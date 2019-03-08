Главный старт года: ученицы Тутберидзе борются за золото. LIVE

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Турнирное положение после двух разминок:
Небольшой перерыв у нас перед третьей разминкой! Отдохнем немного.
39,95 балла — неплохо, учитывая заявленные элементы
Очень смелую танцевальную музыку румынка выбрала для короткой программы, такое нечасто увидишь. Двойные аксель и флип получились хорошо, каскад также из этих элементов состоит. Не самая насыщенная технически программа, но по исполнению все неплохо.
Ана-София Бескеа из Румынии выступает!
Поаплодируем Соренсен. Она явно понимает свои слабые стороны, но боролась. От судей, которые очень долго совещались, она получает 31,68 балла. Девятое промежуточное место.
На первом же прыжке датчанка упала — на тройном тулупе, а также на тройном флипе. Вращения второго уровня всего лишь... и в музыку, конечно, катастрофически не попадает.
Мария Соренсен из Дании появляется на льду!
41,72 балла получает Хонг. Расстроена она, но все справедливо.
Очень утонченная девушка. Блестящий каскад тройной лутц + тройной тулуп, а вот двойной аксель завалила и получила минус. Вращения четвертого уровня — неплохо, но не более.
Джозелин Хонг из Новой Зеландии выступает.
44,48 балла - это третий результат пока что.
Хорошую технику показала Манди. Вращения, пластика, все как надо. Но сама по себе программа была несложной, потому и баллы будут невысокие.
Представительница Китайского Тайбэя Манди Чанг на льду.
47,23 балла получает Анаис. Пока что это первое место.
Технично выполняет вращения швейцарка, но с прыжками не задалось. Тройной флип сорвала, двойной аксель также не смогла выполнить.
Представительница Швейцарии Анаис Корадуччи на льду.
Во второй группе выступают: Анаис Корадуччи (Швейцария); Манди Чанг (Китайский Тайбэй); Джозелин Хонг (Новая Зеландия); Мария Соренсен (Дания); Ана София Бескиа (Румыния).
Завершилась первая разминка.
41,51 балла — лучший результат Николы в сезоне.
Вращения третьего уровня выполнены четко, двойной аксель также с плюсами.
Закрывает первую разминку Никола Ричтарикова из Чехии.
39,35 балла за короткую программу получает Мариян.
Каскад тройной тулуп + двойной тулуп выполнила чисто, но на двойном акселе грубо ошиблась.
Мариян Милларес из Испании вышла на лед.
40,47 балла получает белорусская спортсменка.
Тоже не стала нагружать программу сложными элементами и сосредоточилась на технике. Двойной флип выполнила чисто, хотя могла бы и в три оборота исполнить прыжок.
Короткую программу показывает Александра Чепелева из Белоруссии.
35,56 балла получает латвийская фигуристка.
Тройной сальхов + двойной тулуп, вращение тройного уровня. Не самая сложная программа, да и по технике Арина не дотянула сильно.
На очереди Арина Сомова из Латвии.
45,43 балла получает хорватская юниорка.
Немного ошиблась на двойном акселе, но не критично. Показала хорошее вращение четвертого уровня, а вот в самом конце выступления элемент сорвала.
Открывает соревнования хорватская фигуристка Хана Цвиянович.
Разминаются фигуристки.
В первой разминке выступают: Хана Цвиянович (Хорватия); Арина Сомова (Латвия); Александра Чепелева (Белоруссия); Мариян Милларес (Испания); Никола Ричтарикова (Чехия).
Прокаты стартуют в 12.55 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы среди девушек на юниорском чемпионате мира в Загребе.