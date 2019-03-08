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«Мат-перемат»: как прессуют российских биатлонисток

Российские биатлонистки остались без медалей в спринте на ЧМ

Российские биатлонистки остались без медалей в спринте на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде. После гонки Ирина Старых жаловалась на ужасно подготовленную трассу, а Евгения Павлова вступила в конфронтацию с болельщиками, пожаловавшись, что те желают ей смерти.

На чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде прошла первая личная гонка. В женском спринте победу одержала выступающая за Словакию сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина.

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34-летняя спортсменка, имеющая в своем послужном списке три золотые и три серебряные медали с трех Олимпиад (Ванкувер-2010, Сочи-2014 и Пхенчхан-2018), выиграла свое первое золото на чемпионатах мира.

Дополнительного драматизма достижению Кузьминой придает тот факт, что это ее последний сезон в карьере, она бежала после болезни и потеряла голос сразу после финиша, а по ходу гонки еще и заходила на штрафной круг.

Неудивительно, что бывшая россиянка расплакалась еще до окончания гонки, когда стало понятно, что никто уже не сможет превзойти ее результат.

«Очень хотела этого. Повезло, что лыжи работали просто фантастически, позволяли бежать так быстро, как я хочу. Поэтому сейчас очень рада, хотя на самом деле пока еще не способна до конца осознать, что победила. До сих пор не верю, поскольку такого действительно не бывает и не должно было быть: больная, по свежему снегу, с одним штрафным кругом… Это что-то невероятное, — цитирует Кузьмину «Р-Спорт».

— Сильно простудилась накануне и почти полностью потеряла голос. В день гонки позвонила с самого утра доктору, спросила, могу ли бежать. Он разрешил.

Почему заболела, сама не знаю. Перед выездом в Эстерсунд чувствовала совсем легкое недомогание, чуть-чуть першило в горле и носу. В самолете начала понимать, что все гораздо серьезнее, чем я думаю. В итоге два дня – в понедельник и вторник – лежала пластом. В среду встала на лыжи. Потренировалась два дня и выиграла чемпионат мира.

Очень жаль на самом деле, что я заболела – не удалось получить такого удовлетворения от гонки, которое бывает, когда форма выходит на пик. Поэтому очень надеюсь, что состояние будет улучшаться. Очень хочу этого».

А вот российские спортсменки снова остались без наград. За медали теоретически могли бы побороться Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт, но их сгубили промахи.

«Перед стартом чувствовала себя абсолютно спокойно. Это такой же старт, как на Кубке мире. Присутствует адекватное волнение, в целом все как всегда, — рассказала в телеэфире допустившая три ошибки на стрельбище и закончившая в четвертом десятке Светлана.

— Немного сложная ветровая обстановка – мне немного не повезло на лежке. Стойку старалась работать аккуратно и наверняка, но допустила еще промах».

Также свой комментарий в телеэфире дала и ставшая восьмой с единственным штрафным кругом Юрлова-Перхт.

«Я переживала за ход, потому с самого утра было дискомфортное состояние. Казалось, что ноги неподъемные после микста. Но в целом по трассе была удовлетворена ходом. Лыжи работали отлично, всех накатывала на спуске. Спасибо сервису. Промах – моя ошибка, рано обработала, допустила промах первым же выстрелом», — рассказала спортсменка.

Куда острее были комментарии проваливших гонку других российских спортсменок, вышедших на старт спринта в Эстерсунде.

Оставшаяся только 44-й Ирина Старых раскритиковала шведскую трассу.

«Трасса в ужасном состоянии – все криво, косо, ничего не укатано. Для чемпионата мира трассу можно делать получше. Вчера были те же замечания от тренеров и спортсменов. Мое отставание ходом – это то, на что я готова сейчас».

Но ярче всех выступила, конечно, Евгения Павлова, на которую свалилось много критики еще после смешанной эстафеты, где она на первом этапе проиграла больше минуты ходом. В спринте она ни разу не промахнулась, но закончила гонку на 24-м месте.

«Пишут мне везде. Доходит до родителей даже. Люди, вы с ума сошли? — заявила Павлова после гонки «Чемпионату».

— Что пишут? Спрашивают, зачем я вообще вышла на гонку, один мат-перемат, советуют сдохнуть. Зачем вот это? Я не могу понять.

Этим диванным критикам все вернется за то, что они льют на спортсменов, а семье все это не особо приятно. Но мне лично все равно, у меня свой мир с единорожками.

Пусть выходят и бегут, я что — против, что ли? Не я принимала решение о составе на эстафету. Меня поставили, и я сделала что смогла. Не получилось сейчас — получится потом.

Уйти из социальных сетей? Мне-то что? Я могу закрыть и выкладывать для себя и своей семьи. Просто есть неадекватные люди, но много и нормальных людей, которые желают удачи и болеют за меня. Их больше.

Если неадекваты думают, что мы сильно из-за них переживаем и пойдем где-нибудь <...> из-за этих слов, то сильно ошибаются. Пусть делают, что хотят. Пусть поругаются. Может, им легче станет и слегка отпустит».

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