Триумф дня: Россия взяла золото в эстафете. LIVE

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Пока золотые медали во всех стартах в лыжных гонках, состоявшихся на Универсиаде в Красноярске, достаются российским спортсменкам.
Яна говорит, что при первом этапе помешал небольшой снег. Екатерине было попроще, погода наладилась.
Яна Кирпиченко бежала первой, хотела создать хотя бы небольшой отрыв.
Итак, тройка сильнейших: 1. Россия (43:01.3). Кирпиченко Яна,Смирнова Екатерина, Жамбалова Алиса 2. Япония (+1:32.4). Шенг Менгуи, Хи Джинг, Жао Юан 3. Италия (+1:55.1). Беллини Мартина, Франчи Франческа, Дефранческо Иления
Бронза у сборной Италии (+1,56,2).
Второе место будет за японской сборной.
Финиширует Алиса Жамбалова!
Алиса Жамбалова проходит отсечку 14,1. 900 м до финиша.
Отсечка 12,5. Белоруссия и Финляндия появляются через 1,20 после Кадамы.
Алисе Жамбаловой остается пройти последний круг.
На отметке 11,8 км отрыв Жамбаловой вырос до минуты и 16 секунд.
На вторую позицию поднялась Италия. Последний этап у итальянок бежит Иления Дифранческо.
И поехала Алиса. У нее задача стоит простая - сохранить комфортный отрыв, который уже составляет почти минуту.
Приближается к финишу Смирнова. Жамбалова готовится принимать эстафету.
Сборная Финляндии откатилась на третье место. Обошла Торвинен японка Шиори Йокогама.
Не выдерживает Петра темпа российской лыжницы и проигрывает более половины минуты. Отличный задел перед финальным этапом создает Смирнова.
Свободным стилем стали бежать лыжницы, и Смирнова пошла в отрыв от финки. 16 секунд проигрывает Торвинен.
Пошла первая передач эстафеты. У России бежит Екатерина Смирнова. За Финляндию — Петра Торвинен.
Итальянская лыжница уступила место в тройке японке Козу Такизаве.
Ланса удобно расположилась позади Кирпиченко на спуске, затем хотела поменять лыжню, но осталась за Яной.
Преодолели Кирпиченко и Ланса первый круг. Финка продолжает сидеть у Яны на хвосте. А вот отрыв от итальянки увеличился до 13 секунд.
Оторвались Кирпиченко и Ланса от общей группы спортсменок.
Преодолели лыжницы отрезок 1,1 км. Кирпиченко пока лидирует, 1,1 секунды выигрывает у финской лыжницы Эмми Лансы.
Также Россию в гонке представят Екатерина Смирнова и Алиса Жамбалова.
Поехали! Первый этап в составе сборной России бежит Яна Кирпиченко.
С минуты на минуту стартует женская эстафета 3х5 км в лыжных гонках.
Добрый день, уважаемые любители спорта! На всемирных Студенческих играх — Универсиаде — стартует седьмой день борьбы за медали. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий мероприятия.