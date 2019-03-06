Врезались в грузовик: российские лыжники погибли в Литве

Курсы валют$ 65.97 (+0.18) 74.53 (+0.142)
Москва: -9°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д Тоттенхэм Хотспур
0:1
закончен
23:00
Реал Мадрид Аякс
1:4
закончен
Франция / Лига 1
21:00
БордоМонпелье
1:2
закончен
Универсиада. Хоккей
15:30
РоссияСША
3:2
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Металлург МгСалават Юлаев
1:2 (ОТ)
закончен
19:00
ЛокомотивХК Сочи
3:0
закончен
19:30
ЙокеритДинамо М
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзФлорида Пантерз
3:2 (ОТ)
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсОттава Сенаторз
5:4 (Б)
закончен
03:00
Нью-Джерси ДэвилзКоламбус Блю Джекетс
1:2 (Б)
закончен
03:00
Бостон БрюинзКаролина Харрикейнз
4:3 (ОТ)
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингВиннипег Джетс
5:2
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзМиннесота Уайлд
5:4 (Б)
закончен
04:30
Даллас СтарзНью-Йорк Рейнджерс
1:0
закончен
05:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
1:3
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшДетройт Ред Уингз
4:3 (ОТ)
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзМонреаль Канадиенс
1:3
закончен
Еврокубок
19:00
УНИКС Локомотив-Кубань
86:66
закончен
21:00
Альба Уникаха
90:91
закончен
22:30
АСВЕЛ Андорра
79:75
закончен
22:45
Валенсия Ритас
75:64
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсОрландо Мэджик
114:106
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсЧикаго Буллз
105:96
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзОклахома-Сити Тандер
131:120
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизПортленд Трэйл Блэйзерс
120:111
закончен
04:00
Торонто РэпторсХьюстон Рокетс
95:107
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзБостон Селтикс
95:128
закончен
Кубок России
19:00
РубинЛокомотив
0:1
закончен
19:00
АрсеналОренбург
1:1
закончен
Лига чемпионов
23:00
ПСЖ Манчестер Юнайтед
не начался
23:00
Порту Рома
не начался
КХЛ / плей-офф
16:30
БарысТорпедо
3:1
закончен
19:30
СКАСпартак
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
не начался
06:00
Анахайм ДаксСент-Луис Блюз
не начался
06:30
Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсДаллас Маверикс
не начался
03:00
Детройт ПистонсМиннесота Тимбервулвз
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсМайами Хит
не начался
03:30
Бруклин НетсКливленд Кавальерс
не начался
03:30
Атланта ХоуксСан-Антонио Спёрс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансЮта Джаз
не начался
04:00
Чикаго БуллзФиладельфия Сиксерс
не начался
05:00
Финикс СанзНью-Йорк Никс
не начался
06:00
Сакраменто КингзБостон Селтикс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДенвер Наггетс
не начался
Биатлон / Универсиада. Биатлон
07:00
Спринт 7,5 км, женщины
1
Мошкова (Россия)
22.59,4
закончен
10:00
Спринт 10 км, мужчины
1
Латыпов (Россия)
25.01,2
закончен
Олимпизм / Онлайн главных событий дня на Универсиаде
09:00
Завершился пятый день Универсиады в Красноярске
закончен
Фигурное катание / Универсиада. Фигурное катание
10:30
Спортивные пары, короткая программа
1
Полуянова/Сопот (Россия)
58,92
закончен
13:00
Мужчины, короткая программа
1
Максим Ковтун (Россия)
91,74
закончен
Лига Европы
20:55
Айнтрахт Ф Интер М
не начался
20:55
Динамо З Бенфика
не начался
20:55
Севилья Славия П
не начался
20:55
Ренн Арсенал
не начался
20:55
Зенит Вильярреал
не начался
23:00
Челси Динамо К
не начался
23:00
Наполи Ред Булл Зальцбург
не начался
23:00
Валенсия Краснодар
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевМеталлург Мг
не начался
19:30
ХК СочиЛокомотив
не начался
19:30
Динамо МЙокерит
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Бостон БрюинзФлорида Пантерз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингМиннесота Уайлд
не начался
03:30
Детройт Ред УингзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:30
Оттава СенаторзНью-Йорк Айлендерс
не начался
04:30
Даллас СтарзКолорадо Эвеланш
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксБаффало Сэйбрз
не начался
05:00
Аризона КойотсКалгари Флэймз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзВанкувер Кэнакс
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксМонреаль Канадиенс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
не начался
Евролига
20:15
Дарушшафака Панатинаикос
не начался
21:00
Жальгирис Гран Канария
не начался
22:30
Бавария Маккаби Т-А
не начался
23:00
Реал Мадрид Фенербахче
не начался
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Милуоки БаксИндиана Пэйсерс
не начался
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсОклахома-Сити Тандер
не начался
Врезались в грузовик: российские лыжники погибли в Литве

Российские лыжники погибли в ДТП по дороге на гонку

Российские лыжники Олег Старков, Александр Ерофеев и Кирилл Юнисов погибли в ДТП в Литве по дороге на чемпионат мира по лыжным гонкам, где собирались поболеть за национальную сборную страны. Трагедия произошла в результате лобового столкновения с грузовиком.

Российские лыжники Олег Старков, Александр Ерофеев и Кирилл Юнисов в конце февраля погибли в дорожно-транспортном происшествии в Литве.

Реклама

Авария случилась недалеко от столицы Литвы Вильнюса на трассе А6 Е262 Укмерге — Каунас, где на 59-м километре легковой автомобиль, в котором находились отечественные спортсмены, попал в лобовое столкновение с грузовиком.

Старков и Юнисов погибли на месте аварии, а самый старший из компании — 52-летний Ерофеев — скончался уже в больнице.

Посольство России долго разыскивало родственников погибших, и в итоге Юнисов был похоронен 6 марта, а его товарищи будут преданы земле 8 марта.

Сообщается, что компания направлялась на лыжный марафон серии Euroloppet, в котором все трое собирались принять участие. Также по дороге друзья планировали посетить чемпионат мира по лыжным гонкам в австрийском Зеефельде в качестве болельщиков.

Родившийся 20 сентября 1970 года и проживавший в Домодедово Ерофеев являлся довольно известным в Подмосковье лыжником, а также выступал в велогонках и в соревнованиях по бегу.

Что касается Старкова, то он в 2015 году соревновался в Деминском веломарафоне, а также зарегистрировался в Кубке велосипедных марафонов России.

Ерофеев был участником многих лыжных и велосипедных марафонов и неоднократно становился призером всероссийских и международных соревнований в разных возрастных категориях.

На протяжении нескольких лет в Кубке Велосипедных марафонов России Ерофеев представлял объединенную команду КВМР (Клуб велосипедных марафонов России).

Кроме того, Александр увлекался лыжным спортом, туризмом и путешествиями. Именно в Литве он 29 лет назад принял участие в своем первом веломарафоне в Шяуляе.

Также Ерофеев долгие годы руководил Московским клубом велотуристов и, как сообщает сайт команды КВМР, вел очень активный образ жизни — «летом — на велосипеде, зимой — на лыжах».

В 2017 году Александр выполнил норматив мастера Союза марафонов «Лыжная Россия» (СМЛР).

В Кубке Велосипедных марафонов России Александр зарегистрирован с момента основания (2011 год) и преодолел 13 полноценных веломарафонов. Прошедший велосезон он пропустил из-за травм, полученных на одном из лыжных марафонов в Европе.

Ветеран спорта готовился вернуться в тур ближайшей осенью и вновь стартовать на соревнованиях. Партнеры и коллеги отмечают в первую очередь жизнерадостность Ерофеева, которую тот сохранял в любых ситуациях.

Напомним, недавно подошел к своему логическому завершению еще один трагический инцидент с участием спортсмена. Верховный суд Бурятии вынес вердикт в отношении обвиняемых в убийстве российского борца, двукратного чемпиона Европы среди юниоров Юрия Власко. Все трое фигурантов дела — Мункуев, Санжиев и Бадмаев (их имена не называются, только фамилии) — получили в общей сложности 45 лет лишения свободы. По данным пресс-службы Следственного комитета России, один из осужденных проведет 12 лет заключения в колонии строго режима.

Помимо тюремного срока суд обязал осужденных выплатить в общей сложности 2 млн рублей в качестве моральной компенсации матери погибшего спортсмена. Мункуев и Санжиев должны заплатить по 800 тысяч рублей, Бадмаев — 400 тысяч.

Всем троим предоставлена возможность обжаловать вердикт судьи в течение десяти дней, начиная с 4 марта включительно.

Напомним, что трагический эпизод произошел в июле 2017 года на берегу озера Байкал. В ходе конфликта с осужденными Власко получил не совместимые с жизнью травмы. На его теле были обнаружены множественные колото-резаные ранения в области головы и шеи. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство», и вскоре трое убийц были задержаны.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».