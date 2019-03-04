Без отца и алиментов: Тарасов бросил свою дочь?

Бывшая жена полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова Оксана Пономаренко рассказала новые подробности своих отношений с футболистом. В частности экс-супруга хавбека красно-зеленых заявила, что тот отказался не только от выплат алиментов на содержание их общего ребенка, но и от общения со своей дочерью. Не уделяет время на воспитание девочки и мать Тарасова, о чем Пономаренко сообщила в своем инстаграме, отвечая на вопросы подписчиков.

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На данный момент Тарасов до сих пор не может урегулировать отношения с Оксаной. Основной проблемой по-прежнему остается задолженность футболиста, который должен выплатить более миллиона рублей на алименты своей дочери Ангелине.

Сам Дмитрий отказывается покрывать задолженность, которая уже составляет 15 млн рублей.

Суд по данному делу встал на сторону экс-возлюбленной спортсмена, обязав спортсмена ежемесячно перечислять на воспитание их общей дочери Ангелины 480 тысяч рублей.

Тарасов с данным вердиктом остался не согласен, в связи с чем решил обжаловать решение суда.

«Дежавю. Наши оппоненты не согласны с решением Черемушкинского районного суда и подали апелляцию», — заявила тогда Пономаренко.

На одном из заседаний суда адвокаты Тарасова просили сократить размер алиментов до 100 тысяч рублей в месяц. При этом футболист планировал половину этой суммы переводить на личный счет дочери, которым она сможет воспользоваться только по достижении совершеннолетия. Суд не счел его доводы убедительными.

О старшей дочери Дмитрий говорит с теплом, опровергая слова экс-супруги о своем неучастии в воспитании девочки.

Спортсмен уверяет, что именно бывшая жена препятствует их общению с Ангелиной.

«Не видеться с дочерью моя инициатива? Разумеется, не моя. Я стучался в эту дверь очень долго. Но она либо не отвечает, либо отвечает через неделю. Я пытался раз, второй, третий, пятый. Но это же ее выбор.

Люди пишут: он бросил свою дочку. Это не так, абсолютно. Для нее дверь в мой дом, в мою семью всегда будет открыта»

, — отвечает критикам Тарасов, который летом пытался взять Ангелину на отдых вместе с нынешней женой Анастасией Костенко. Но девочка от поездки отказалась.

«Ангелина не хочет ехать, о чем она и сообщила в личном разговоре с органами опеки. Против ее воли я действовать никогда не буду. Общаться с папой и ехать отдыхать не только с папой — это разные вещи», — рассказала мать ребенка.

Стоит отметить, что совсем недавно у футболиста были финансовые неприятности другого рода.

4 февраля игрок красно-зеленых был задержан в аэропорту Шереметьево в связи с административным правонарушением. Как объяснили сотрудники аэропорта, речь идет о недостоверном декларировании средств.

Возвращаясь из испанской Малаги, полузащитник, как рассказала ставшая свидетелем происшествия сотрудница аэропорта, прошел по зеленому коридору — с юридической точки зрения, это приравнивается к устному заявлению об отсутствии подлежащих декларированию товаров. Однако такие вещи все-таки при футболисте были.

Как итог, действующий чемпион России и двукратный обладатель национального Кубка был вынужден заплатить больше 100 тысяч рублей штрафа.

Напомним, что брак Тарасова и Оксаны Пономаренко просуществовал недолго: в 2009 году у супругов родилась дочь Ангелина, а уже в 2011-м стало известно, что семья распалась.

У футболиста завязался роман с телеведущей, ныне популярной певицей Ольгой Бузовой, которую журналисты обвиняли в разрушении первого брака Тарасова. Спустя год отношения были узаконены, а в декабре 2016 года публичные персоны развелись, вызвав большой резонанс в СМИ.

Так, Бузова, очень тяжело переживавшая разрыв с футболистом, заявляла о постоянных изменах со стороны Тарасова.

Третьей женой Дмитрия стала модель Анастасия Костенко. Зимой 2018 года Костенко и Тарасов поженились, а уже летом у пары родилась дочь. Девочку назвали Миланой.

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