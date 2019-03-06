Год без биатлона: Васильеву дисквалифицируют за допинг

Курсы валют$ 65.80 (+0.013) 74.34 (-0.042)
Москва: -3°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д Тоттенхэм Хотспур
0:1
закончен
23:00
Реал Мадрид Аякс
1:4
закончен
Франция / Лига 1
21:00
БордоМонпелье
1:2
закончен
Групповой этап Универсиады
15:30
РоссияСША
3:2
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Металлург МгСалават Юлаев
1:2 (ОТ)
закончен
19:00
ЛокомотивХК Сочи
3:0
закончен
19:30
ЙокеритДинамо М
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзФлорида Пантерз
3:2 (ОТ)
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсОттава Сенаторз
5:4 (Б)
закончен
03:00
Нью-Джерси ДэвилзКоламбус Блю Джекетс
1:2 (Б)
закончен
03:00
Бостон БрюинзКаролина Харрикейнз
4:3 (ОТ)
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингВиннипег Джетс
5:2
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзМиннесота Уайлд
5:4 (Б)
закончен
04:30
Даллас СтарзНью-Йорк Рейнджерс
1:0
закончен
05:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
1:3
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшДетройт Ред Уингз
4:3 (ОТ)
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзМонреаль Канадиенс
1:3
закончен
Еврокубок
19:00
УНИКС Локомотив-Кубань
86:66
закончен
21:00
Альба Уникаха
90:91
закончен
22:30
АСВЕЛ Андорра
79:75
закончен
22:45
Валенсия Ритас
75:64
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсОрландо Мэджик
114:106
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсЧикаго Буллз
105:96
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзОклахома-Сити Тандер
131:120
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизПортленд Трэйл Блэйзерс
120:111
закончен
04:00
Торонто РэпторсХьюстон Рокетс
95:107
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзБостон Селтикс
95:128
закончен
Олимпизм /
06:00
Онлайн-трансляция пятого дня Универсиады в Красноярске
online
Кубок России
19:00
РубинЛокомотив
не начался
19:00
АрсеналОренбург
не начался
Лига чемпионов
23:00
ПСЖ Манчестер Юнайтед
не начался
23:00
Порту Рома
не начался
КХЛ / плей-офф
16:30
БарысТорпедо
не начался
19:30
СКАСпартак
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
не начался
06:00
Анахайм ДаксСент-Луис Блюз
не начался
06:30
Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсДаллас Маверикс
не начался
03:00
Детройт ПистонсМиннесота Тимбервулвз
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсМайами Хит
не начался
03:30
Бруклин НетсКливленд Кавальерс
не начался
03:30
Атланта ХоуксСан-Антонио Спёрс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансЮта Джаз
не начался
04:00
Чикаго БуллзФиладельфия Сиксерс
не начался
05:00
Финикс СанзНью-Йорк Никс
не начался
06:00
Сакраменто КингзБостон Селтикс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДенвер Наггетс
не начался
Биатлон / Мужской спринт на 10 км
10:00
Онлайн-трансляция мужского спринта по биатлону на Универсиаде
online
Биатлон / Универсиада
07:00
Спринт 7,5 км, женщины
1
Мошкова (Россия)
22.59,4
закончен
10:30
Спортивные пары, короткая программа
не начался
Лига Европы
20:55
Айнтрахт Ф Интер М
не начался
20:55
Динамо З Бенфика
не начался
20:55
Севилья Славия П
не начался
20:55
Ренн Арсенал
не начался
20:55
Зенит Вильярреал
не начался
23:00
Челси Динамо К
не начался
23:00
Наполи Ред Булл Зальцбург
не начался
23:00
Валенсия Краснодар
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевМеталлург Мг
не начался
19:30
ХК СочиЛокомотив
не начался
19:30
Динамо МЙокерит
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Бостон БрюинзФлорида Пантерз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингМиннесота Уайлд
не начался
03:30
Детройт Ред УингзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:30
Оттава СенаторзНью-Йорк Айлендерс
не начался
04:30
Даллас СтарзКолорадо Эвеланш
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксБаффало Сэйбрз
не начался
05:00
Аризона КойотсКалгари Флэймз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзВанкувер Кэнакс
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксМонреаль Канадиенс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
не начался
Евролига
20:15
Дарушшафака Панатинаикос
не начался
21:00
Жальгирис Гран Канария
не начался
22:30
Бавария Маккаби Т-А
не начался
23:00
Реал Мадрид Фенербахче
не начался
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Милуоки БаксИндиана Пэйсерс
не начался
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсОклахома-Сити Тандер
не начался
Год без биатлона: Васильеву дисквалифицируют за допинг

Васильева признана виновной в пропуске допинг-теста

Российская биатлонистка Маргарита Васильева не сможет выступить на чемпионате мира в Швеции. По информации СМИ, спортсменка признана виновной в нарушении антидопинговых правил. Ей грозит длительная дисквалификация.

Российская биатлонистка Маргарита Васильева с большой долей вероятности пропустит грядущий чемпионат мира, который пройдет с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде, а также оставшуюся часть сезона. Спортсменке грозит длительная дисквалификация за нарушение антидопинговых правил. 27-летняя россиянка в течение 12 месяцев трижды пропустила допинг-тест, за что она может быть отстранена минимум на один год.

Реклама

По информации ТАСС,

Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA), которое вело дело Васильевой, приняло решение признать ее виновной в нарушении правил и отстранить ее от соревнований.

«Решение по Васильевой пришло, ей засчитан третий флажок. На чемпионат мира она не приедет», — сообщил источник.

Отмечается, что до 14 марта 2019 года российская биатлонистка имеет право подать апелляцию на данное решение, после чего дело будет передано в Международный союз биатлонистов (IBU), который вынесет окончательный вердикт в отношении спортсменки.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, Васильева может быть отстранена от соревнований сроком от одного до двух лет.

Напомним, 25 февраля стало известно, что российская биатлонистка в течение 12 месяцев без уважительных причин пропустила три внесоревновательных теста на допинг. Последний из них пришелся на тот момент, когда россиянка отправилась на этап Кубка мира в канадском Кэнморе. В этот период допинг-офицеры нанесли визит к спортсменке в Красноярск, однако Васильевой в этот момент дома не было.

Как объяснил главный врач сборных команд России по биатлону Алексей Лагуточкин, 27-летняя спортсменка в дебютный для себя сезон пропустила первые два допинг-теста — 23 апреля и 5 июня — из-за того, что «не умеет самостоятельно заполнять систему «Адамс». Третий же «флажок» был поставлен Васильевой во время ее перелета в Канаду. Об этом сообщила и сама биатлонистка, предоставив антидопинговой комиссии объяснительную записку.

«Мы, спортсмены, очень часто меняем место проживания и должны всегда помнить о заполнении «Адамс» и менять адреса, местонахождение и время часового окна. А с нашими постоянными передвижениями и с какой скоростью мы меняем место проживание за год, сложно не ошибиться и помнить обо всем»,

— написала Васильева в своем инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Так дело не пойдет, не могу молчать и держать всех в неведении. Прошу всех болельщиков успокоиться. Такова доля спортсмена, мы обязаны отмечать свое местонахождение и ставить часовой интервал каждый день 7/ 365 дней в году, Комиссары могут приехать к спортсмену в любой понравившийся им день, напряжении всего существования спортсмена в спорте. И ты обязан каждый день их ждать. Таковы правила антидопинга. И так: Первый визит ко мне был в мае месяце, когда все спортсмены отдыхали, в том числе и я. Я поставила часовой интервал «дома в 7 утра», я должна была ждать комиссаров, а я уехала в институт и забыла про антидопинговую организацию. Второй визит был в Белокурихе на восстановительном сборе. Мне надо было срочно лететь в Красноярск, мы купили билет и я улетела, а утром ко мне приехали Комиссары. Третий визит был, когда я улетела в Америку, я не учла часовые пояса и ко мне приехали домой, на следующий день ко мне в Канаду приехали комиссары, но тот пропуску уже поставили. Мы спортсмены, очень часто меняем место проживания и должны всегда помнить о заполнении АДАМС и менять свои адреса, местонахождение и время часового окна. А с нашими постоянными передвижениями и с какой скоростью мы меняем место проживание за год сложно не ошибиться и помнить обо всем. Мы ведь не только об этом должны помнить, но и том, что мы кушаем, что мы пьем. У нас даже чаи не все разрешены. Сборные травы не все разрешены. Мы должны обо всем помнить. Мы не можем купить себе обычные капли в уши или в нос, если что-то заболело, мы не можем выпить таблетку от головы не посоветовавшись с доктором. Даже обычный колдрекс при простуде запрещен. Вот такой вот казус случился со мной. Обидно что все так вышло. Сейчас я жду решения.

Публикация от Маргарита Васильева (@vasileva__margarita)

На данный момент биатлонистка отстранена от основного состава сборной России. Последние старты россиянка провела на Кубке IBU в рамках седьмого этапа соревнований в Эстонии.

В квалификационной гонке суперспринта Васильева заняла 53-е место, уступив лидеру минуту и 50 секунд, и не смогла пробиться в финал. Также спортсменка заняла седьмое место в спринтерской гонке, финишировав с отставанием в 33,3 секунды.

3 марта Союз биатлонистов России (СБР) сообщил состав национальной сборной на предстоящий чемпионат мира в Швеции. В составе женской команды числятся семь спортсменок: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина.

По словам главы СБР Владимира Драчева, всего на мировое первенство было запланировано заявить восемь биатлонисток — последнее место сохранялось именно для Васильевой. Однако в случае ее дисквалификации менять ее тренерский штаб не будет.

«Мы пока место для Васильевой держим. Семь человек пока держим, она восьмая. Если не получится, то будем без нее, всемером», — сказал Драчев в эфире «Матч ТВ».

Текущий сезон является для Васильевой дебютным в составе основной сборной России. Она приняла участие в восьми этапах Кубка мира. Ее наилучшим результатом является золотая медаль в эстафетной гонке в немецком Оберхофе. В индивидуальных гонках Васильева медалей не завоевала.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице биатлона, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».