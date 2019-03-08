Триумф дня: Россия взяла золото в эстафете. LIVE

Курсы валют$ 66.36 (+0.075) 74.52 (+0.061)
Москва: +3°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Италия / Серия А
22:30
ЮвентусУдинезе
4:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
ВердерШальке-04
4:2
закончен
Испания / Примера
23:00
Атлетик БЭспаньол
1:1
закончен
Франция / Лига 1
00:00
НантПСЖ
перенесен
КХЛ / плей-офф
17:00
СпартакСКА
1:2
закончен
17:00
ТорпедоБарыс
3:1
закончен
00:00
ЛокомотивХК Сочи
online
00:00
ЙокеритДинамо М
online
00:00
Металлург МгСалават Юлаев
online
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
3:0
закончен
03:00
Флорида ПантерзМиннесота Уайлд
6:2
закончен
03:30
Каролина ХаррикейнзВиннипег Джетс
1:8
закончен
06:00
Анахайм ДаксМонреаль Канадиенс
3:1
2 период
Единая лига ВТБ
17:00
Нижний Новгород Енисей
79:64
закончен
Еврокубок
20:00
Ритас Валенсия
56:71
закончен
20:00
Локомотив-Кубань УНИКС
68:59
закончен
22:45
Уникаха Альба
online
22:45
Андорра АСВЕЛ
online
Евролига
20:00
ЦСКА Олимпия Милан
101:95
закончен
20:30
Анадолу Эфес Барселона
92:70
закончен
21:00
Будучность Олимпиакос
76:89
закончен
22:30
Баскония Химки
104:86
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикДаллас Маверикс
111:106
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсВашингтон Уизардс
112:111
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансТоронто Рэпторс
104:127
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизЮта Джаз
114:104
закончен
04:00
Хьюстон РокетсФиладельфия Сиксерс
107:91
закончен
04:00
Чикаго БуллзДетройт Пистонс
104:112
закончен
04:00
Майами ХитКливленд Кавальерс
126:110
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсОклахома-Сити Тандер
online
06:30
Голден Стэйт УорриорзДенвер Наггетс
30:20
2 четверть
Олимпизм / Онлайн событий 8-го дня Универсиады-2019
06:00
Онлайн главных событий восьмого дня Универсиады-2019
online
Фигурное катание / Универсиада. Фигурное катание
09:00
Синхронное катание, короткая программа
1
Финляндия
85,49
закончен
10:00
Женщины, короткая программа
1
Маи Михара (Япония)
75,92
закончен
15:30
Произвольный танец
1
Попова / Мозгов (Россия)
183,01
закончен
06:45
Синхронное катание, произвольная программа
online
Фигурное катание / Юниорский чемпионат мира
13:00
Девушки, короткая программа
1
Анна Щербакова (Россия)
72,86
2
Александра Трусова (Россия)
72,49
3
Тинг Цуй (США)
67,69
закончен
Биатлон / Чемпионат мира
18:15
Женский спринт на 7,5 км
1
Кузьмина (Словакия)
22:17,5
2
Тандревольд (Норвегия)
+9,7
3
Дальмайер (Германия)
+12,6
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
Крылья СоветовЕнисей
не начался
16:30
ЦСКАРубин
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
МариупольЧерноморец
не начался
18:00
ВорсклаДесна
не начался
20:30
ЛьвовЗаря
не начался
Испания / Примера
15:00
АлавесЭйбар
не начался
18:15
Атлетико МЛеганес
не начался
20:30
БарселонаРайо Вальекано
не начался
22:45
ХетафеУэска
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
Кристал ПэласБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
18:00
Кардифф СитиВест Хэм Юнайтед
не начался
18:00
Хаддерсфилд ТаунБорнмут
не начался
18:00
Лестер СитиФулхэм
не начался
18:00
Ньюкасл ЮнайтедЭвертон
не начался
18:00
СаутгемптонТоттенхэм Хотспур
не начался
20:30
Манчестер СитиУотфорд
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияВольфсбург
не начался
17:30
Боруссия ДШтутгарт
не начался
17:30
РБ ЛейпцигАугсбург
не начался
17:30
ФрайбургГерта
не начался
20:30
МайнцБоруссия М
не начался
Франция / Лига 1
19:00
СтрасбургЛион
не начался
22:00
АмьенНим
не начался
22:00
ДижонРеймс
не начался
22:00
МонакоБордо
не начался
Италия / Серия А
20:00
ПармаДженоа
не начался
22:30
КьевоМилан
не начался
КХЛ / плей-офф
00:00
ЦСКАВитязь
не начался
00:00
СКАСпартак
не начался
00:00
АвтомобилистТрактор
не начался
15:30
Матч ненависти: Россия против Чехии. LIVE
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Колорадо ЭвеланшБаффало Сэйбрз
не начался
00:00
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Бостон БрюинзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:00
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзКаролина Харрикейнз
не начался
04:00
Аризона КойотсЛос-Анджелес Кингз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксВегас Голден Найтс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Нью-Йорк НиксСакраменто Кингз
не начался
03:00
Атланта ХоуксБруклин Нетс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзВашингтон Уизардс
не начался
04:30
Лос-Анджелес ЛейкерсБостон Селтикс
не начался
05:00
Милуоки БаксШарлотт Хорнетс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсФиникс Санз
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
РостовАрсенал
не начался
16:30
ЗенитУфа
не начался
19:00
Динамо МСпартак М
не начался
21:00
АнжиЛокомотив М
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
ЛучСКА-Хабаровск
не начался
11:00
ТомьКраснодар-2
не начался
14:00
ШинникБалтика
не начался
14:00
ХимкиСибирь
не начался
14:30
ТамбовТюмень
не начался
15:00
ЧертановоМордовия
не начался
15:00
Авангард КНижний Новгород
не начался
16:00
СочиАрмавир
не начался
16:00
ФакелРотор
не начался
Испания / Примера
14:00
СельтаБетис
не начался
18:15
ЖиронаВаленсия
не начался
20:30
ЛевантеВильярреал
не начался
20:30
СевильяРеал Сосьедад
не начался
22:45
ВальядолидРеал Мадрид
не начался
Италия / Серия А
14:30
БолоньяКальяри
не начался
17:00
СампдорияАталанта
не начался
17:00
Интер МСПАЛ
не начался
17:00
ФрозинонеТорино
не начался
20:00
СассуолоНаполи
не начался
22:30
ФиорентинаЛацио
не начался
Англия / Премьер-лига
15:00
ЛиверпульБёрнли
не начался
17:05
ЧелсиВулверхэмптон
не начался
19:30
АрсеналМанчестер Юнайтед
не начался
Франция / Лига 1
17:00
МонпельеАнже
не начался
17:00
Сент-ЭтьенЛилль
не начался
17:00
ТулузаГенгам
не начался
19:00
РеннКан
не начался
23:00
МарсельНицца
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ХоффенхаймНюрнберг
не начался
20:00
Ганновер-96Байер
не начался
Украина / Премьер-лига
18:00
Динамо КАрсенал К
не начался
18:00
Шахтёр ДКарпаты
не начался
20:30
АлександрияОлимпик Д
не начался
КХЛ / плей-офф
14:00
БарысТорпедо
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
не начался
02:00
Вашингтон КэпиталзВиннипег Джетс
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
не начался
04:30
Калгари ФлэймзВегас Голден Найтс
не начался
05:00
Анахайм ДаксЛос-Анджелес Кингз
не начался
Единая лига ВТБ
15:30
Парма ВЭФ
не начался
19:30
Зенит Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
19:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
не начался
22:30
Филадельфия СиксерсИндиана Пэйсерс
не начался
22:30
Майами ХитТоронто Рэпторс
не начался
01:00
Мемфис ГриззлизОрландо Мэджик
не начался
01:00
Атланта ХоуксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Даллас МавериксХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
не начался
Триумф дня: Россия взяла золото в эстафете. LIVE

Онлайн главных событий восьмого дня Универсиады-2019

В Красноярске проходит восьмой день всемирных студенческих спортивных игр — Универсиады. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
07:15

Пока золотые медали во всех стартах в лыжных гонках, состоявшихся на Универсиаде в Красноярске, достаются российским спортсменкам.

06:58

Яна говорит, что при первом этапе помешал небольшой снег. Екатерине было попроще, погода наладилась.

06:55

Яна Кирпиченко бежала первой, хотела создать хотя бы небольшой отрыв.

06:51

Итак, тройка сильнейших: 1. Россия (43:01.3). Кирпиченко Яна,Смирнова Екатерина, Жамбалова Алиса 2. Япония (+1:32.4). Шенг Менгуи, Хи Джинг, Жао Юан 3. Италия (+1:55.1). Беллини Мартина, Франчи Франческа, Дефранческо Иления

06:48

Бронза у сборной Италии (+1,56,2).

06:47

Второе место будет за японской сборной.

06:45

Финиширует Алиса Жамбалова!

06:42

Алиса Жамбалова проходит отсечку 14,1. 900 м до финиша.

06:40

Отсечка 12,5. Белоруссия и Финляндия появляются через 1,20 после Кадамы.

06:36

Алисе Жамбаловой остается пройти последний круг.

06:36

На отметке 11,8 км отрыв Жамбаловой вырос до минуты и 16 секунд.

06:32

На вторую позицию поднялась Италия. Последний этап у итальянок бежит Иления Дифранческо.

06:30

И поехала Алиса. У нее задача стоит простая - сохранить комфортный отрыв, который уже составляет почти минуту.

06:28

Приближается к финишу Смирнова. Жамбалова готовится принимать эстафету.

06:24

Сборная Финляндии откатилась на третье место. Обошла Торвинен японка Шиори Йокогама.

06:22

Не выдерживает Петра темпа российской лыжницы и проигрывает более половины минуты. Отличный задел перед финальным этапом создает Смирнова.

06:19

Свободным стилем стали бежать лыжницы, и Смирнова пошла в отрыв от финки. 16 секунд проигрывает Торвинен.

06:16

Пошла первая передач эстафеты. У России бежит Екатерина Смирнова. За Финляндию — Петра Торвинен.

06:14

Итальянская лыжница уступила место в тройке японке Козу Такизаве.

06:11

Ланса удобно расположилась позади Кирпиченко на спуске, затем хотела поменять лыжню, но осталась за Яной.

06:09

Преодолели Кирпиченко и Ланса первый круг. Финка продолжает сидеть у Яны на хвосте. А вот отрыв от итальянки увеличился до 13 секунд.

06:06

Оторвались Кирпиченко и Ланса от общей группы спортсменок.

06:03

Преодолели лыжницы отрезок 1,1 км. Кирпиченко пока лидирует, 1,1 секунды выигрывает у финской лыжницы Эмми Лансы.

06:02

Также Россию в гонке представят Екатерина Смирнова и Алиса Жамбалова.

06:01

Поехали! Первый этап в составе сборной России бежит Яна Кирпиченко.

06:01

С минуты на минуту стартует женская эстафета 3х5 км в лыжных гонках.

06:00

Добрый день, уважаемые любители спорта! На всемирных Студенческих играх — Универсиаде — стартует седьмой день борьбы за медали. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий мероприятия.