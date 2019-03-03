На глазах у Путина: первое золото забрала Россия. LIVE

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Россия / Премьер-Лига
11:30
УралЗенит
0:1
закончен
14:00
АрсеналЦСКА
2:0
закончен
16:30
Локомотив МКрылья Советов
2:2
закончен
19:00
РубинАхмат
1:0
закончен
Испания / Примера
15:00
ЭспаньолВальядолид
3:1
закончен
18:15
ВильярреалАлавес
1:2
закончен
20:30
УэскаСевилья
2:1
закончен
22:45
Реал МадридБарселона
0:1
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
Тоттенхэм ХотспурАрсенал
1:1
закончен
18:00
БорнмутМанчестер Сити
0:1
закончен
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионХаддерсфилд Таун
1:0
закончен
18:00
БёрнлиКристал Пэлас
1:3
закончен
18:00
Манчестер ЮнайтедСаутгемптон
3:2
закончен
18:00
ВулверхэмптонКардифф Сити
2:0
закончен
20:30
Вест Хэм ЮнайтедНьюкасл Юнайтед
2:0
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
ДеснаДинамо К
1:2
закончен
18:00
ЧерноморецШахтёр Д
0:1
закончен
Италия / Серия А
17:00
ЭмполиПарма
3:3
закончен
20:00
МиланСассуоло
1:0
закончен
22:30
ЛациоРома
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Германия / Бундеслига
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Шальке-04Фортуна
0:4
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17:30
БайерФрайбург
2:0
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17:30
Айнтрахт ФХоффенхайм
3:2
закончен
17:30
ГертаМайнц
2:1
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17:30
НюрнбергРБ Лейпциг
0:1
закончен
20:30
Боруссия МБавария
1:5
закончен
Франция / Лига 1
19:00
КанПСЖ
1:2
закончен
22:00
АнжеМонако
2:2
закончен
22:00
НимРенн
перенесен
22:00
РеймсАмьен
2:2
закончен
КХЛ / плей-офф
15:00
ТракторАвтомобилист
1:2 (ОТ)
закончен
17:00
ВитязьЦСКА
1:3
закончен
17:00
СпартакСКА
2:5
закончен
17:00
ТорпедоБарыс
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Коламбус Блю ДжекетсЭдмонтон Ойлерз
0:4
закончен
00:00
Лос-Анджелес КингзЧикаго Блэкхоукс
6:3
закончен
03:00
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
3:4 (ОТ)
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингОттава Сенаторз
5:1
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
1:5
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
5:2
закончен
03:00
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
1:0
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзДаллас Старз
1:4
закончен
04:00
Аризона КойотсДетройт Ред Уингз
3:1
закончен
06:00
Калгари ФлэймзМиннесота Уайлд
0:1
перерыв
Единая лига ВТБ
15:30
Парма Автодор
93:105
закончен
16:00
Локомотив-Кубань Енисей
79:67
закончен
18:00
УНИКС Астана
95:98
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
online
03:00
Индиана ПэйсерсОрландо Мэджик
112:117
закончен
03:30
Майами ХитБруклин Нетс
online
04:30
Сан-Антонио СпёрсОклахома-Сити Тандер
116:102
закончен
04:30
Даллас МавериксМемфис Гриззлиз
online
04:30
Филадельфия СиксерсГолден Стэйт Уорриорз
117:120
закончен
05:00
Юта ДжазМилуоки Бакс
106:102
4 четверть
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Лейкерс
online
05:00
Денвер НаггетсНью-Орлеан Пеликанс
online
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
13:45
Масс-старт 30 км, женщины
1
Терезе Йохауг (Норвегия)
1:14:26.2
2
Ингвильд Эстберг (Норвегия)
+36.80
3
Фрида Карлссон (Швеция)
+44.00
закончен
Олимпизм / Церемония открытия Универсиады-2019
14:30
Состоялась церемония открытия Универсиады-2019 в Красноярске
закончен
Конькобежный спорт / ЧМ по конькобежному спорту
22:00
Классическое многоборье
закончен
Хроника /
06:00
Онлайн главных событий второго дня Универсиады-2019
online
Россия / Премьер-Лига
11:30
УфаДинамо М
не начался
14:00
ЕнисейРостов
не начался
19:00
Спартак МКраснодар
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
СКА-ХабаровскЧертаново
не начался
13:00
СибирьТюмень
не начался
13:00
РоторСпартак-2
не начался
14:00
Нижний НовгородСочи
не начался
15:00
МордовияТамбов
не начался
15:00
ХимкиФакел
не начался
15:30
Краснодар-2Луч
не начался
16:00
Зенит-2Шинник
не начался
17:00
АрмавирТомь
не начался
17:00
БалтикаАвангард К
не начался
Испания / Примера
14:00
ЭйбарСельта
не начался
18:15
БетисХетафе
не начался
20:30
Реал СосьедадАтлетико М
не начался
22:45
ВаленсияАтлетик Б
не начался
Италия / Серия А
14:30
ТориноКьево
не начался
17:00
УдинезеБолонья
не начался
17:00
ДженоаФрозиноне
не начался
17:00
СПАЛСампдория
не начался
20:00
АталантаФиорентина
не начался
22:30
НаполиЮвентус
не начался
Англия / Премьер-лига
15:00
УотфордЛестер Сити
не начался
17:05
ФулхэмЧелси
не начался
19:15
ЭвертонЛиверпуль
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЗаряВорскла
не начался
15:00
Олимпик ДАрсенал К
не начался
18:00
АлександрияМариуполь
не начался
18:00
КарпатыЛьвов
не начался
Франция / Лига 1
17:00
ГенгамНант
не начался
17:00
ЛилльДижон
не начался
17:00
НиццаСтрасбург
не начался
19:00
ЛионТулуза
не начался
23:00
МарсельСент-Этьен
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ШтутгартГанновер-96
не начался
20:00
ВольфсбургВердер
не начался
КХЛ / плей-офф
14:30
Салават ЮлаевМеталлург Мг
не начался
17:00
Динамо МЙокерит
не начался
17:00
Ак БарсАвангард
не начался
18:00
ХК СочиЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
не начался
23:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
не начался
00:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
не начался
00:00
Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
не начался
01:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВиннипег Джетс
не начался
03:30
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
06:00
Сан-Хосе ШарксЧикаго Блэкхоукс
не начался
15:30
Начать с победы: Россия бьется за золото Универсиады. LIVE
не начался
Единая лига ВТБ
18:00
Калев Цмоки-Минск
не начался
19:30
Зелена Гура ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Шарлотт ХорнетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
23:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
не начался
23:30
Чикаго БуллзАтланта Хоукс
не начался
23:30
Бостон СелтиксХьюстон Рокетс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
02:00
Кливленд КавальерсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМемфис Гриззлиз
не начался
Испания / Примера
23:00
ЛеганесЛеванте
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
ТракторАвтомобилист
не начался
19:00
ТорпедоБарыс
не начался
19:30
ВитязьЦСКА
не начался
19:30
СпартакСКА
не начался
00:00
АвангардАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Баффало СэйбрзЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Химки ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Майами ХитАтланта Хоукс
не начался
03:30
Бруклин НетсДаллас Маверикс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсДенвер Наггетс
не начался
05:00
Юта ДжазНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзМилуоки Бакс
не начался
06:00
Сакраменто КингзНью-Йорк Никс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
На глазах у Путина: первое золото забрала Россия. LIVE

Онлайн главных событий второго дня Универсиады-2019

В Красноярске проходит второй день Универсиады, в который разыгрываются первые комплекты медалей. Президент России Владимир Путин планирует посетить деревню Студенческих игр и пообщаться со спортсменами, а также посмотреть одно из соревнований. «Газета.Ru» следит за главными событиями в онлайн-трансляции.
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Трансляция
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07:20

Прямо сейчас проходит матч между женскими сборными России и Японии по керлингу. Пока идет групповой этап, когда каждый встречается с каждым, так что вылет какой-либо сборной не грозит. Тем не менее, конечно, неплохо, что российская команда сейчас ведет у соперниц.

07:15

Также сейчас продолжается квалификация у женщин и мужчин в сноуборд-кроссе. Из россиян там выступают Кристина Пауль, Александра Паршина, Мария Васильцова, Юлия Лаптева, Василий Локтев-Загорский, Андрей Анисимов и Даниил Дильман. Пока что результаты вполне неплохие — отечественные спортсмены часто показывают в попытках лучшее время или, по крайней мере, находятся «в призах». В борьбу за реальные медали кто-то из них обязательно ворвется.

07:10

Все еще продолжаются соревнования в супергигантском слаломе среди женщин. Однако россиянки там отнюдь не зажигают. Пока что лучший результат — это девятое место у Ольги Погребитской.

07:05

В 07:30 по московскому времени начнется мужская индивидуальная гонка в лыжах на 10 км. В ней примут участие россияне Кирилл Киливнюк, Антон Тимашов, Иван Кириллов, Илья Порошкин, Андрей Собакарев и Иван Якимушкин.

07:02

Еще раз поздравляем Алису Жамбалову с победой, Екатерину Смирнову — с серебром, а Яну Кирпиченко — с бронзой!

06:58

Начинается церемония награждения!

06:55

Весь пьедестал женской индивидуальной гонки занят россиянками! Первые медали Универсиады — наши!

06:52

Но всех обгоняет другая россиянка Алиса Жамбалова! Именно ей достается золото. Спортсменка из Бурятии смогла пройти всю 5-километровую дистанцию со стабильно высокой скоростью, не допустив снижения темпа под конец. Поздравляем!

06:49

Финишировала Яна Кирпиченко! Она долго показывала лучшее время на всех отметках, однако проиграла десятую секунды Смирновой! Только второе место пока. Обидно, должно быть.

06:48

Это делает Екатерина Смирнова! Первое место теперь принадлежит россиянке! Но ее еще может обогнать кто-нибудь из своих.

06:46

Вслед за итальянкой финиширует Кристина Кускова. Пока что она лишь пятая. Почти сразу за ней приходит Полина Некрасова — она третья. Результат Франки пока никто не может побить.

06:46

Тем временем лидерство по итогам всей гонки пока захватила итальянка Франческа Франки! Она обошла предыдущего лидера — финку Лилинперу.

06:43

А теперь снова к лыжам! Вот так наши спортсменки ворвались в лучшие результаты на отметке 1,1 км. Совсем другое дело.

06:40

Немного отвлечемся на горнолыжный спорт. Екатерина Перфилова из Красноярского края показала пятый результат в супер-гиганте. Это, конечно, не наш коронный вид спорта.

06:38

Кстати, все лыжницы уже стартовали. Теперь остается только наблюдать за гонкой!

06:35

Россиянки уже захватили лучшее время на отметке 1,1 км! Долгое время здесь лидировала финка Лилинпера.

06:33

Россиянки вступают в гонку вперемешку с итальянками. Тех тоже очень активно приветствуют трибуны.

06:30

Возвращаясь к лыжной гонке: уже начали стартовать россиянки! За Россию выступают Кристина Кускова, Полина Некрасова, Татьяна Алешина, Екатерина Смирнова, Яна Кирпиченко и Алиса Жамбалова.

06:28

Кстати, совсем скоро начинаются соревнования по горнолыжному спорту! Пошла жара. Там тоже будут разыграны первые медали — в супергигантском слаломе. Сначала на трассу отправятся женщины. В составе сборной России выступят Екатерина Ткаченко, Елизавета Тимченко, Екатерина Перфилова, Валентина Голенкова, Ольга Погребицкая и Софья Крохина.

06:25

Уже готовится стартовать российская лыжница! Комментатор на стадионе уверяет, что нашим спортсменкам еще ничего не гарантировано, так как уровень конкуренции очень высок. Все это прекрасно слышат атлеты. Будем надеяться, что это не окажет на них дополнительного давления.

06:23

А штурмовать достижения Флошон уже вовсю пытается норвежка Скулбру.

06:20

Француженка Лори Флошон становится первой спортсменкой на финише, хотя стартовала она позже некоторых лыжниц! Разница в уровне видна невооруженным глазом. Неплохой темп задала спортсменка. Зрители на трибунах возле финишной черты радостно гудят при виде первого атлета.

06:18

Тем временем в гонку вступила спортсменка из более-менее биатлонной державы — Франции — и предсказуемо захватила лидерство. Однако турчанка все еще держится на второй позиции, что довольно похвально.

06:15

Только что стартовала испанка Фабрегас из университета Сарагосы. На Универсиаду точно слетелся весь свет.

06:13

Видно, что на Универсиаде бегут студенты — девушки бегут в довольно спокойном темпе. Пока что лучший результат показывает, например, турчанка.

06:10

Кстати, в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин 3 марта посетит деревню Универсиады, чтобы пообщаться с атлетами. Также глава государства посетит одно из соревнований. Будем следить за ситуацией.

Владимир Путин на церемонии открытия Универсиады
Рамиль Ситдиков/РИА "Новости"
Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии открытия XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в спортивно-зрелищном комплексе "Платинум Арена Красноярск". Слева на первом плане -- президент международная федерация студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин
06:08

Уже началась лыжная гонка классическим стилем на 5 км среди женщин! Девушки стартуют одна за другой, здесь главное — показать лучшее время. Россиянки, которые являются фаворитками соревнований, пока не стартовали, так что ждем. Кстати, эта гонка очень важна и потому, что здесь идет не только борьба за медали, но и отбор на следующий старт — пасьют.

06:05

Сегодня будут разыграны первые комплекты медалей. Нас ждут соревнования в лыжных гонках, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, керлинге, а также хоккее с шайбой и мячом.

06:00

Доброе утро, уважаемые любители спорта! В режиме онлайн следим за главными событиями дня на Универсиаде в Красноярске.

Универсиада в Красноярске
РИА "Новости"
Универсиада в Красноярске