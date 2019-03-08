Борьба за 18 медалей: как проходит 8 марта на Универсиаде. LIVE

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Лос-Анджелес ЛейкерсДенвер Наггетс
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Биатлон / Универсиада. Биатлон
07:00
Спринт 7,5 км, женщины
1
Мошкова (Россия)
22.59,4
закончен
10:00
Спринт 10 км, мужчины
1
Латыпов (Россия)
25.01,2
закончен
Олимпизм / Онлайн главных событий дня на Универсиаде
09:00
Завершился пятый день Универсиады в Красноярске
закончен
Фигурное катание / Универсиада. Фигурное катание
10:30
Спортивные пары, короткая программа
1
Полуянова/Сопот (Россия)
58,92
закончен
13:00
Мужчины, короткая программа
1
Максим Ковтун (Россия)
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Питтсбург ПингвинзКоламбус Блю Джекетс
3:0
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03:00
Бостон БрюинзФлорида Пантерз
4:3
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингМиннесота Уайлд
0:3
закончен
03:30
Детройт Ред УингзНью-Йорк Рейнджерс
3:2 (Б)
закончен
03:30
Оттава СенаторзНью-Йорк Айлендерс
2:4
закончен
04:30
Даллас СтарзКолорадо Эвеланш
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04:30
Чикаго БлэкхоуксБаффало Сэйбрз
4:4
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Аризона КойотсКалгари Флэймз
1:0
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Эдмонтон ОйлерзВанкувер Кэнакс
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06:30
Сан-Хосе ШарксМонреаль Канадиенс
0:0
1 период
06:30
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
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1 четверть
Олимпизм / Онлайн главных событий дня
09:00
Завершился шестой день Универсиады в Красноярске
закончен
06:00
Онлайн-трансляция седьмого дня Универсиады в Красноярске
online
Биатлон / Универсиада. Биатлон
07:00
Гонка преследования 10 км, женщины
1
Мошкова (Россия)
32.59,1
закончен
10:00
Мужской пасьют на 12,5 км
1
Дмитрий Иванов (Россия)
34:10,7
закончен
Фигурное катание / Универсиада. Фигурное катание
09:00
Ритм-танец
1
Попова/Мозгов (Россия)
71,46
закончен
12:00
Произвольная программа спортивных пар
1
Ефимова / Коровин (Россия)
171,01
закончен
15:00
Произвольная программа мужчин
1
Риццо (Италия)
273,54
закончен
Биатлон / Чемпионат мира
18:15
Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
1
Норвегия
1:16:41,4
2
Германия
+13,1
3
Италия
+1:09,6
закончен
Италия / Серия А
22:30
ЮвентусУдинезе
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
ВердерШальке-04
не начался
Испания / Примера
23:00
Атлетик БЭспаньол
не начался
Франция / Лига 1
00:00
НантПСЖ
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КХЛ / плей-офф
17:00
СпартакСКА
не начался
17:00
ТорпедоБарыс
не начался
00:00
ЛокомотивХК Сочи
не начался
00:00
ЙокеритДинамо М
не начался
00:00
Металлург МгСалават Юлаев
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Флорида ПантерзМиннесота Уайлд
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзВиннипег Джетс
не начался
06:00
Анахайм ДаксМонреаль Канадиенс
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Нижний Новгород Енисей
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Олимпия Милан
не начался
20:30
Анадолу Эфес Барселона
не начался
21:00
Будучность Олимпиакос
не начался
22:30
Баскония Химки
не начался
Еврокубок
20:00
Ритас Валенсия
не начался
20:00
Локомотив-Кубань УНИКС
не начался
22:45
Уникаха Альба
не начался
22:45
Андорра АСВЕЛ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикДаллас Маверикс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсВашингтон Уизардс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансТоронто Рэпторс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЮта Джаз
не начался
04:00
Хьюстон РокетсФиладельфия Сиксерс
не начался
04:00
Чикаго БуллзДетройт Пистонс
не начался
04:00
Майами ХитКливленд Кавальерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсОклахома-Сити Тандер
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзДенвер Наггетс
не начался
Борьба за 18 медалей: как проходит 8 марта на Универсиаде. LIVE

Онлайн-трансляция седьмого дня Универсиады в Красноярске

В Красноярске проходит седьмой день всемирных студенческих спортивных игр — Универсиады. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий.
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Трансляция
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06:47

Отрыв уже составляет более десяти секунд. Неожиданно в борьбу за второе место вступили поляки.

06:45

В полном одиночестве Некрасова вышла на финишную прямую, передала эстафету и отправила Собакарева на его последний этап. Должно случится что-то невероятное, чтобы россияне не финишировали первыми и не вышли в финал.

06:44

На отметке 4,9 км отрыв второй сборной России от команды Казахстана составляет уже более девяти секунд.

06:43

Быстро преодолел дистанцию Андрей. Некрасова побежала на четвертый круг.

06:41

Хорошо катят лыжи у российских лыжников. Собакарев начинает уходить в отрыв, существенный просвет между ним и ближайшим преследователем.

06:40

Передала эстафету Полина. Собакарев пошел на третий круг.

06:37

Немного отстала Некрасова и отодвинулась на пятую позицию, но перед передачей эстафетой вышла вперед.

06:35

Подтянулись норвежцы в группу лидеров. Первую команду представляют Мартин Соленг Скинстад и Мари Стоин Гуссьас.

06:34

Прошла первая передача эстафеты. Стартовала Некрасова.

06:33

Возглавляет Собакарев группу из 16 лыжников. За ним следует Константин Борцов из Казахстана.

06:30

Стартовал второй полуфинальный заезд. Вторую российскую команду представляют Андрей Собакарев и Полина Некрасова.

06:29

Так выглядит топ-8 первого полуфинала.

06:24

Финиширует Мацокина с заметным отрывом, обеспечила первой российской сборной выход в финал.

06:22

Перед финишом Мацокина почти обогнала американца Трэвора Уиллогби, который отстает от россиянки на круг.

06:20

Отсеилась и первая итальянская команда от борьбы за первое и второе место.

06:19

Мощно финишировал на своем этапе Терентьев, создав задел в три секунды для Мацокиной на заключительный круг.

06:17

На отметке 6,9 км Терентьев лидирует, выигрывая у Люфта 0,71 секунды.

06:16

Сократилась группа лидеров. Отставала вторая сборная Италии, пошел Терентьев на пятый круг.

06:13

На четвертом кругу уже начинается заметно растягиваться основная группа лыжников. В отрыв ушли сразу пять спортсменов. За Мацокиной следуют Эльмира Мутаганова, а также представители обеих итальянских команд Франческа Франки и Мартина Беллини.

06:12

Первым преодолевает отметку 4,3 км Терентьев и передает эстафету Мацокиной.

06:11

Терентьев взял лидерство, за ним бежит Иван Люфт из Казахстана. 0,5 секунды отрыва у Александра.

06:08

Прошла уже вторая передача эстафета, мужчины вышли на свой второй круг.

06:05

В первом заезде в составе первой сборной России бегут Александр Терентьев и Кристина Мацокина.

06:01

Прямо сейчас стартовал полуфинальный командный спринт по лыжным гонкам классическим стилем.

06:00

Добрый день, уважаемые любители спорта! На всемирных Студенческих играх — Универсиаде — стартует седьмой день борьбы за медали. В этом онлайне мы будем освещать самые главные события этого масштабного мероприятия.