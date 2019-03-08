Финское преимущество: Россия только вторая в синхронном катании

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На этом «Газета.Ru» прощается с Вами! Удачного дня и до новых встреч!
Подведем итоги после короткой программы: лидерство захватила финская команда Team Unique, на втором месте российские фигуристы из Татарстана. Замкнула тройку лидеров команда Marigold Ice Unity из Финляндии. Еще одни представители России заняли четвертое место, допустив несколько серьезных ошибок.
82.23. Вторая команда Tatarstan после короткой программы! Просто невероятно, поздравляем команду!
И может поспорить команда за место на пьедестале. Потрясающее выступление было.
А на трибунах спортсменов поддерживают их мамы, а вместе с ними и весь стадион.
Пока без видимых ошибок демонстрирует команда свой прокат. Синхронно, очень легко, россиянки катаются как единый организм на льду.
Сложные переходы демонстрируют фигуристы на льду, выглядит очень завораживающе.
И последнее выступление на сегодня в этом программе. Закрывает российская команда Tatarstan, которая катается под Ave Maria.
Не самые высокие баллы получает команда, что неудивительно, — 39.23. Низко, с учетом тех оценок, которые получили финки.
Стоит отметить, что для самарской команды это дебют на серьезных стартах.
Поддержка на стадионе в Красноярске просто невероятна! Скандируют трибуны «Россия, Россия!».
Твизлы были сорваны, именно тут и было падение. Что ж, посмотрим, что скажут судьи, но, к сожалению, послабее российская команда выглядела, чем их соперники.
И допускает ошибку из фигуристов, что приводит к падению. Очень обидно!
В некоторых моментах, увы, видна несинхронность в действиях фигуристов.
Примечательно, что в отличие от команд из Финляндии, у российской команды выступают также юноши.
А вот и российская команда на льду. Dream tem постарается дать бой финским фигуристкам.
85.49 — вот их результат! Потрясающе, девушки безумно рады. Выходят они на промежуточное первое место.
Хотя и помарки в выступлении были. Немного была потеряна линия в одном элементе, но быстро все исправили фигуристки.
Эстетично, зажигательно, вот так можно описать их выступление. Видно, что довольны и сами девушки, и их тренер.
И нужно отметить темп выступления. Спортсменки катаются под очень ритмичную, быструю музыку, прекрасно вписывая в нее свои элементы.
Серия твизлов получается у девушек не очень синхронно, но в остальном выступление ничуть не уступает по красоте и сложности прокату предыдущей команды.
И начинает свое зажигательное выступление команда Team Unique.
81.50 баллов получают финские фигуристки. Посмотрим, что противопоставит им следующая финская команда.
Девушки довольны. Чисто, четко у них получился прокат.
Очень завораживающе выглядит выступление девушки, высокий уровень они демонстрируют.
Выполняют спортсменки спираль, и прекрасно у них это получается!
В красивых бело-золотых платьях выступают фигуристки, сразу показывая удивительную синхронность.
И первыми свое выступление покажут фигуристки из Финляндии. Marigold Ice Unity на льду. Примечательно, что они являются чемпионами мира и сейчас соревнуются со второй командой за путевку на чемпионат.
Короткую программу покажут четыре коллектива из двух стран — России и Финляндии.
Прокаты стартуют в 9.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы в синхронном катании на Универсиаде.