«Закройте его в Чечне»: Емельяненко арестован за дебош

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко арестован районным судом Кисловодска на десять суток по делу о неповиновении сотруднику полиции. Спортсмен во время судебного процесса подтвердил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, признав свою вину.

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«Оглашается постановление о совершении административного правонарушения по статье КоАП РФ «неповиновение сотруднику полиции». Вину признал, в содеянном раскаялся и принес извинения. Вина Емельяненко является доказанной. Признать Емельяненко виновным и назначить ему административный арест на десять суток, начало срока исчисляется с 1 марта», — сказал судья.

Отмечается, что

к смягчающим обстоятельствам судом были отнесены в том числе спортивные достижения и поведение бойца на заседании.

Напомним, что 1 марта Емельяненко-младший в нетрезвом состоянии был задержан сотрудниками ППС за неправильную парковку и провоцирование ДТП с участием двух других автомобилей. Спортсмен категорически отказался предъявлять документы по требованию правоохранительных органов и попытался скрыться с места преступления. Согласно протоколам, которые были составлены на бойца, он также нецензурно выражался в адрес автоинспектора и угрожал тому расправой. В полицию Емельяненко был доставлен в наручниках, а его автомобиль отправлен на штрафстоянку.

Против спортсмена собраны данные по статьям о «нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги», «невыполнении водителем законного требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения» и о «неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции». Помимо прочего, рассматривается вариант возбуждения уголовного дела по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», однако эти материалы в суд пока не поступили.

Боец признал, что сел за руль пьяным. Однако Емельяненко полностью отрицает выдвинутые против него обвинения в неповиновении полицейским. Спортсмен уверяет, что просто повздорил с правоохранителями – по его словам, это «обыденное жизненное обстоятельство».

«Если бы я оказал сопротивление сотрудникам полиции, то это бы на них отразилось.

Я никуда не бегал. Ни на ком нет побоев, нет жалоб. Да, выпил, каюсь.

То, что вы зачитали сейчас, написано только для вас. Каюсь, что сел за руль в нетрезвом состоянии», — заявил спортсмен в ходе судебного заседания.

37-летний Емельяненко уже неоднократно имел проблемы с законом. В 2012 году боец был оштрафован за пьяный дебош в самолете. Еще спустя год в отношении бойца было возбуждено дело о драке в кафе, которое впоследствии было прекращено из-за перемирия сторон. Весной 2014 года спортсмен был арестован из-за аварии, произошедшей в Тамбове. Сам Емельяненко не пострадал, однако серьезные травмы получил пассажир, находившийся на переднем сиденье. Дело разрешилось быстро и не получило серьезной огласки, поскольку в момент ДТП Емельяненко был трезв.

В 2014-м году Емельяненко-младший проходил обвиняемым по делу об избиении и изнасиловании домработницы. Боец не явился на один из первых допросов и был даже объявлен в федеральный розыск. 19 мая 2015 года Симоновский суд Москвы признал Емельяненко виновным в насильственных действиях сексуального характера и похищении документов, и тот был приговорен к 4,5 годам заключения.

Отбывал наказание Емельяненко в Борисоглебской колонии общего режима, которая находится в Воронежской области. 17 октября 2016 года Борисоглебский городской суд принял решение об удовлетворении ходатайства Емельяненко об условно-досрочном освобождении (УДО). Спустя более чем через месяц спортсмен вышел на свободу.

После выхода из тюрьмы боец активно тренировался для возвращения на профессиональный уровень, тренируясь в том числе и в грозненском клубе «Ахмат».

С осени 2017 года Емельяненко успел провести шесть поединков, одержав пять побед и один раз добиться ничейного результата. В декабре прошлого года он должен был подраться с бразильцем Франсимаром Баррозу, однако бой был отменен из-за травмы Емельяненко.

Известный отечественный боец Сергей Харитонов уверен, что Емельяненко все еще опасен для общества. Он обратился к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, призвав того повлиять на Емельяненко.

«Сегодня утром меня разбудила куча звонков корреспондентов. Знаю, что Александр Емельяненко вновь натворил каких-то дел. Попал в какую-то аварию или что-то в этом роде.

Этот человек, я повторял, говорил и буду говорить, опасен для общества. Он будет пить, насиловать, убивать — все что угодно.

На него может повлиять только один человек — Рамзан Ахматович Кадыров», — сказал Харитонов в видеосообщении в своем инстаграме.

Рамзан Ахматович, заберите его обратно в клуб, закройте его на территории Чечни, и тогда он не натворит еще больше дел. Он слушает только вас», — добавил спортсмен.

4 мая Емельяненко должен принять участие в номерном турнире MMA-организации Russian Cagefighting Championship (RCC), однако из-за судебных разбирательств его поединок находится под угрозой срыва. Исполнительный директор RCC Николай Клименко отметил, что окончательное решение о бое 37-летнего бойца будет принято по итогам суда.

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