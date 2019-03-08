Борьба за 18 медалей: как проходит 8 марта на Универсиаде. LIVE

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Отрыв уже составляет более десяти секунд. Неожиданно в борьбу за второе место вступили поляки.
В полном одиночестве Некрасова вышла на финишную прямую, передала эстафету и отправила Собакарева на его последний этап. Должно случится что-то невероятное, чтобы россияне не финишировали первыми и не вышли в финал.
На отметке 4,9 км отрыв второй сборной России от команды Казахстана составляет уже более девяти секунд.
Быстро преодолел дистанцию Андрей. Некрасова побежала на четвертый круг.
Хорошо катят лыжи у российских лыжников. Собакарев начинает уходить в отрыв, существенный просвет между ним и ближайшим преследователем.
Передала эстафету Полина. Собакарев пошел на третий круг.
Немного отстала Некрасова и отодвинулась на пятую позицию, но перед передачей эстафетой вышла вперед.
Подтянулись норвежцы в группу лидеров. Первую команду представляют Мартин Соленг Скинстад и Мари Стоин Гуссьас.
Прошла первая передача эстафеты. Стартовала Некрасова.
Возглавляет Собакарев группу из 16 лыжников. За ним следует Константин Борцов из Казахстана.
Стартовал второй полуфинальный заезд. Вторую российскую команду представляют Андрей Собакарев и Полина Некрасова.
Так выглядит топ-8 первого полуфинала.
Финиширует Мацокина с заметным отрывом, обеспечила первой российской сборной выход в финал.
Перед финишом Мацокина почти обогнала американца Трэвора Уиллогби, который отстает от россиянки на круг.
Отсеилась и первая итальянская команда от борьбы за первое и второе место.
Мощно финишировал на своем этапе Терентьев, создав задел в три секунды для Мацокиной на заключительный круг.
На отметке 6,9 км Терентьев лидирует, выигрывая у Люфта 0,71 секунды.
Сократилась группа лидеров. Отставала вторая сборная Италии, пошел Терентьев на пятый круг.
На четвертом кругу уже начинается заметно растягиваться основная группа лыжников. В отрыв ушли сразу пять спортсменов. За Мацокиной следуют Эльмира Мутаганова, а также представители обеих итальянских команд Франческа Франки и Мартина Беллини.
Первым преодолевает отметку 4,3 км Терентьев и передает эстафету Мацокиной.
Терентьев взял лидерство, за ним бежит Иван Люфт из Казахстана. 0,5 секунды отрыва у Александра.
Прошла уже вторая передача эстафета, мужчины вышли на свой второй круг.
В первом заезде в составе первой сборной России бегут Александр Терентьев и Кристина Мацокина.
Прямо сейчас стартовал полуфинальный командный спринт по лыжным гонкам классическим стилем.
Добрый день, уважаемые любители спорта! На всемирных Студенческих играх — Универсиаде — стартует седьмой день борьбы за медали. В этом онлайне мы будем освещать самые главные события этого масштабного мероприятия.