Не справился с раком: боксер умер накануне дня рождения

Трагическая новость пришла из Панамы. 1 марта скончался легендарный боксер-профессионал, бывший чемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полулегкой весовой категории Еусебио Педроса. Панамскому спортсмену по прозвищу «Скорпион» было 62 года.

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Причиной смерти Педросы стала раковая опухоль поджелудочной железы, которая оказалась злокачественной. Как сообщает пресс-служба WBA, в первое время экс-чемпион организации был госпитализирован в больницу, однако затем был переведен на лечение дома, где находился под контролем врачей.

До своего 63-летия Педроса не дотянул одни сутки и скончался рано утром 1 марта.

«WBA передает свои самые искренние слова соболезнования семье и друзьям панамской легенды. Педроса был достойным чемпионом и, самое главное, великим человеком», — приводит слова президента ассоциации Хильберто Мендоса пресс-служба WBA.

Свою профессиональную карьеру Педроса начал в 17-летнем возрасте. 1 декабря 1973 года он техническим нокаутом одолел Хулио Гарсию, а свое первое поражение на ринге потерпел спустя девять поединков, уступив колумбийцу Альфонсо Пересу.

3 апреля 1976 года панамский боксер провел свой первый титульный поединок за чемпионский пояс WBA в полулегком весе, однако проиграл Альфонсо Саморе из Мексики.

После этого он выиграл три боя, два из которых завершились нокаутом от «Скорпиона», и в апреле 1978 года вновь получил право на титульный поединок.

Свой первый чемпионский пояс Педроса завоевал в поединке против тогдашнего чемпиона, испанца Сесилио Ластары. Одолев его, Еусебио впервые стал обладателем титула в полулегком весе по версии WBA в возрасте 22 лет. Впоследствии он защитил звание чемпиона 19 раз в течение семи лет. Данная серия является одной из самых длинных в истории мирового бокса. Прервалась она лишь на 20-м поединке, на котором присутствовало 27 тысяч зрителей.

Свой титул он утратил в одном из самых громких в истории бокса поединке против ирландца Барри Макгигана. Бой, который состоялся 8 июня 1985 года в Лондоне, по итогам 15-ти раундов завершился победой ирландского боксера единогласным решением судей.

Несмотря на поражение Педроса называл данное сражение «одним из самых важных достижений в своей карьере». Также панамец получил за бой $1 млн, что стало рекордным достижением в тот период.

Новость о смерти панамского боксера Макгиган обойти вниманием не смог. В своем твиттере ирландец выразил свои соболезнования, а также подчеркнул, что для него было честью сразиться с Педросой на одном ринге.

«Это печальный день для меня. Мой соперник и выдающийся чемпион мира Еусебио Педроса ушел из жизни в возрасте 62 лет. Его серия побед в качестве владельца чемпионского пояса является одной из самых длинных в истории бокса. Мне было очень приятно разделить ринг вместе с ним»,

— сказал Барри.

A sad day for me as my rival and outstanding World Featherweight Champion Eusebio Pedroza passes away aged 62 RIP. Pedroza is one of the longest reigning Featherweight Champion in history, it was a pleasure to share the ring with him https://t.co/qVYXpy4p7e — Barry McGuigan (@ClonesCyclone) 1 марта 2019 г.

После того поражения Педроса провел еще пять поединков, три из которых завершились в его пользу. Последний бой панамца состоялся 21 ноября 1992 года, когда он раздельным решением судей уступил Мауро Гутьерресу.

В 1999 году Педроса был включен в Международный зал боксерской славы. Слова соболезнования выразил и исполнительный директор зала славы Эдвард Брофи.

«Педроса является автором одной из самых впечатляющих победных серий, которые случались в истории бокса. Он принес своей родной стране огромную радость и гордость. Мы присоединяемся ко всему миру бокса и все вместе оплакиваем его кончину», — заявил Брофи.

За всю 19-летнюю профессиональную карьеру Педроса провел 49 боев, в которых одержал 42 победы (26 — нокаутом), завершил один поединок вничью и еще шесть раз проиграл.

В последние годы Педроса неоднократно участвовал в телепередачах, где выступал в качестве эксперта, а также являлся героем телешоу, связанных с мировым боксом.

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