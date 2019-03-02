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Не справился с раком: боксер умер накануне дня рождения

Бывший чемпион мира по боксу умер от рака

Легендарный панамский боксер Еусебио Педроса скончался в возрасте 62 лет. Причиной смерти бывшего чемпиона по версии WBA в полулегком весе стал рак поджелудочной железы. До своего 63-летия Педроса не дожил один день.

Трагическая новость пришла из Панамы. 1 марта скончался легендарный боксер-профессионал, бывший чемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полулегкой весовой категории Еусебио Педроса. Панамскому спортсмену по прозвищу «Скорпион» было 62 года.

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Причиной смерти Педросы стала раковая опухоль поджелудочной железы, которая оказалась злокачественной. Как сообщает пресс-служба WBA, в первое время экс-чемпион организации был госпитализирован в больницу, однако затем был переведен на лечение дома, где находился под контролем врачей.

До своего 63-летия Педроса не дотянул одни сутки и скончался рано утром 1 марта.

«WBA передает свои самые искренние слова соболезнования семье и друзьям панамской легенды. Педроса был достойным чемпионом и, самое главное, великим человеком», — приводит слова президента ассоциации Хильберто Мендоса пресс-служба WBA.

Свою профессиональную карьеру Педроса начал в 17-летнем возрасте. 1 декабря 1973 года он техническим нокаутом одолел Хулио Гарсию, а свое первое поражение на ринге потерпел спустя девять поединков, уступив колумбийцу Альфонсо Пересу.

3 апреля 1976 года панамский боксер провел свой первый титульный поединок за чемпионский пояс WBA в полулегком весе, однако проиграл Альфонсо Саморе из Мексики.

После этого он выиграл три боя, два из которых завершились нокаутом от «Скорпиона», и в апреле 1978 года вновь получил право на титульный поединок.

Свой первый чемпионский пояс Педроса завоевал в поединке против тогдашнего чемпиона, испанца Сесилио Ластары. Одолев его, Еусебио впервые стал обладателем титула в полулегком весе по версии WBA в возрасте 22 лет. Впоследствии он защитил звание чемпиона 19 раз в течение семи лет. Данная серия является одной из самых длинных в истории мирового бокса. Прервалась она лишь на 20-м поединке, на котором присутствовало 27 тысяч зрителей.

Свой титул он утратил в одном из самых громких в истории бокса поединке против ирландца Барри Макгигана. Бой, который состоялся 8 июня 1985 года в Лондоне, по итогам 15-ти раундов завершился победой ирландского боксера единогласным решением судей.

Несмотря на поражение Педроса называл данное сражение «одним из самых важных достижений в своей карьере». Также панамец получил за бой $1 млн, что стало рекордным достижением в тот период.

Новость о смерти панамского боксера Макгиган обойти вниманием не смог. В своем твиттере ирландец выразил свои соболезнования, а также подчеркнул, что для него было честью сразиться с Педросой на одном ринге.

«Это печальный день для меня. Мой соперник и выдающийся чемпион мира Еусебио Педроса ушел из жизни в возрасте 62 лет. Его серия побед в качестве владельца чемпионского пояса является одной из самых длинных в истории бокса. Мне было очень приятно разделить ринг вместе с ним»,

— сказал Барри.

После того поражения Педроса провел еще пять поединков, три из которых завершились в его пользу. Последний бой панамца состоялся 21 ноября 1992 года, когда он раздельным решением судей уступил Мауро Гутьерресу.

В 1999 году Педроса был включен в Международный зал боксерской славы. Слова соболезнования выразил и исполнительный директор зала славы Эдвард Брофи.

«Педроса является автором одной из самых впечатляющих победных серий, которые случались в истории бокса. Он принес своей родной стране огромную радость и гордость. Мы присоединяемся ко всему миру бокса и все вместе оплакиваем его кончину», — заявил Брофи.

За всю 19-летнюю профессиональную карьеру Педроса провел 49 боев, в которых одержал 42 победы (26 — нокаутом), завершил один поединок вничью и еще шесть раз проиграл.

В последние годы Педроса неоднократно участвовал в телепередачах, где выступал в качестве эксперта, а также являлся героем телешоу, связанных с мировым боксом.

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