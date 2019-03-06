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Нокаут от судьи: Емельяненко остался в тюрьме

Апелляция Александра Емельяненко на арест на десять суток отклонена

Апелляция российского бойца ММА Александра Емельяненко, несколько дней назад задержанного в Кисловодске за рулем в состоянии алкогольного опьянения и оказавшего сопротивление полиции, отклонена. Арест спортсмена на десять суток остается в силе.

6 марта Ставропольский краевой суд, куда Александр Емельяненко подал апелляцию на свой арест на десять суток, согласился с решением, ранее вынесенным Кисловодским городским судом.

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Шесть дней назад Александр Емельяненко был задержан полицией Кисловодска после того, как припарковался на пешеходном переходе, повздорил с пытавшимися забрать его машину эвакуаторщиками и попытался скрыться, однако во время побега попал в ДТП с двумя автомобилями.

Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения. Боец отказался предъявить сотрудникам полиции документы, оскорблял их и угрожал физической расправой. На просьбу выйти из машины ответил отказом, после чего стражи порядка вытащили Емельяненко самостоятельно.

«Каюсь, был не прав. Раскаиваюсь в содеянном. Чем объясню свое поведение? Тем состоянием, в котором был»,

— цитирует «Р-Спорт» выступление 37-летнего спортсмена на предварительном слушании дела о неповиновении сотрудникам полиции.

Также ожидалось, что полицейские заведут на бойца смешанного стиля дело об оскорблении представителя власти, однако этого не случилось.

«Если бы я оказал сопротивление сотрудникам полиции, на них бы это как-то отразилось. Я никуда не бегал. Ни на ком ни побоев нет, ни жалоб. Да, выпил, каюсь, неправ был», — говорил Александр.

В любом случае суд Кисловодска вынес решение об административном аресте Емельяненко-младшего на десять суток.

Защита спортсмена обжаловала решение, попросив заменить «слишком суровое наказание» на штраф, однако Ставропольский краевой суд отклонил апелляцию.

«Постановление судьи Кисловодского городского суда Ставропольского края от 2 марта 2019 года в отношении Емельяненко Александра Владимировича оставить без изменения», — вынес приговор судья.

Данное решение уже негативно отразилось на карьере бойца. Российский промоушен RCC отменил его поединок, который должен был пройти 4 мая, и приостановил контракт со спортсменом.

«Бой Емельяненко, запланированный на 4 мая, отменен, но на проведение турнира это не повлияет. Мы формируем кард, в ближайшее время будет известно, кто возглавит шоу, — рассказал ТАСС исполнительный директор RCC Николай Клименко.

— Сегодня мы разговаривали с Александром, обсудили вопрос с отменой боя. Контракт с лигой не расторгнут, но пока приостановлен».

Ситуация с очередным происшествием младшего Емельяненко вызвала бурный отклик в мире смешанных единоборств.

«Считаю его поведение неправильным. За такое надо наказывать, общество же страдает. Это же громкая история, которую в интернете подхватили, люди увидели. Над ним уже смеются. Говорят, мол, то Дацик выйдет, а Саша сядет, то наоборот, — заявил российский боец смешанного стиля Петр Ян.

— Ты же профессиональный спортсмен. Ладно, напился. Но тебя уже снимают на камеру, а ты сидишь и материшься. Я такое не поддерживаю. Если ты бухаешь, то бухай так, чтобы никто не видел. Все в шоке.

Он вроде пытается держать правильную линию, советы дает в интернете. Пока в «Ахмате» тренировался, все нормально было. Но, видимо, такой человек он. Хочется, чтобы у Александра был более порядочный образ. Он же талантливый боец. Хорошо выступал, достойно».

Известный российский тяжеловес Сергей Харитонов, у которого в свое время был конфликт с младшим Емельяненко, даже обратился напрямую к главе Чечни Рамзану Кадырову.

«Александр Емельяненко вновь натворил каких-то дел: попал в какую-то аварию или что-то в этом роде. Этот человек — я повторял, говорил и буду говорить — опасен для общества. Он будет пить, насиловать, убивать — все, что угодно. И на него может повлиять только один человек — это Рамзан Ахматович Кадыров, — написал Харитонов в своем инстаграме. — Рамзан Ахматович, заберите его обратно в клуб, закройте его на территории Чечни, и тогда он не натворит еще больше дел. Он слушает только вас».

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