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Наказать Испанию: «Зенит» и «Краснодар» сразятся за Европу

«Зенит» и «Краснодар» сыграют в 1/8 финала Лиги Европы

Петербургский «Зенит» встретится с «Вильярреалом» в матче 1/8 финала Лиги Европы, а «Краснодар» в гостях сыграет с «Валенсией». «Газета.Ru» оценила шансы российских команд против испанцев в борьбе за четвертьфинал.

«Зенит» — «Вильярреал» — 20.55 мск

Текущий сезон для подопечных Хавьера Кальехи, которого сначала уволили, а потом снова назначили главным тренером, уже можно назвать одним из самых провальных. «Желтая субмарина» в чемпионате Испании занимает 18 место в турнирной таблице и находится в зоне вылета.

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Стоит ли «Зениту» опасаться своего соперника по 1/8 финала Лиги Европы? В последние годы команда из провинции Кастельон сумела вернуться в элиту испанского первенства, но сегодня «Вильярреал» думает не о еврокубках, а о том, как бы не вылететь обратно в Сегунду, где «Субмарина» тонула семь лет назад.

Одной из главных проблем испанского клуба в текущем сезоне является крайне низкий показатель по созданию голевых моментом. Во многом этому послужил уход одного из перспективных полузащитников Самуэля Кастильехо, который по количеству результативных передач (8) стал вторым в команде, а также конголезского нападающего Седрика Бакамбу, забившего девять мячей. На данный момент больше только у Карлоса Бакки — 15.

Несмотря на плохие дела «Вильярреала» в национальном первенстве, простым соперником для «Зенита» коллектив Кальехи не является. Как минимум во внимание сине-бело-голубым стоит взять тот факт, что испанский чемпионат сильно отличается по уровню класса и конкуренции от российского, а также учесть, как «Субмарина» играет с сильными клубами.

Кроме того, «Зениту» необходимо учитывать печальный опыт из первого раунда плей-офф, где петербуржцы едва не уступили «Фенербахче» по сумме двух встреч. Напомним, что стамбульский клуб занимает 15-ю строчку в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

Возвращаясь к «Вильярреалу», особо внимание стоит уделить фигуре лидера клуба Санти Касорле. 36-летний полузащитник является двигателем нападения своей команды и нередко отличается результативными действиями. Испанец, способный сыграть на любом краю полузащиты, имеет один из лучших показателей по точности передач в национальном первенстве — 86%. Помимо Касорлы в «Вильярреале» ярко выделяется и Пабло Форнальс, записавший на свой счет 12 голевых передач и три гола в текущем сезоне Примеры. В свое время им интересовалась «Барселона», а сейчас находится на карандаше у «Наполи».

Главной же атакующей моделью «Желтой субмарины» является связка Жерара Морено и Карла Токо Экамби, забившие по четыре мяча и сделавшие по одному ассисту в сезоне. Кстати, камерунский форвард уже знает, как огорчать российские клубы. В групповом этапе Лиги Европы он дважды забивал московскому «Спартаку», а также отметился голевой передачей.

Красно-белых, кстати, испанцы и выбили из еврокубков, не дав им пробиться в плей-офф, где ими уже был повержен португальский «Спортинг». Эмоциональный настрой «подводников» таков, что перед ними стоит задача загладить вину перед болельщиками за ужасное выступление в этом сезоне, стараясь продвинуться как можно дальше в европейском турнире. Особенно с учетом того, что «Вильярреал» накануне встречи с «Зенитом» уступил «Алавесу» (1:2).

Впрочем, шансы на выход в четвертьфинал у сине-бело-голубых значительно выше.

В зимнее трансферное окно петербургский клуб усилился в каждой линии. Особенно ярко дебютировал за новый клуб Сердар Азмун, имеющий пока 100-процентную реализацию голевых моментов. Несмотря на игру в три центральных защитника, оборону «Вильярреала» назвать надежной нельзя. Также стоит обратить внимание и на оголенные фланги защиты, чем должны воспользоваться крайние хавбеки «Зенита» при контратаках.

К матчу с «Субмариной» коллектив Сергея Семака подходит в хорошем расположении духа. Петербуржцы возобновили свое выступление в Российской премьер-лиге с победы над «Уралом» (1:0), улучшив свое положение в борьбе за чемпионство. Кроме того, сине-бело-голубые играют н своем стадионе, что придаст команде улучшенные условия.

«Валенсия» — «Краснодар» — 23.00 мск

«Краснодар», не перестающий удивлять своей игрой и характером российских любителей футбола, теперь протаптывает новую дорогу на европейском пути. Но смогут ли «быки» протаранить еще один топ-клуб и пройти в четвертьфинал?

Черно-зеленым по сравнению с «Зенитом» явно не повезло со жребием. Попасть на боевитую и сложно вскрываемую «Валенсию» (15 ничьих в 26 матчах — самый высокий показатель чемпионата Испании) — тяжелое испытание для молодой команды и начинающего тренера. К тому же нужно признать, что по исполнителям и игровому классу «летучие мыши» в разы превосходят своего оппонента из России, ведь не каждый клуб сможет противостоять сегодняшней «Барселоне», заставляя их отыгрываться по ходу всей встречи.

Говоря о футболистах «валенсийцев», которые таят в себе особую опасность для «Краснодара», стоит упомянуть российского полузащитника Дениса Черышева, выступающего за «Валенсию» на правах аренды. В последних матчах он набрал отличный ход: три гола и две голевые передачи. В последней игре против «Атлетика» из Бильбао (2:0) он совершил 80 технико-тактических действий (ТТД), 75% из которых успешные.

Россиянин закрепился в основной команде Гарсии Марселино и все чаще появляется в стартовом составе.

Если Денис отвечает за фланговую полузащиту, разгоняя атаки и доставляя мячи в чужую штрафную, то центральным плеймейкером «летучих мышей» является опытный и техничный испанец Даниэль Парехо, имеющий самую высокую оценку в команде по версии портала Whoscored. Он предпочитает играть длинными передачами: 5,4 в среднем за матч и отлично взаимодействует с партнерами — шесть голов и три ассиста.

Помимо него ярко выделяется еще один молодой качественный полузащитник Карлос Солер, имеющий лучший показатель по количеству голевых передач в команде (5). Стоит обратить внимание на то, что таких юных, рвущихся в бой футболистов, в составе «оранжевых» предостаточно. Например, 23-летний Санти Мина (два гола и один ассист). Они уже называются будущим сборной Испании. За ними нужен пристальный контроль со стороны «Краснодара», ведь их легко недооценить и упустить из виду.

Главным оружием «Валенсии» находится в линии атаки. Родриго и Кевин Гамейро на днях разобрали «Атлетик» и продолжают бороться друг с другом за звание лучшего бомбардира команды, забив на двоих девять мячей.

«Краснодар» имеет много общего с «Валенсией». В первую очередь это связано с манерой игры обеих команд: стремительные контратаки и низкая реализация огромного количества голевых эпизодов.

После прохождения леверкузенского «Байера» в прошлом раунде «быкам» опасаться «Валенсии» не приходится. Подопечные Мурада Мусаева имеют серьезное преимущество перед испанскими тореадорами, которое заключается не только в наличии джокера по имени Магомед-Шапи Сулейманов. Стойкость, командный дух и сыгранность — главные козыри сегодняшнего «Краснодара». Заставить их играть не в свой футбол и сломать психологически невозможно, тогда как «Валенсия» — команда хрупкая, неспособная играть до самого конца.

В преддверии встречи «Краснодар» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1), едва не вырвав у красно-белых победу на последних минутах матча. Игра состоится на стадионе «Месталья» в 23.00 по московскому времени.

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