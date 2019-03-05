«Становится противно»: Буланова обвинила Радимова в изменах

Развод российской певицы Татьяны Булановой и бывшего футболиста сборной России Владислава Радимова по-прежнему продолжает обрастать скандальными подробностями. Ранее появилась информация о том, что Буланова спустя два года после ухода от Радимова подала на него в суд. Теперь певица утверждает, что футболист неоднократно изменял ей.

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«То, что мы с Радимовым столько прожили вместе, — это моя заслуга.

Приходилось на что-то глаза закрывать. В браке можно многое прощать, даже измену.

Например, если случилась долгая разлука, измена — чисто физический аспект, но если человек намеренно развлекается на стороне, вот тут прощать не надо», — заявила Буланова в беседе с «Экспресс-газетой».

Напомним, что Буланова и Радимов познакомились во время интервью. Между молодыми людьми завязались отношения, в 2005-м они поженились, а спустя два года у них родился сын Никита. Однако спустя десять лет появились разговоры о разладе пары, а в 2016 году они официально развелись.

До замужества с Радимовым Буланова 13 лет жила в браке с известным композитором Николаем Тагриным, от которого в 1993 году родила первого сына Александра. Как раз после ухода от Тагрина певица начала встречаться с Радимовым.

Как сейчас рассказывает 49-летняя актриса, она не жалеет, что ее браки распались. По словам Булановой, главные мужчины в ее жизни – сыновья Александр и Никита.

«Глупо о чем-то жалеть. Главное, что сейчас у меня два замечательных сына», — считает Буланова.

«Брак — это не только секс, но еще и дружба. Лично я в семейных отношениях искала такого же близкого человека, как моя мама. Человека, которому можно доверять, чем-то делиться, слышать от него слова поддержки, получать помощь, сочувствие», — поделилась певица.

«У меня был хороший брак с Колей, но я влюбилась и больше десяти лет любила Влада»,

— добавила она.

Что касается измен, то Буланова считает, что медийным личностям в этом плане намного тяжелее, поскольку все подробности личной жизни известны всем. В качестве примера она привели размолвку коллеги по цеху Ани Лорак с супругом Муратом Налчаджиоглу, которого застали с другой девушкой.

«Вон Ани Лорак, может быть, и простила бы супруга-гулену, но его засняли в обнимку с девушкой. Грянул медийный скандал, логичным итогом которого стал развод. В этой ситуации исключительно мужчина виноват.

Он должен был четко понимать, чем его похождения могут аукнуться. Так же и у меня с Владом получилось.

Он познакомился с девушкой в ресторане, куда-то ее повел, не думая о том, что я медийная личность», — вспоминает Буланова.

Певица добавила, что помимо изменяющего мужчины часть ответственности лежит на тех девушках, которые соглашаются встречаться с женатыми публичными людьми.

«Хочется тебе погулять — сто раз подумай. Или хотя бы сделай так, чтобы никто тебя не увидел. Когда пресса мусолит все это, становится противно. Но многое остается и на совести вот этих девиц с низкой социальной ответственностью», — отметила певица.

Некоторое время назад стало известно, что между Булановой и Радимовым произошел конфликт, который пришлось урегулировать в суде. Сообщалось, что 26 февраля мировой суд в Санкт-Петербурге обязал тренера «Зенита-2» выплачивать бывшей супруге часть зарплаты на содержание совместного ребенка. Певица отрицает, что между ними существует такая проблема, поскольку Радимов и без суда дает денег на сына.

«Это полный бред. Журналисты услышали какой-то звон и раздули. Никаких судебных разбирательств у нас нет. И, надеюсь, не будет. Влад дает деньги на Никиту», — заверила она.

Более того, как рассказала Буланова, с бывшими супругами она продолжает поддерживать дружественные отношения. С Радимовым, например, после развода они еще продолжительное время жили вместе.

«Мои бывшие мужья — вменяемые люди, с которыми можно найти общий язык. Я даже после развода и с первым, и со вторым подолгу жила в одной квартире. С Владом только недавно разъехалась», — сказала певица.

Сейчас Буланова, по ее признаниям, свободна и находится в поисках своей новой любви. А что происходит в личной жизни Радимова — она не в курсе, но думает, что все хорошо.

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