом протоколе Щербакову и Трусову разделили 0,37 балла, при этом Александра получила лучшие компоненты, хоть перевес над Анной в них составил 0,01 очка.

Что касается Синицыной, то опередить ее смогла также американка Тин Цуи, выигравшая за счет сложности программы у российской спортсменке 1,17 балла.

«Я поменяла каскад на тройной лутц — тройной тулуп из-за падения на чемпионате России среди юниоров, а разница в очках между прежним каскадом и этим невелика,

— рассказала после первой части соревнований Трусова. — С одной стороны, мне сложнее соревноваться во втором чемпионате мире среди юниоров, потому что я защищаю титул и испытываю некоторое давление, но с другой стороны, это легче, потому что я была здесь раньше и знаю, что происходит. В произвольной программе я хочу откататься чисто, выполнив четверные прыжки».

«Я довольна своим выступлением. Сделала все прыжки, как и планировалось, но у меня все еще есть возможность для улучшения катания, впереди у меня достаточно много работы, — отметила Щербакова.

— Для меня это первый чемпионат мира среди юниоров, поэтому я немного нервничала. В конце концов, это самые главные в сезоне соревнования для меня. В произвольной программе я планирую исполнить четверной прыжок. Я много тренировалась и готовилась, а теперь пришло время показать, на что я способна».

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