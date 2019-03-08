«Это за гранью»: Варнава извинилась за Бузову и Тарасова

Екатерина Варнава, звезда юмористических шоу на российском телевидении, объяснила свой грубый пост в инстаграме, который касался футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой.

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На днях в социальной сети юмористки появился пост, где она под совместной фотографией Дмитрия и Бузовой, которая была сделана еще во время их отношений, жестко высказалась по поводу известной телеведущей и певицы.

«Мне жаль, что эти двое расстались, но как можно от такой не загулять. Согласны со мной?» — написала Варнава.

Выяснилось, что Екатерина была гостем на шоу Comment Out. Фанаты сразу предположили, что Варнава просто стала участницей розыгрыша. Это оказалось правдой.

В рамках программы звезда должна была сделать выбор между оскорблением Дмитрия Нагиева и его дедушки-ветерана и постом о разводе Бузовой и Тарасова.

Юмористка после долгих мук выбора склонилась ко второму варианту.

Уже в эфире программы Варнава открестилась от своих слов, которые написала под постом. Она удалила пост и выразила надежду, что Ольга не успела его увидеть. Бузова на эту публикацию никак не отреагировала – либо действительно не увидела, либо поняла, что это шутка.

«Я не согласна с этим высказыванием.

Но они правда были очень красивой парой. Я не буду трогать Бузову, это за гранью.

Олюнь, у тебя же все хорошо, у тебя концерты, многомиллионные залы», — заявила Варнава в эфире программы.

Екатерина также отметила, что не хотела выполнять это задание, потому что боялась обидеть свою коллегу.

Бузова и Тарасов поженились 26 июня 2012 года, но их брак продолжался недолго. На развод пара подала уже в 2016 году, бывшими супругами они стали под Новый год, 30 декабря.

Брак Ольги и Дмитрия казался идеальным. Ради ведущей полузащитник «Локомотива» оставил семью, в которой у него росла дочь. Пара постоянно демонстрировала свои отношения, подчеркивая, что в них царит любовь и гармония. Сама Бузова неоднократно поддерживала супруга на футбольных матчах.

Ведущая даже написала автобиографическую книгу, в которой рассказала о том, как счастлива в отношениях с Тарасовым.

Примечательно, что по информации из открытых источников, Бузова осталась после развода почти без всего. Ей осталась только фирма по продаже украшений.

А вот у футболиста дела с имуществом обстояли лучше: три земельных участка в Подмосковье, огромных особняк, квартира в Москве и три машины класса люкс.

Новость о разводе стала для поклонников пары громом среди ясного неба. Среди вероятных причин были две основные. Фанаты предположили, что Бузова была обижена на игрока за то, что тот записал дом, который строился в Подмосковье, не на жену, а на свою мать. Якобы тем самым Дмитрий выразил недоверие Ольге.

Основной версией считается та, что певица не смогла простить измену Тарасова. Сам футболист признался, что познакомился с моделью Анастасией Костенко, которая и является супругой игрока на сегодняшний момент, в 2016 году, когда брак с Бузовой уже висел на волоске.

Через два года полузащитник сделал предложение возлюбленной на Мальдивах, а вскоре у пары родилась дочь.

Стоит отметить, что у Ольги и Дмитрия детей не было, и это могло стать еще одной причиной развода. Игрок не раз упоминал, что хочет ребенка.

После развода личная жизнь сложилась только у футболиста. По сей день Бузова остается одинокой, хотя ей постоянно приписывают романы с различными мужчинами, сама ведущая постоянно хвастается дорогими подарками от поклонников. Дошло до того, что Ольга приняла участие в программе «Замуж за Бузову», где несколько претендентов сражались за сердце одинокой красавицы.

В нынешних отношениях у Тарасова все хорошо, вместе с женой он воспитывает дочь. Супруги проявляют большую активность в социальных сетях, показывая, что их брак является эталоном крепкой и дружной семьи.

Однако сейчас Дмитрий судится с еще одной бывшей супругой, Оксаной, от которой и ушел к Бузовой.

Женщина требует с Тарасова долг по алиментам на их бывшую дочь. Футболист не хочет покрывать задолженность, которая составляет более 15 млн рублей, и пытается через суд снизить эту сумму.

Суд же при этом принял решение, согласно которому спортсмен обязан выплачивать на содержание дочери 480 тысяч рублей.

При этом Тарасов с дочерью не общается. По его словам, бывшая супруга запрещает ему свидания с ней. Оксана же говорит, что игрок сам не хочет встречаться со своим ребенком.

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