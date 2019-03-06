Странная женщина: как Буланова разводилась с легендой «Зенита»

6 марта известная певица Татьяна Буланова отметила свой 50-летний юбилей. Прославившаяся в 90-х образом «плачущей женщины» артистка по сей день не может до конца разобраться в перипетиях своей личной жизни.

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Особенно запутанной выглядит история развода Булановой и ее второго супруга — легендарного футболиста «Зенита» Владислава Радимова.

Был ли развод?

Первая странность отношений певицы и полузащитника состояла в том, что долгое время решительно невозможно было понять, расстались они или нет.

На 11-м году брака, в декабре 2016 года, Буланова неожиданно заявила в эфире Первого канала, что разошлась с футболистом, а затем подтвердила это грустным постом в своих соцсетях.

«Спасибо тебе за эти 11 лет! Да, было много всего и хорошего, и не очень, но я благодарна cудьбе за встречу с тобой.

И знай, что ты все равно остаешься для меня родным человеком и всегда можешь рассчитывать на мою помощь и поддержку во всем!» — написала Буланова в инстаграме.

Однако затем эта запись была удалена. Когда журналистам удалось дозвониться до Радимова, спортсмен и вовсе заверил, что в отношениях у них все хорошо.

«Мы с Татьяной не разъезжались. Она заявила об этом на телевидении? А вы не верьте тому, что видите в телевизоре.

Вот вы сейчас спросили прямо: «Вы разошлись?» — и получили прямой ответ: «Нет, живем вместе». Сейчас сын гуляет с приятелями, заглянет сюда — может подтвердить. Скоро Таня с работы придет», — цитировал Радимова «СЭ».

Сама Буланова при этом продолжала утверждать о разводе, а удаление записи объяснила тем, что решила не травмировать их общего с футболистом сына Никиту.

«Это болезненная тема. Очень переживаю за младшего сына. Понимаю, что все это его как-то коснется.

Удалила пост о разводе на своей странице в соцсетях, чтобы не было всяких недоброжелательных комментариев, чтобы сын этого не читал.

Написала его — и поняла, что сделала глупость», — говорила артистка в комментарии «КП».

При этом Радимов и после этих слов продолжал выкладывать в соцсетях совместные фотографии с Булановой, сопровождая их милыми подписями и эмодзи с поцелуями и сердечками.

Среди его постов можно было обнаружить такие, как «11 лет со дня свадьбы! Романтический ужин» и «Родной город, родная Татьяна! С Днем рождения, красотулька!»

Была ли измена?

Однако, судя по тому, что спустя два года Радимов все-таки удалил эти записи, расставание действительно состоялось. Когда именно — это уже совсем другой вопрос, ответ на который, возможно, никогда не будет найден.

Зато теперь возникла другая дилемма — по какой причине распалась звездная пара? Здесь показания снова сильно расходятся.

Впрочем, футболист уже не имеет к этому отношения: оглашением разных версий занимается в основном Буланова.

Как только появились первые новости о разводе, поклонники тут же предположили, что причиной стали измены Радимова. Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что футболист якобы закрутил на стороне роман с фитнес-тренером Ириной Яковлевой.

В 2015 году эта женщина даже пришла на одно из телевизионных шоу и заявила, что их связь с легендой «Зенита» длилась около семи лет, и все это время Радимов будто бы дарил ей дорогие вещи и обещал развестись.

Однако, объявляя о расставании со спортсменом, Буланова резко отвергла подобные инсинуации.

«Мало ли кому чего покажется. Влад сам говорил на это «бред» — даже не мне, а в интервью, на всю страну», — заявляла поп-дива в 2017 году в эфире программы «Судьба человека».

При этом называть истинные причины развода артистка отказывалась:

«С моим первым мужем Николаем я развелась потому, что влюбилась во Влада. А с Владом я рассталась по совсем другой причине…

Я решила, что так будет правильно и лучше».

Однако с течением времени позиция Булановой изменилась, и в последних интервью она уже говорила о том, что Радимов часто ей изменял.

«То, что мы с Радимовым столько прожили вместе, — это моя заслуга. Приходилось на что-то глаза закрывать. В браке можно многое прощать, даже измену», — прозрачно намекнула певица в разговоре с «Экспресс-газетой».

В ответ на прямой вопрос о том, изменял ли ей футболист, Буланова признала, что он действительно проводил время с другой девушкой и что информация в СМИ являлась правдивой.

«Медийным персонам в этом плане сложнее, чем другим людям. Вон Ани Лорак, может быть, и простила бы супруга-гулену, но его засняли в обнимку с девушкой. Грянул медийный скандал, логичным итогом которого стал развод.

Так же и у меня с Владом получилось. Он познакомился с девушкой в ресторане, куда-то ее повел, не думая о том, что я медийная личность.

Хочется тебе погулять — сто раз подумай. Или хотя бы сделай так, чтобы никто тебя не увидел», — заявила артистка.

Были ли алименты?

И, наконец, финальный вопрос — отсудила ли Буланова у бывшего супруга алименты?

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщает, что да. Сама певица утверждает, что нет.

«Была новость о том, что спустя два года после развода я подала в суд на Радимова из-за алиментов? Это полный бред,

— сказала артистка. — Журналисты услышали какой-то звон и раздули. Никаких судебных разбирательств у нас нет. И, надеюсь, не будет. Влад дает деньги на Никиту».

При этом пресс-служба судов уже сообщила, что Радимова обязали отдавать четверть доходов на содержание сына, а сам футболист прокомментировал это событие, общаясь в твиттере с известным теннисистом Евгением Кафельниковым.

«Неужели ты думаешь, что я не давал денег на ребенка? Или ему чего-то не хватало? Да все знают, как я к сыну отношусь!

Удивительная история, но да бог ей (Булановой. — «Газета.Ru») судья! Больно, что люди будут думать, что я плохой после такого! А оправдываться даже не в чем», — написал Радимов.

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