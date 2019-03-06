Год без биатлона: Васильеву дисквалифицируют за допинг

Российская биатлонистка Маргарита Васильева с большой долей вероятности пропустит грядущий чемпионат мира, который пройдет с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде, а также оставшуюся часть сезона. Спортсменке грозит длительная дисквалификация за нарушение антидопинговых правил. 27-летняя россиянка в течение 12 месяцев трижды пропустила допинг-тест, за что она может быть отстранена минимум на один год.

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По информации ТАСС,

Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA), которое вело дело Васильевой, приняло решение признать ее виновной в нарушении правил и отстранить ее от соревнований.

«Решение по Васильевой пришло, ей засчитан третий флажок. На чемпионат мира она не приедет», — сообщил источник.

Отмечается, что до 14 марта 2019 года российская биатлонистка имеет право подать апелляцию на данное решение, после чего дело будет передано в Международный союз биатлонистов (IBU), который вынесет окончательный вердикт в отношении спортсменки.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, Васильева может быть отстранена от соревнований сроком от одного до двух лет.

Напомним, 25 февраля стало известно, что российская биатлонистка в течение 12 месяцев без уважительных причин пропустила три внесоревновательных теста на допинг. Последний из них пришелся на тот момент, когда россиянка отправилась на этап Кубка мира в канадском Кэнморе. В этот период допинг-офицеры нанесли визит к спортсменке в Красноярск, однако Васильевой в этот момент дома не было.

Как объяснил главный врач сборных команд России по биатлону Алексей Лагуточкин, 27-летняя спортсменка в дебютный для себя сезон пропустила первые два допинг-теста — 23 апреля и 5 июня — из-за того, что «не умеет самостоятельно заполнять систему «Адамс». Третий же «флажок» был поставлен Васильевой во время ее перелета в Канаду. Об этом сообщила и сама биатлонистка, предоставив антидопинговой комиссии объяснительную записку.

«Мы, спортсмены, очень часто меняем место проживания и должны всегда помнить о заполнении «Адамс» и менять адреса, местонахождение и время часового окна. А с нашими постоянными передвижениями и с какой скоростью мы меняем место проживание за год, сложно не ошибиться и помнить обо всем»,

— написала Васильева в своем инстаграме.

На данный момент биатлонистка отстранена от основного состава сборной России. Последние старты россиянка провела на Кубке IBU в рамках седьмого этапа соревнований в Эстонии.

В квалификационной гонке суперспринта Васильева заняла 53-е место, уступив лидеру минуту и 50 секунд, и не смогла пробиться в финал. Также спортсменка заняла седьмое место в спринтерской гонке, финишировав с отставанием в 33,3 секунды.

3 марта Союз биатлонистов России (СБР) сообщил состав национальной сборной на предстоящий чемпионат мира в Швеции. В составе женской команды числятся семь спортсменок: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина.

По словам главы СБР Владимира Драчева, всего на мировое первенство было запланировано заявить восемь биатлонисток — последнее место сохранялось именно для Васильевой. Однако в случае ее дисквалификации менять ее тренерский штаб не будет.

«Мы пока место для Васильевой держим. Семь человек пока держим, она восьмая. Если не получится, то будем без нее, всемером», — сказал Драчев в эфире «Матч ТВ».

Текущий сезон является для Васильевой дебютным в составе основной сборной России. Она приняла участие в восьми этапах Кубка мира. Ее наилучшим результатом является золотая медаль в эстафетной гонке в немецком Оберхофе. В индивидуальных гонках Васильева медалей не завоевала.

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