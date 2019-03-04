Ожоги и нагноение: как Кокорин пострадал в «Бутырке»

Форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин пострадал во время лечебных процедур, проводившихся в стенах СИЗО «Бутырка».

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Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», десять дней назад врачи «Бутырки» сделали Кокорину электрофорез — процедуру, при которой необходимые медицинские препараты вводятся в организм посредством электрического тока.

После этого лечения Александр обнаружил ожоги на коже и на мышечной ткани ноги. Кроме того, в пораженных местах началось нагноение.

Адвокат футболиста Андрея Ромашова уже дал комментарий по поводу происходящего инцидента.

«Вот так Саша проходит курс лечения.

Единственная выгода, которую можно извлечь из этого, — сохранить ногу.

Мы решили опубликовать это не для того, чтобы кого-то в чем-то уличить, а для того, чтобы больше врачи этого не допустили. Сегодня они сожгли, а завтра отрежут, не дай бог.

Ровно месяц назад защита представила письменные ходатайства с приложением трех разных заключений специалистов в области спортивной медицины: от «Зенита», Российского футбольного союза (РФС) и итальянской клиники, где Саша проходил лечение.

Там говорится о том, что его лечение возможно в определенных условиях. Также мы просили руководство ФСИН не проводить лечение без участия специалистов данного профиля», — цитирует юриста «Чемпионат.com».

Ранее адвокат Кокорина уже неоднократно указывал на то, что в условиях тюремного заключения состояние здоровья его клиента постоянно ухудшается.

Ромашов даже заявлял о возможной инвалидности Александра.

«Суду оглашены сведения о состоянии здоровья моего подзащитного. Понимаю, что они не входят в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО, но статья 10 ч. 3 говорит о том, что содержание под стражей не может проходить в условиях, угрожающих жизни и здоровью.

Если в СИЗО будут продолжаться эти процедуры, то мой подзащитный станет инвалидом, с заменой коленного сустава на искусственный», — говорил Ромашов.

Юрист даже планировал обратиться за помощью в Европейский суд по правам человека, так как «терпеть это издевательство над правосудием невозможно».

Стоит отметить, что проблемы со здоровьем не позволили Александру принять участие в вызвавшем большой общественный резонанс событии.

14 февраля в «Бутырке» состоялся футбольный матч с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, отбывающего наказание вместе с Кокориным. В ходе встречи 30-летний хавбек сыграл за обе команды и отметился семью голами.

Александр принять участие в мероприятии не смог. Однако позитивным моментом здесь является то, что присоединиться к матчу в СИЗО, помимо травмы, ему помешала еще одна причина — «Зенит» все еще верит в футболиста и не разрывает с ним трудовой договор. А по контракту с сине-бело-голубыми нападающий не имеет права выходить на поле при «несертифицированных условиях».

Напомним, что 8 октября Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины, а также Александр Протасовицкий приняли участие в двух потасовках в центре Москвы. В отношении футболистов было возбуждено дело по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации 116 («Побои») и 213 («Хулиганство»), однако позже следствие переквалифицировало обвинение футболистам со статьи «Побои» на статью 115 — «Легкий вред здоровью». При этом обвинения по самой тяжкой из упомянутых статье — «Хулиганство» — остались в силе.

Все четверо находятся под стражей с 11 октября.

26 февраля в Московском городском суде состоялось очередное заседание по громкому делу об избиении игроками главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Суд рассмотрел апелляции адвокатов обвиняемых и вынес решение оставить прежним срок пребывания футболистов в СИЗО.

Напомним, согласно вердикту Тверского суда Москвы, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий останутся под стражей в Бутырском следственном изоляторе как минимум до 8 апреля.

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