«Арест Емельяненко незаконен»: полицейским грозят увольнением

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко, младший брат Федора, угодил за решетку за вождение в нетрезвом виде и провоцирование ДТП с участием еще двух машин. Инцидент произошел в Кисловодске, и местный суд приговорил спортсмена к десяти суткам ареста.

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На следующий день телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщил, что

полицейским, которые арестовали пьяного Емельяненко и записали процесс его задержания на видео, якобы грозят увольнением.

Видео задержания Александра Емельяненко. По предварительным данным, он попал в ДТП в нетрезвом виде https://t.co/QLKYaZJzvx



инстаграм Азамата Бостанова pic.twitter.com/rNTMRdi1yh — Матч ТВ (@MatchTV) 1 марта 2019 г.

Утверждается, будто Емельяненко отправился в аэропорт Минеральных Вод, уже находясь в нетрезвом состоянии, чтобы встретить там своего друга. Приятель попытался уговорить бойца не садиться за руль на обратном пути, однако тот его не послушал.

В итоге пьяный спортсмен все же доехал до Кисловодска, где и произошли дальнейшие события:

Емельяненко припарковал свою окрашенную в золото машину на пешеходном переходе, затем попытался скрыться от полиции и врезался в два других автомобиля.

По информации СМИ, полицейских Кисловодска якобы предупреждали о скором приезде бойца и рекомендовали оставить возможные инциденты без внимания. Однако стражи порядка все-таки решили арестовать нарушителя и доставили его в участок.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю уже опровергли данную информацию и заявили, что полицейские действовали согласно закону, а потому никакое наказание им не грозит.

«Данные об угрозах и возможном увольнении сотрудников полиции, принимавших участие в задержании водителя в городе Кисловодске, не соответствует действительности, — цитирует заявление пресс-службы ТАСС. — Сотрудники органов внутренних дел действовали в рамках российского законодательства».

Против Емельяненко были собраны материалы по статьям о «Нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги», «Невыполнении водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и о «Неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции».

Во время задержания Емельяненко отказывался выходить из машины и хамил сотрудникам ГИБДД, из-за чего его пришлось вытаскивать силой.

Конфликт продолжился и в полицейском участке. Из-за такого поведения бойца были также подготовлены материалы для возбуждения уголовного дела по статье 319 Уголовного кодекса России — «Оскорбление представителя власти».

Впрочем, несмотря на то что статья является уголовной, тюремного заключения она не предполагает. В случае признания Александра виновным ему грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы длительностью до одного года.

Решения по поводу уголовного дела суд пока не принимал, однако на основании других обвинений отправил Емельяненко под арест на десять суток.

Адвокат спортсмена Кахабер Долбадзе уже заявил, что постарается оспорить этот вердикт.

«Решение суда об аресте Александра мы обязательно обжалуем, так как считаем его незаконным и необоснованным», — приводит слова юриста ТАСС.

Любопытно, что сам Емельяненко признал свою вину в нетрезвом вождении, а также не стал отрицать, что использовал нецензурную брань в адрес полицейских.

Однако боец заявил, что не оказывал стражам порядка серьезного сопротивления, использовав в качестве доказательства тот факт, что на них не видно побоев.

«Если бы я оказал сопротивление сотрудникам полиции, то это бы на них отразилось. А так да, выпил, каюсь»,

— заявил спортсмен в суде.

Напомним, в активе Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. Ближайший поединок у него был запланирован на 4 мая. Там россиянин должен был встретиться с бразильцем Вагнером Прадо на турнире под эгидой Russian Cagefighting Championship (RCC). Решение об отмене поединка пока не принято.

Как сообщил исполнительный директор промоушена Николай Клименко, на анализ ситуации понадобится какое-то время после оглашения вердикта суда.

Ранее у Емельяненко уже неоднократно возникали проблемы с законом.

Так, в мае 2015 года его приговорили к к 4,5 года тюрьмы за изнасилование домработницы, однако он просидел из них лишь полтора года и был выпущен условно-досрочно.

Другой российский боец ММА Сергей Харитонов призвал главу Чеченской республики Рамзана Кадырова утихомирить Емельяненко. Пока Александр выступал за грозненский клуб ММА «Ахмат», подобных инцидентов не происходило.

«Этот человек, я повторял, говорил и буду говорить, опасен для общества. Он будет пить, насиловать, убивать — все что угодно.

На него может повлиять только один человек — Рамзан Ахматович Кадыров,

— сказал Харитонов в видеообращении в своем инстаграме. — Рамзан Ахматович, заберите его обратно в клуб, закройте его на территории Чечни, и тогда он не натворит еще больше дел. Он слушает только вас».

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