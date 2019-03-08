Опасные танцы: пары решают судьбу медалей. LIVE

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И сразу же начинают венгры с удивительной по своей красоте поддержки. Твизлы тоже покоряются спортсменам, как и вращения.
Эмили Монаган / Ильяс Фурати завершают эту разминку под безумно красивую музыку.
За твизлы снижают судьи паре. 75,19. Они пока третьи из трех.
Не хватило немного владения коньком на параллельных дорожках. Гулял конек у фигуриста.
Очень сложную поддержку выполняют фигуристы, да и вращения у них синхронные.
Без видимых ошибок показывают они произвольный танец, чаруя зрителей своей историей.
Удивительно гармонично пара вписывается в эту музыку. Поддержки проходят прекрасно.
А на льду уже пара из Болгарии Мина Здравкова / Кристофер Дэвис. Начинают они под ритмичную музыку с какими-то народными мотивами.
81,21 получают фигуристы.
Довольны китайские фигуристы своим выступлением.
Получают наслаждение они от своего танца, что прекрасно видно зрителям.
Невероятную чувственность демонстрируют китайцы на льду. Немного сбивается синхронность во вращениях, но выглядит пара очень достойно.
С синхронностью у пары все в порядке, но вот поддержки даются немного тяжело.
Южу Гуо и Пенгкун Жао из Китая представляют свой произвольный танец. Напомним, они неоднократные чемпионы своей страны.
А судьи говорят вот что — 75,94 балла. Довольны фигуристы из Австралии.
Нежно и трогательно, довольны австралийцы своим прокатом. Посмотрим, что скажут на их выступление судьи.
Очень чувственный прокат выходит у пары. Видно, что они выкладываются на 100 процентов в каждом движении.
Кажется, что немного синхронности не хватает австралийцам в их программе, особенно это видно на вращениях. Но каждая поддержка выходит очень даже неплохо.
Первая поддержка и вращения очень хорошо получаются у фигуристов. Под прекрасную, завораживающую музыку показывают они свой танец.
Матильда Френд / Уилльям Баду из Австралии начинают прокат произвольного танца.
Выходят фигуристы на первую разминку.
В первой разминке выступят 4 пары: Матильда Френд / Уилльям Баду (Австралия); Южу Гуо / Пенгкун Жао (Китай); Мина Здравкова / Кристофер Дэвис (Болгария); Эмили Монаган / Ильяс Фурати (Венгрия).
Напомним, что по итогам ритмического танца лидирует дуэт Бетины Поповой и Сергея Мозгова, набравший 71,46 балла. Второе место занимают Софья Евдокимова и Егор Базин с 68,32 балла. Тройку лидеров замыкают французские фигуристы Аделина Галявьева и Луис Таурон — 68,02 балла.
Сами соревнования начнутся в 15:30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы танцев на льду на Универсиаде.