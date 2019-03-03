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«Сводит руки и ноги»: у жены Аршавина проблемы с сыном

Барановская рассказала о проблемах с сыном

Теледива Юлия Барановская, мать троих детей от экс-капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина, рассказала о своих нелегких отношениях с сыном Арсением. Так, на днях мальчик втайне от матери завел домашнего питомца.

Телеведущая Юлия Барановская, бывшая супруга Андрея Аршавина и мать троих детей от него, рассказала, что ее сын Арсений завел домашнее животное без разрешения. Новый обитатель квартиры телеведущей оказался довольно необычным. Это большая тропическая улитка, получившая имя Роналду.

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Как передает портал «Дни.Ру», Юлия Барановская далеко не в восторге от нового постояльца. Она даже призналась, что ей было бы гораздо спокойнее, если бы под крышей ее дома жила кошка или собака.

Однако Арсений категорически отказывается заводить столь «скучных» зверей. Теперь, вдобавок к улитке, Аршавин-младший хочет еще и змею.

Юлия же говорит о том, что у нее фобия на животных и ужиться с рептилией ей будет крайне проблематично.

«Он их так искренне любит, я иногда даже ревную. Но я не могу пока справиться с фобией. Это так сложно: у меня сводит руки и ноги, а все что я могу делать – это орать при виде змей...» – рассказала женщина, которая сумела прийти с взрослеющим сыном к общему соглашению.

Вместо змеи они приобретут не менее экзотического геккона, которого Юлия боится намного меньше, чем первоначального варианта покупки.

Ранее на съемках телепрограммы «Живая жизнь» Барановская решила пойти на эксперимент и сходить с сыном в террариум. Уже тогда стало понятно, что подружиться с рептилиями телеведущей не суждено – при виде животных она впадала в истерику.

Своего совета по поводу нового питомца Аршавин пока сыну не дал — бывшего футболиста «Зенита», «Кубани», лондонского «Арсенала» и казахстанского «Актобе» волнуют куда более серьезные проблемы.

В разгаре находится бракоразводный процесс между Андреем и его супругой Алисой Казьминой, который обрастает новыми сложностями и подробностями.

26 февраля в судебном участке №97 Санкт-Петербурга состоялось первое слушание, на котором сами участники дела не присутствовали. Вместо них на заседании выступили их адвокаты. Защиту экс-капитана сборной России представляла Виктория Савицкая, а интересы его жены защищали Александр Добровинский, Марина Дубровская и Ирина Бултакова. Однако

на заседании не было вынесено вердикта, а дело было перенесено в районный суд города Красное село. По словам адвоката Казьминой, футболист намерен ускорить бракоразводный процесс из-за желания сыграть свадьбу со своей новой возлюбленной, однако дело будет закрыто не раньше конца марта.

Официальная причина, по которой стороны не смогли урегулировать отношения в ходе первого заседания, неизвестна. Адвокаты Аршавина и Казьминой данную информацию не афишируют, однако представители жены экс-капитана сборной утверждают, что тот намерен максимально огородить ход дела от внимания общественности и СМИ.

Также отмечается, что

камнем преткновения стал общий ребенок пары. Аршавин якобы намерен добиться судейского решения, согласно которому дочь Есения будет проживать с ним.

При этом судебные тяжбы могут затянуться не только из-за развода и вердикта в отношении ребенка, но и из-за раздела совместного имущества, назначения алиментов, а также определение права видеться с дочерью тому родителю, который не живет с ним.

Напомним, что для Аршавина брак с Казьминой стал первым официальным.

На протяжении девяти лет футболист состоял в незарегистрированных отношениях с ныне известной телеведущей Юлией Барановской. В 2013 году пара распалась, а через два года Аршавин женился на Казьминой.

В ходе бракоразводного процесса Алиса требует назначить своему супругу выплату алиментов на содержание ребенка, однако спортсмен уже отдает половину своих доходов Барановской, от которой имеет троих детей. Более 50% доходов у мужа законодательно забрать нельзя,

поэтому выплат Казьмина сможет добиться только в том случае, если данная сумма будет поделена на всех четверых детей Аршавина — двух сыновей, дочери от первого брака, а также на Есению.

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