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«Дрыщ с весом мухи»: вышедший из тюрьмы боец вызвал Хабиба

Боец Вячеслав Дацик оскорбил Хабиба Нурмагомедова

Российский боец Вячеслав Дацик, недавно освободившийся из заключения, назвал Хабиба Нурмагомедова «дрыщом с весом мухи», а также рассказал, что на знаменитый бой с Андреем Орловским он попал случайно, заработав всего $500.

Недавно освободившийся из тюрьмы боец смешанного стиля Вячеслав Дацик, который собирается в ближайшее время провести поединок с Александром Емельяненко и сняться в фильме «Брат-3», заявил YouTube-каналу, что он сделал «стеклянной» челюсть известного белорусского спортсмена Андрея Орловского и назвал Хабиба Нурмагомедова «дрыщом».

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В начале интервью одиозный боец рассказал о том, как попал в смешанные единоборства, заявив, что его поединок с Орловским изначально не был запланирован и состоялся благодаря случаю.

«Мой первый бой был на чемпионате области по рукопашному бою. Меня там дисквалифицировали. Вернее, я там парнишку вынес с ринга и ударил головой об стену.

Мне засчитали поражение, но поскольку все остальные отказались со мной драться, мне присудили третье место, — поправил Дацик своего собеседника, назвавшего бой с Орловским первым в карьере Вячеслава.

— Потом я приехал в Питер, записался на тайский бокс, на турниры. Начал тренироваться, меня пока готовили, и я пошел смотреть турнир. Перепутал служебный и центральный входы, охранники меня не пускали, и я, как в детстве, хотел их ушатать.

Тут как раз пришел промоутер Коля Кудряшов. Говорит, мол, ты что, такой крутой боец? Пойдешь с Орловским биться? У него тогда какой-то боец соскочил как раз. А я что, знал, кто такой Орловский? Мне вообще по барабану было. Конечно, пойду. Вот как-то так я оказался на этом турнире по боям без правил.

Бой — обычная развлекуха. Чисто «колхозный боксыч». В голову засадил, и все».

Дацик считает, что титул чемпиона UFC, который впоследствии завоевывал белорусский боец, не имеет большой ценности. При этом, по мнению Вячеслава, Орловский должен был выиграть у Федора Емельяненко в их знаменитом поединке, закончившемся красивым нокаутом в исполнении Последнего императора.

«Он потом бился в UFC, лохов американских подолбил. Ну стал чемпионом, а что их там бить-то? — рассказывает Дацик.

— Вот перед боем с Федором Емельяненко Орловский потренировался полгода и решил, что он кикбоксер. В конце полетел добивать в прыжках с колена, а руки-то расставил. Это совсем не тайская тема — надо было тайским боксом заниматься.

Он, в принципе, Федю должен был побить легко. Он его и бил, но решил красиво добить с колена... Федя воспользовался своим шансом, хлопнул его в бороду, а эту челюсть-то стеклянной я сделал. Кто его в дрова-то положил?»

Кроме того, вышедший в конце февраля из заключения Дацик рассказал, что его не интересуют гонорары за бои. «Гонорар — вообще фигня. За Орловского мне Вадим Финкельштейн заплатил $500. Даже за два боя — еще за Мартина Малхасяна.

Интересно ли мне до сих пор драться как спортсмену? По крайней мере, на ринге ты не отвечаешь перед законом, и потом за тобой никто не бегает с уголовным кодексом».

Одной из самых интересных частей беседы стал разговор о Хабибе Нурмагомедове и его бое с Конором Макгрегором, который состоялся, когда Вячеслав еще отбывал свой срок.

«Хабиб — дрыщ, вес мухи. Из нормальных бойцов только Сергей Харитонов остался.

Я болел за Конора Макгрегора, за «рыжеборода». Конечно, я понимал, что на 90% победит Хабиб — по технике, по тактике, по стилю все было понятно. У ударника против борца шансов очень мало. Смотрел в камере по телевизору. И все, кто находился там со мной, болели за Коннора. За Хабиба болели все заключенные-кавказцы».

Также Дацик поведал, что во время заключения выигрывал чемпионат по гиревому спорту: «В Ик-31 в Красноярске выиграл чемпионат по гиревому спорту среди колоний. За подход две гири по 24 кг толкаю по 200 раз».

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