Оценка Пикассо: ученица Тутберидзе догнала Липницкую

Фигурное катание России давно привлекает повышенное внимание за рубежом — причем не только среди любителей этого вида спорта, но и среди известных личностей, которые, казалось бы, не имеют никакого отношения к «искусству на льду».

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Однако образы, которые воплощают в своих программах отечественные фигуристы, универсальны и зачастую настолько выразительны, что вызывают международный резонанс.

Особенно в этом преуспели в последнее время ученицы Этери Тутберидзе. Так, в 2014 году режиссер Стивен Спилберг написал письмо Юлии Липницкой, выразив восхищение тем, как она воплотила образ девочки в красном пальто в программе под музыку из кинофильма «Список Шиндлера».

Теперь же свое признание получила 12-летняя подопечная Тутберидзе Камила Валиева.

Спортсменка еще слишком мала для международных выступлений даже на юниорском уровне и потому пока катается на соревнованиях вроде Кубка Москвы, однако даже это не помешало заметить ее талант внучке основоположника кубизма — Пабло Пикассо.

Диана Пикассо оказалась восхищена короткой программой Валиевой в сезоне-2018/19 под названием «Девочка на шаре». В этом выступлении фигуристка предстает перед публикой в образе той самой девочки из одноименной картины Пикассо.

«Мне сначала показали картину и объяснили, что стоящая на шаре девочка в начале проката должна ожить и попасть в реальный мир.

Во второй половине программы я понимаю, что наш мир действительно очень хорош. Однако в конце я все-таки возвращаюсь в картину и остаюсь в неподвижном состоянии»,

— так объясняла свое понимание программы Валиева в интервью Sport24.

Диана Пикассо оценила этот моноспекталь на льду.

«Камила просто сияет и обладает невероятной грацией в столь юном возрасте. Ее выступления поражают! Это благословение — видеть ее катание», — написала женщина в инстаграме.

Эту программу даже назвала своей любимой сама Тутберидзе — притом что у нее в группе занимаются олимпийская чемпионка Алина Загитова и рекордсмен по четверным прыжкам среди девушек Александра Трусова. Но все эти уже признанные звезды уступили Валиевой.

Множество едва уловимых, но вместе с тем отточенных движений в начале программы выражают метания девочки при попадании в реальный мир,

а прыжки исполняются с такой легкостью, словно Камила действительно только что сошла с картины и ее тело не имеет никакого веса.

Напряженное выражение на лице после наклона головы создает образ неземного существа, которое с любопытством исследует землю.

Постепенно музыка становится все более громкой и возвышенной, а фигуристка отражает это в быстрых вращениях. Однако затем все неожиданно обрывается — и она замирает на картине, успев познать быстротечность жизни на этой планете.

Картина Пикассо «Девочка на шаре» была написана в 1905 году, когда художник переживал очень краткий, но яркий «розовый период». В это время он писал произведения в нежных и светлых тонах и на картине, воплощенной Валиевой на льду, выразил легкость и гибкость девочки-акробатки.

Костюм фигуристки был исполнен в соответствующем стиле: это не обычное для женских программ платье, а кофта и шорты — прямо как на картине.

Впервые об этой программе активно заговорили после осеннего этапа Гран-при в Москве. Как уже упоминалось выше, Валиева пока не может выступать ни на юниорском, ни тем более на взрослом уровне, поэтому свою программу она показала лишь в рамках гала-шоу турнира.

Однако зрители не оставили «Девочку на шаре» без внимания и отметили цельность образа и элегантность исполнения. Самой Валиевой это выступление далось не очень легко: на соревнованиях младшего возраста людей почти не бывает, а тут присутствовали сразу 14 тысяч, и это был «Мегаспорт».

«Страх — непривычное освещение. Когда я встала в программу, один фонарь мне начал очень сильно бить в глаза. Из-за этого я немного потерялась.

Даже не могла понять, где я. Но это только в начале.

А вообще выходить на переполненную арену «Мегаспорт» намного легче, чем, например, на выступление на первенстве Москвы. Мне нравится, когда за моим выступлением следят много зрителей — и все поддерживают», — отмечала фигуристка.

Разумеется, успех программы Валиевой объясняется не только постановкой выступления, но и спортивными умениями девушки. Она исполняет тройной флип, двойной аксель и каскад тройной лутц + тройной тулуп идеально и с большим запасом по высоте, что позволяет получать серьезные надбавки от судей. К тому же каскад у спортсменки идет во второй половине программы, что приносит дополнительные +10% к его стоимости.

Однако Валиева пока не показывает четверных прыжков или тройного акселя.

Она родилась 26 апреля 2006 года и сможет принять участие уже в следующей Олимпиаде-2022 в Пекине: согласно правилам, для этого дата рождения фигуриста должна быть не позднее 1 июля 2006-го.

Идеальное попадание в лимит — Камиле только исполнится 15, и она еще не должна вступить в активную пору переходного возраста. Так что вполне возможно, что сейчас внучка Пикассо восхищается будущей олимпийской чемпионкой.

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