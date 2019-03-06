Миллиарды по карманам: как ФИФА нажилась на России

Международная федерация футбола (ФИФА) значительно увеличила свою прибыль за четырехлетний цикл от чемпионата мира — 2014 в Бразилии до мундиаля-2018 в России. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press, журналистам которого удалось ознакомиться с засекреченным финансовым отчетом организации.

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Утверждается, что ФИФА заработала за это время на $1,4 млрд больше, чем изначально предполагала в своих планах. Благодаря неожиданному положительному скачку денежные резервы главного руководящего органа в мировом футболе возросли до рекордных $2,74 млрд.

Кроме того, за четыре года, затронувшие чемпионат мира в России, общие доходы ФИФА достигли $6,4 млрд.

Напомним, в конце предыдущего четырехлетнего периода, который увенчался мундиалем в Бразилии в 2014 году, резервы федерации составили $1,523 млрд, а общий доход — $5,718 млрд.

Перед мировым первенством на территории России сотрудники ФИФА полагали, что денежные резервы организации вырастут до $1,663 млрд, однако после ЧМ-2018 оказались приятно удивлены. Как уже упоминалось ранее, резервы добрались до суммы в $2,74 млрд.

В федерации не ожидали таких больших доходов, учитывая, что относительно недавно, в 2015 году, организацию потряс внушительный коррупционный скандал, который даже окрестили «ФИФА-гейтом».

Напомним, тогда швейцарские власти арестовали нескольких высокопоставленных чиновников Международной федерации футбола по обвинению в мошенничестве, получении взяток и несправедливом проведении конкурса между странами за право принимать чемпионаты мира. Из-за этих событий президент ФИФА Йозеф Блаттер ушел в отставку.

Тем не менее спустя четыре года ФИФА во главе с новым главой Джанни Инфантино побила предыдущие рекорды по доходности. Большую роль в этом сыграл чемпионат мира в России, который привлек большое внимание фанатов из многих стран.

Недаром совет ФИФА уже официально признал ЧМ-2018 лучшим в истории.

Об этом решении рассказал российский член совета Международной федерации Алексей Сорокин, который возглавлял оргкомитет чемпионата мира.

Лестное для России объявление было сделано после заседания руководящего состава ФИФА, которое прошло 26 октября в Руанде.

«Прозвучал довольно подробный отчет. Колин Смит (директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий. — «Газета.Ru») представил фактологический отчет, я тоже сделал сообщение, которое носило более общий и эмоциональный характер.

В целом чемпионат мира единодушно признан успешным во всех отношениях, лучшим в истории.

Об этом говорилось в отчете, который был принят советом», — цитировал Сорокина ТАСС.

Также функционер сообщил, что в благодарность за отличный мундиаль в ФИФА приняли решение создать специальный фонд наследия турнира, куда будут перечислены значительные средства.

«Этот фонд будет передан Российскому футбольному союзу для дальнейшего развития футбола. Что касается его размера, то мы сейчас обсуждаем с ФИФА сумму, но она будет весьма приличной», — заверил Сорокин.

Приятной новостью для российской стороны стало и то, что проведение мирового первенства принесло государству порядка 1% валового внутреннего продукта (ВВП).

«Суммарное влияние ЧМ-2018 оценивается в 952 млрд рублей, что составляет около 1% годового ВВП России.

Оно обусловлено инвестициями в инфраструктуру, тратами туристов во время чемпионата, а также другими расходами на подготовку к чемпионату», — говорилось в специальном отчете.

Также сообщалось, что проведение ЧМ привело к созданию 315 тысяч рабочих мест. Еще одним положительным моментом стало то, что большое количество гостей спортивного праздника потратили немало денег в российских городах.

«В Москве иностранцы оставили в сфере услуг 1,7 млрд рублей. Если же собирать статистику по всем городам, то это примерно 100 млрд. Еще ведутся подсчеты», — говорил Сорокин на заседании президентского совета по спорту в июле 2018 года, отчитываясь перед Владимиром Путиным.

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