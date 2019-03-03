На глазах у Путина: первое золото забрала Россия. LIVE

Также сейчас продолжается квалификация у женщин и мужчин в сноуборд-кроссе. Из россиян там выступают Кристина Пауль, Александра Паршина, Мария Васильцова, Юлия Лаптева, Василий Локтев-Загорский, Андрей Анисимов и Даниил Дильман. Пока что результаты вполне неплохие — отечественные спортсмены часто показывают в попытках лучшее время или, по крайней мере, находятся «в призах». В борьбу за реальные медали кто-то из них обязательно ворвется.