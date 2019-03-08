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Главный старт года: ученицы Тутберидзе борются за золото. LIVE

Онлайн короткой программы девушек на юниорском ЧМ по фигурному катанию

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Девушки показывают короткую программу на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в хорватском Загребе. Россию представляют ученицы Этери Тутберидзе Александра Трусова и Анна Щербакова, а также подопечная Светланы Пановой Ксения Синицына. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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14:20

Турнирное положение после двух разминок:

14:18

Небольшой перерыв у нас перед третьей разминкой! Отдохнем немного.

14:17

39,95 балла — неплохо, учитывая заявленные элементы

14:14

Очень смелую танцевальную музыку румынка выбрала для короткой программы, такое нечасто увидишь. Двойные аксель и флип получились хорошо, каскад также из этих элементов состоит. Не самая насыщенная технически программа, но по исполнению все неплохо.

14:11

Ана-София Бескеа из Румынии выступает!

14:09

Поаплодируем Соренсен. Она явно понимает свои слабые стороны, но боролась. От судей, которые очень долго совещались, она получает 31,68 балла. Девятое промежуточное место.

14:06

На первом же прыжке датчанка упала — на тройном тулупе, а также на тройном флипе. Вращения второго уровня всего лишь... и в музыку, конечно, катастрофически не попадает.

14:03

Мария Соренсен из Дании появляется на льду!

14:02

41,72 балла получает Хонг. Расстроена она, но все справедливо.

14:00

Очень утонченная девушка. Блестящий каскад тройной лутц + тройной тулуп, а вот двойной аксель завалила и получила минус. Вращения четвертого уровня — неплохо, но не более.

13:57

Джозелин Хонг из Новой Зеландии выступает.

13:56

44,48 балла - это третий результат пока что.

13:55

Хорошую технику показала Манди. Вращения, пластика, все как надо. Но сама по себе программа была несложной, потому и баллы будут невысокие.

13:51

Представительница Китайского Тайбэя Манди Чанг на льду.

13:50

47,23 балла получает Анаис. Пока что это первое место.

13:48

Технично выполняет вращения швейцарка, но с прыжками не задалось. Тройной флип сорвала, двойной аксель также не смогла выполнить.

13:45

Представительница Швейцарии Анаис Корадуччи на льду.

13:40

Во второй группе выступают: Анаис Корадуччи (Швейцария); Манди Чанг (Китайский Тайбэй); Джозелин Хонг (Новая Зеландия); Мария Соренсен (Дания); Ана София Бескиа (Румыния).

13:38

Завершилась первая разминка.

13:37

41,51 балла — лучший результат Николы в сезоне.

13:35

Вращения третьего уровня выполнены четко, двойной аксель также с плюсами.

13:32

Закрывает первую разминку Никола Ричтарикова из Чехии.

13:31

39,35 балла за короткую программу получает Мариян.

13:29

Каскад тройной тулуп + двойной тулуп выполнила чисто, но на двойном акселе грубо ошиблась.

13:26

Мариян Милларес из Испании вышла на лед.

13:25

40,47 балла получает белорусская спортсменка.

13:23

Тоже не стала нагружать программу сложными элементами и сосредоточилась на технике. Двойной флип выполнила чисто, хотя могла бы и в три оборота исполнить прыжок.

13:20

Короткую программу показывает Александра Чепелева из Белоруссии.

13:19

35,56 балла получает латвийская фигуристка.

13:17

Тройной сальхов + двойной тулуп, вращение тройного уровня. Не самая сложная программа, да и по технике Арина не дотянула сильно.

13:14

На очереди Арина Сомова из Латвии.

13:13

45,43 балла получает хорватская юниорка.

13:10

Немного ошиблась на двойном акселе, но не критично. Показала хорошее вращение четвертого уровня, а вот в самом конце выступления элемент сорвала.

13:08

Открывает соревнования хорватская фигуристка Хана Цвиянович.

13:05

Разминаются фигуристки.

12:45

В первой разминке выступают: Хана Цвиянович (Хорватия); Арина Сомова (Латвия); Александра Чепелева (Белоруссия); Мариян Милларес (Испания); Никола Ричтарикова (Чехия).

12:35

Прокаты стартуют в 12.55 мск.

12:30

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы среди девушек на юниорском чемпионате мира в Загребе.