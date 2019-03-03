На глазах у Путина: первое золото забрала Россия. LIVE

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Прямо сейчас проходит матч между женскими сборными России и Японии по керлингу. Пока идет групповой этап, когда каждый встречается с каждым, так что вылет какой-либо сборной не грозит. Тем не менее, конечно, неплохо, что российская команда сейчас ведет у соперниц.
Также сейчас продолжается квалификация у женщин и мужчин в сноуборд-кроссе. Из россиян там выступают Кристина Пауль, Александра Паршина, Мария Васильцова, Юлия Лаптева, Василий Локтев-Загорский, Андрей Анисимов и Даниил Дильман. Пока что результаты вполне неплохие — отечественные спортсмены часто показывают в попытках лучшее время или, по крайней мере, находятся «в призах». В борьбу за реальные медали кто-то из них обязательно ворвется.
Все еще продолжаются соревнования в супергигантском слаломе среди женщин. Однако россиянки там отнюдь не зажигают. Пока что лучший результат — это девятое место у Ольги Погребитской.
В 07:30 по московскому времени начнется мужская индивидуальная гонка в лыжах на 10 км. В ней примут участие россияне Кирилл Киливнюк, Антон Тимашов, Иван Кириллов, Илья Порошкин, Андрей Собакарев и Иван Якимушкин.
Еще раз поздравляем Алису Жамбалову с победой, Екатерину Смирнову — с серебром, а Яну Кирпиченко — с бронзой!
Начинается церемония награждения!
Весь пьедестал женской индивидуальной гонки занят россиянками! Первые медали Универсиады — наши!
Но всех обгоняет другая россиянка Алиса Жамбалова! Именно ей достается золото. Спортсменка из Бурятии смогла пройти всю 5-километровую дистанцию со стабильно высокой скоростью, не допустив снижения темпа под конец. Поздравляем!
Финишировала Яна Кирпиченко! Она долго показывала лучшее время на всех отметках, однако проиграла десятую секунды Смирновой! Только второе место пока. Обидно, должно быть.
Это делает Екатерина Смирнова! Первое место теперь принадлежит россиянке! Но ее еще может обогнать кто-нибудь из своих.
Вслед за итальянкой финиширует Кристина Кускова. Пока что она лишь пятая. Почти сразу за ней приходит Полина Некрасова — она третья. Результат Франки пока никто не может побить.
Тем временем лидерство по итогам всей гонки пока захватила итальянка Франческа Франки! Она обошла предыдущего лидера — финку Лилинперу.
А теперь снова к лыжам! Вот так наши спортсменки ворвались в лучшие результаты на отметке 1,1 км. Совсем другое дело.
Немного отвлечемся на горнолыжный спорт. Екатерина Перфилова из Красноярского края показала пятый результат в супер-гиганте. Это, конечно, не наш коронный вид спорта.
Кстати, все лыжницы уже стартовали. Теперь остается только наблюдать за гонкой!
Россиянки уже захватили лучшее время на отметке 1,1 км! Долгое время здесь лидировала финка Лилинпера.
Россиянки вступают в гонку вперемешку с итальянками. Тех тоже очень активно приветствуют трибуны.
Возвращаясь к лыжной гонке: уже начали стартовать россиянки! За Россию выступают Кристина Кускова, Полина Некрасова, Татьяна Алешина, Екатерина Смирнова, Яна Кирпиченко и Алиса Жамбалова.
Кстати, совсем скоро начинаются соревнования по горнолыжному спорту! Пошла жара. Там тоже будут разыграны первые медали — в супергигантском слаломе. Сначала на трассу отправятся женщины. В составе сборной России выступят Екатерина Ткаченко, Елизавета Тимченко, Екатерина Перфилова, Валентина Голенкова, Ольга Погребицкая и Софья Крохина.
Уже готовится стартовать российская лыжница! Комментатор на стадионе уверяет, что нашим спортсменкам еще ничего не гарантировано, так как уровень конкуренции очень высок. Все это прекрасно слышат атлеты. Будем надеяться, что это не окажет на них дополнительного давления.
А штурмовать достижения Флошон уже вовсю пытается норвежка Скулбру.
Француженка Лори Флошон становится первой спортсменкой на финише, хотя стартовала она позже некоторых лыжниц! Разница в уровне видна невооруженным глазом. Неплохой темп задала спортсменка. Зрители на трибунах возле финишной черты радостно гудят при виде первого атлета.
Тем временем в гонку вступила спортсменка из более-менее биатлонной державы — Франции — и предсказуемо захватила лидерство. Однако турчанка все еще держится на второй позиции, что довольно похвально.
Только что стартовала испанка Фабрегас из университета Сарагосы. На Универсиаду точно слетелся весь свет.
Видно, что на Универсиаде бегут студенты — девушки бегут в довольно спокойном темпе. Пока что лучший результат показывает, например, турчанка.
Кстати, в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин 3 марта посетит деревню Универсиады, чтобы пообщаться с атлетами. Также глава государства посетит одно из соревнований. Будем следить за ситуацией.
Уже началась лыжная гонка классическим стилем на 5 км среди женщин! Девушки стартуют одна за другой, здесь главное — показать лучшее время. Россиянки, которые являются фаворитками соревнований, пока не стартовали, так что ждем. Кстати, эта гонка очень важна и потому, что здесь идет не только борьба за медали, но и отбор на следующий старт — пасьют.
Сегодня будут разыграны первые комплекты медалей. Нас ждут соревнования в лыжных гонках, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, керлинге, а также хоккее с шайбой и мячом.
Доброе утро, уважаемые любители спорта! В режиме онлайн следим за главными событиями дня на Универсиаде в Красноярске.