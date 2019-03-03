Свергнуть норвежцев: россияне бьются за золото ЧМ. LIVE

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До 1:06 сократили наши ребята отставание! Вся четверка пошла догонять!
Все наши проигнорировали пит-стоп! Все норвежцы поменяли лыжи! Интересно.
Холунд заехал на пит-стоп и второй раз (больше нельзя) поменял лыжи!
Отрыв Холунда сейчас кажется угрожающим! Неужели вся эта большая группа, где много наших, будет бороться только за второе-третье места?
Чуть больше 15-ти км до финиша. Большунов на седьмой позиции, Мельниченко упал на 14-е место, зато Спицов бежит вторым!
Велик отрыв Холунда. Однако вторым и третьим бегут Большунов и отсидевшийся сзади Спицов! А Мельниченко — шестой.
Холунд вообще не собирается сдавать позиции. Очень уверенно работает норвежский лидер гонки.
Ну, наконец хоть кто-то! Манифика взял на себя функции лидера в группе преследования. Не все же нашим тащить всех на себе.
К сожалению, подотстал Белов. Он уже 35-й. Зато Большунов второй, а Мельниченко — четвертый.
Вот они — Большунов и Мельниченко, — которые тащат основной пелотон за собой.
Большунов и Мельниченко все так же во главе группы преследователей, а Белов заехал на пит-стоп. Спицов тоже недалеко.
Пока настоящей погони за Холундом нет.
Ну что, уже 42 секунды отрыв Холунда, но Мельниченко с Большуновым впереди группы преследователей. Рядом и Белов. Спицов в 20-ке, но далековато.
Рванул в отрыв Холунд! Уже создал приличный задел от остальной группы. Ее возглавляет Мельниченко!
22,2 км пробежали лыжники. Холун лидирует, совсем рядом Большунов (третий) и Белов (седьмой). А вот Мельниченко подотстал. Уже в 19-ти секундах. Спицов — в 22-х. Очень высокий темп.
Большунов после пит-стопа сразу же вырвался в лидеры гонки! А еще Белов к самым забойщикам подтянулся.
Зону пит-стопа проехали спортсмены. Большунов поменял лыжи! Но это сделали очень многие.
Большунов едва не упал на спуске, но устоял.
Отсечка 18,6 км. Лидирует норвежец Холун. Наши продолжают занимать свои позиции в лидирующей группе. Спицов уже в шести секундах от лидеров!
Спицов — молодчина! Подтянулся — 9,6 отстает всего уже.
Завершили второй круг. Мельниченко на первом месте. Тут же Большунов. Но и все остальные лидеры. Белов остается в лидирующей группе.
Мельниченко в очень хорошем темпе бежит!
Очень хороший темп у гонки, и снова Мельниченко лидирует.
Почти 15 км позади. Сундбю немножко откатился назад — в конец десятки. Белов бежит 22-м. Спицов сейчас 44-й, в 14-ти секундах позади лидеров.
Француз Париссе теперь везет соперников за собой. Большунов с Мельниченко так и работают вместе. Белов в конце второй десятки, тоже в группе лидеров.
Мельниченко снова вышел вперед.
Снова пелотон тащит за собой Сундбю. Трое наших в большой группе лидеров, а вот Денис Спицов, к сожалению, подотстал.
Дарио Колонья сейчас вырвался в лидеры. Мельниченко и Большунов бегут шестым и седьмым, контролируя ситуацию.
Итак, первый круг позади. Сундбю лидирует, за ним Дарио Колонья. Мельниченко и Большунов замыкают шестерку. Белов сейчас 18-й, Спицов пока только 52-й
На финише первого круга растянулась группа лидеров. Сундбю ее так и возглавляют, а из наших Мельниченко и Большунов контролируют ситуацию.
Очень приличный темп держит Сундбю. Хочет побыстрее отсечь по максимуму соперников? Интересно.
Растягивается потихоньку группа лидеров, но Сундбю пока так и впереди.
Теперь в роли забойщика выступает Мартин Йонсруд Сундбю. Мельниченко рядом, но шестой сейчас.
На первой отсечке вторым за Мельниченко бежит Сундбю. Наши остальные не в самом авангарде, но группа лидеров пока что очень большая.
Пока пелотон везет за собой Андрей Мельниченко. Он под четвертым номером выступает.
Старт дан!
Это наш последний шанс на золотую медаль этого чемпионата мира. Зато, если так будет, это будет шикарным финишным аккордом. Мужская гонка на 50 км — одна из самых знаковых и престижных!
В составе сборной России побегут Александр Большунов, Денис Спицов, Андрей Мельниченко и Евгений Белов. Любопытно, что изначально в масс-старте должен был участвовать Андрей Червоткин, но его в последний момент заменил Большунов.
Начало гонки — в 15.00 по мск.
Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок! Сегодня мужчины на ЧМ-2019 бегут масс-старт 50 км в свободном стиле.