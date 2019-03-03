Свергнуть норвежцев: россияне бьются за золото ЧМ. LIVE

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Тоттенхэм ХотспурАрсенал
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БорнмутМанчестер Сити
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Коламбус Блю ДжекетсЭдмонтон Ойлерз
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Лос-Анджелес КингзЧикаго Блэкхоукс
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Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
3:4 (ОТ)
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03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингОттава Сенаторз
5:1
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
1:5
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
5:2
закончен
03:00
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
1:0
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзДаллас Старз
1:4
закончен
04:00
Аризона КойотсДетройт Ред Уингз
3:1
закончен
06:00
Калгари ФлэймзМиннесота Уайлд
2:4
закончен
Единая лига ВТБ
15:30
Парма Автодор
93:105
закончен
16:00
Локомотив-Кубань Енисей
79:67
закончен
18:00
УНИКС Астана
95:98
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
93:129
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсОрландо Мэджик
112:117
закончен
03:30
Майами ХитБруклин Нетс
117:88
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсОклахома-Сити Тандер
116:102
закончен
04:30
Даллас МавериксМемфис Гриззлиз
81:111
закончен
04:30
Филадельфия СиксерсГолден Стэйт Уорриорз
117:120
закончен
05:00
Юта ДжазМилуоки Бакс
115:111
закончен
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Лейкерс
118:109
закончен
05:00
Денвер НаггетсНью-Орлеан Пеликанс
112:120
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
13:45
Масс-старт 30 км, женщины
1
Терезе Йохауг (Норвегия)
1:14:26.2
2
Ингвильд Эстберг (Норвегия)
+36.80
3
Фрида Карлссон (Швеция)
+44.00
закончен
Олимпизм / Церемония открытия Универсиады-2019
14:30
Состоялась церемония открытия Универсиады-2019 в Красноярске
закончен
Конькобежный спорт / ЧМ по конькобежному спорту
22:00
Классическое многоборье
закончен
Хроника /
06:00
Онлайн главных событий второго дня Универсиады-2019
online
Россия / Премьер-Лига
11:30
УфаДинамо М
1:2
закончен
14:00
ЕнисейРостов
1:1
закончен
19:00
Спартак МКраснодар
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
СКА-ХабаровскЧертаново
1:3
закончен
13:00
СибирьТюмень
2:0
закончен
13:00
РоторСпартак-2
0:0
закончен
14:00
Нижний НовгородСочи
0:0
закончен
15:00
МордовияТамбов
0:3
2 тайм
15:00
ХимкиФакел
1:1
2 тайм
15:30
Краснодар-2Луч
2:0
перерыв
16:00
Зенит-2Шинник
1:0
1 тайм
17:00
АрмавирТомь
не начался
17:00
БалтикаАвангард К
не начался
Испания / Примера
14:00
ЭйбарСельта
1:0
закончен
18:15
БетисХетафе
не начался
20:30
Реал СосьедадАтлетико М
не начался
22:45
ВаленсияАтлетик Б
не начался
Италия / Серия А
14:30
ТориноКьево
3:0
закончен
17:00
УдинезеБолонья
не начался
17:00
ДженоаФрозиноне
не начался
17:00
СПАЛСампдория
не начался
20:00
АталантаФиорентина
не начался
22:30
НаполиЮвентус
не начался
Англия / Премьер-лига
15:00
УотфордЛестер Сити
1:0
2 тайм
17:05
ФулхэмЧелси
не начался
19:15
ЭвертонЛиверпуль
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЗаряВорскла
2:0
2 тайм
15:00
Олимпик ДАрсенал К
0:1
2 тайм
18:00
АлександрияМариуполь
не начался
18:00
КарпатыЛьвов
не начался
Франция / Лига 1
17:00
ГенгамНант
не начался
17:00
ЛилльДижон
не начался
17:00
НиццаСтрасбург
не начался
19:00
ЛионТулуза
не начался
23:00
МарсельСент-Этьен
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Германия / Бундеслига
17:30
ШтутгартГанновер-96
не начался
20:00
ВольфсбургВердер
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КХЛ / плей-офф
14:30
Салават ЮлаевМеталлург Мг
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17:00
Динамо МЙокерит
не начался
17:00
Ак БарсАвангард
не начался
18:00
ХК СочиЛокомотив
не начался
Хоккей / Универсиада-2019
15:30
РоссияЯпония
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НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
не начался
23:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
не начался
00:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
не начался
00:00
Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
не начался
01:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВиннипег Джетс
не начался
03:30
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
06:00
Сан-Хосе ШарксЧикаго Блэкхоукс
не начался
Единая лига ВТБ
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Калев Цмоки-Минск
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19:30
Зелена Гура ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Шарлотт ХорнетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
23:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
не начался
23:30
Чикаго БуллзАтланта Хоукс
не начался
23:30
Бостон СелтиксХьюстон Рокетс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
02:00
Кливленд КавальерсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМемфис Гриззлиз
не начался
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
15:00
Мужчины. Масс-старт 50 км свободным стилем
online
Испания / Примера
23:00
ЛеганесЛеванте
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
ТракторАвтомобилист
не начался
19:00
ТорпедоБарыс
не начался
19:30
ВитязьЦСКА
не начался
19:30
СпартакСКА
не начался
00:00
АвангардАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Баффало СэйбрзЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Химки ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Майами ХитАтланта Хоукс
не начался
03:30
Бруклин НетсДаллас Маверикс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсДенвер Наггетс
не начался
05:00
Юта ДжазНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзМилуоки Бакс
не начался
06:00
Сакраменто КингзНью-Йорк Никс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
Свергнуть норвежцев: россияне бьются за золото ЧМ. LIVE

Онлайн мужского масс-старта 50 км на ЧМ-2019 по лыжным гонкам

В рамках чемпионата мира — 2019 по лыжным гонкам мужчины бегут масс-старт 50 км свободным стилем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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16:26

До 1:06 сократили наши ребята отставание! Вся четверка пошла догонять!

16:23

Все наши проигнорировали пит-стоп! Все норвежцы поменяли лыжи! Интересно.

16:22

Холунд заехал на пит-стоп и второй раз (больше нельзя) поменял лыжи!

16:21

Отрыв Холунда сейчас кажется угрожающим! Неужели вся эта большая группа, где много наших, будет бороться только за второе-третье места?

16:18

Чуть больше 15-ти км до финиша. Большунов на седьмой позиции, Мельниченко упал на 14-е место, зато Спицов бежит вторым!

16:15

Велик отрыв Холунда. Однако вторым и третьим бегут Большунов и отсидевшийся сзади Спицов! А Мельниченко — шестой.

16:12

Холунд вообще не собирается сдавать позиции. Очень уверенно работает норвежский лидер гонки.

16:11

Ну, наконец хоть кто-то! Манифика взял на себя функции лидера в группе преследования. Не все же нашим тащить всех на себе.

16:10

К сожалению, подотстал Белов. Он уже 35-й. Зато Большунов второй, а Мельниченко — четвертый.

16:07

Вот они — Большунов и Мельниченко, — которые тащат основной пелотон за собой.

16:05

Большунов и Мельниченко все так же во главе группы преследователей, а Белов заехал на пит-стоп. Спицов тоже недалеко.

16:03

Пока настоящей погони за Холундом нет.

15:59

Ну что, уже 42 секунды отрыв Холунда, но Мельниченко с Большуновым впереди группы преследователей. Рядом и Белов. Спицов в 20-ке, но далековато.

15:57

Рванул в отрыв Холунд! Уже создал приличный задел от остальной группы. Ее возглавляет Мельниченко!

15:51

22,2 км пробежали лыжники. Холун лидирует, совсем рядом Большунов (третий) и Белов (седьмой). А вот Мельниченко подотстал. Уже в 19-ти секундах. Спицов — в 22-х. Очень высокий темп.

15:47

Большунов после пит-стопа сразу же вырвался в лидеры гонки! А еще Белов к самым забойщикам подтянулся.

15:46

Зону пит-стопа проехали спортсмены. Большунов поменял лыжи! Но это сделали очень многие.

15:45

Большунов едва не упал на спуске, но устоял.

15:44

Отсечка 18,6 км. Лидирует норвежец Холун. Наши продолжают занимать свои позиции в лидирующей группе. Спицов уже в шести секундах от лидеров!

15:39

Спицов — молодчина! Подтянулся — 9,6 отстает всего уже.

15:38

Завершили второй круг. Мельниченко на первом месте. Тут же Большунов. Но и все остальные лидеры. Белов остается в лидирующей группе.

15:37

Мельниченко в очень хорошем темпе бежит!

15:35

Очень хороший темп у гонки, и снова Мельниченко лидирует.

15:32

Почти 15 км позади. Сундбю немножко откатился назад — в конец десятки. Белов бежит 22-м. Спицов сейчас 44-й, в 14-ти секундах позади лидеров.

15:30

Француз Париссе теперь везет соперников за собой. Большунов с Мельниченко так и работают вместе. Белов в конце второй десятки, тоже в группе лидеров.

15:27

Мельниченко снова вышел вперед.

15:25

Снова пелотон тащит за собой Сундбю. Трое наших в большой группе лидеров, а вот Денис Спицов, к сожалению, подотстал.

15:22

Дарио Колонья сейчас вырвался в лидеры. Мельниченко и Большунов бегут шестым и седьмым, контролируя ситуацию.

15:20

Итак, первый круг позади. Сундбю лидирует, за ним Дарио Колонья. Мельниченко и Большунов замыкают шестерку. Белов сейчас 18-й, Спицов пока только 52-й

15:18

На финише первого круга растянулась группа лидеров. Сундбю ее так и возглавляют, а из наших Мельниченко и Большунов контролируют ситуацию.

15:15

Очень приличный темп держит Сундбю. Хочет побыстрее отсечь по максимуму соперников? Интересно.

15:10

Растягивается потихоньку группа лидеров, но Сундбю пока так и впереди.

15:06

Теперь в роли забойщика выступает Мартин Йонсруд Сундбю. Мельниченко рядом, но шестой сейчас.

15:04

На первой отсечке вторым за Мельниченко бежит Сундбю. Наши остальные не в самом авангарде, но группа лидеров пока что очень большая.

15:03

Пока пелотон везет за собой Андрей Мельниченко. Он под четвертым номером выступает.

15:00

Старт дан!

14:55

Это наш последний шанс на золотую медаль этого чемпионата мира. Зато, если так будет, это будет шикарным финишным аккордом. Мужская гонка на 50 км — одна из самых знаковых и престижных!

14:45

В составе сборной России побегут Александр Большунов, Денис Спицов, Андрей Мельниченко и Евгений Белов. Любопытно, что изначально в масс-старте должен был участвовать Андрей Червоткин, но его в последний момент заменил Большунов.

Большунов
EPA-EFE
Российский лыжник Александр Большунов
14:35

Начало гонки — в 15.00 по мск.

14:30

Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок! Сегодня мужчины на ЧМ-2019 бегут масс-старт 50 км в свободном стиле.