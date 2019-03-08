Вера в четверные: юниорки Тутберидзе бьются за золото. LIVE

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Ох, галок сейчас нахватает Алина... вместо тройного риттбергера прыгнула одинарный и потеряла каскад, недокрут и каскаде с ойлером, а также на тройном флипе и двойном акселе.
Представительница Израиля Алина Супиан появляется на льду! Выступает под известный трек Сиары «Paint It, Black».
87,24 балла. Это провал. Хотя видно, что Фейгин с потенциалом.
Столько элементов заявила Александра в программе (включая каскад с тройным риттбергером), но не получилась и половина. Не удался прокат — выступают слезы на глазах девушки.
Александр Фейгин из Болгарии появляется на льду!
85,64 балла набирает Спурс за произвольную программу. Этого, конечно, недостаточно для борьбы за медали.
Ого, неожиданно хорошо откаталась представительница Великобритании. Тройной сальхов, тройной флип и каскад с тулупом. Вращения четвертого уровня. Очень достойно.
Британка Кристен Спурс выходит на лед! Поехали!
Откроют соревнования следующие спортсменки:
Выходит первая группа участниц на лед для разминки. Совсем скоро начинаем.
На ЧМ среди юниоров сегодня завершились соревнования в некоторых категориях. Российский одиночник Роман Савосин стал серебряным призером турнира. Также серебро в копилку нашей сборной принес танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева / Никита Назаров.
Основная борьба, как ожидается, сегодня развернется между ученицами Этери Тутберидзе. На двоих они заявили ПЯТЬ(!!!) четверных прыжков — Трусова намерена сделать четверной лутц, четверной тулуп и каскад четверной лутц + тройной тулуп. Щербакова заявила четверной лутц и каскад четверной лутц + тройной тулуп.
Напомним, что по итогам короткой программы лучшей стала чемпионка России Анна Щербакова (72,86 балла), второе место заняла Александра Трусова (72,49), а еще одна россиянка Ксения Синицына — четвертой (66,52).
Старт-лист сегодняшней программы! Анна Щербакова, Ксения Синицына и Александра Трусова выступят в завершающей разминке.
Начало прокатов запланировано на 19.00 по московскому времени.
Представляем онлайн произвольной программы девушек на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию.