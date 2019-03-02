«Сел за руль пьяным»: Емельяненко покаялся в суде

В районном суде Кисловодска состоялись первые слушания по делу о задержании российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, против которого возбуждено административное дело «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги», «невыполнение водителем законного требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения» и о «неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции». Также, по данным МВД, в отношении задержанного бойца собран материал по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», решение по которому будет принято в ходе судебного процесса.

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Сотрудники правоохранительных органов задержали Емельяненко 1 марта. Спортсмен припарковал свою дорогую иномарку на пешеходном переходе, однако после того, как его автомобиль пытались эвакуировать, боец предпринял попытку самостоятельно скрыться с места происшествия. По пути он зацепил две чужие машины и был задержан полицией.

В ходе судебного заседания Емельяненко признался, что находился за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, однако опроверг сообщения об оказании сопротивления сотрудникам полиции при аресте.

«Не согласен с рапортами, никакого сопротивления я не оказывал, может, мы и поговорили в какой-то момент на повышенных тонах. Я спортсмен, если бы оказал сопротивление, то на них бы это отразилось. Ни на ком нет побоев. Да, я выпил. Каюсь в том, что сел за руль нетрезвым», — цитирует Емельяненко РИА «Новости».

Продолжая речь о сопротивлении при задержании, спортсмен отметил, что «не оказывал никаких силовых и противоправных действий», а только ограничился словесной перепалкой.

«Мы поругались с сотрудниками, обыденное жизненное обстоятельство, кто у нас не выясняет истину, она рождается в спорах», — сказал он.

Ранее в сети появилась видеозапись с места происшествия, на котором отчетливо видно, как Александр Емельяненко на протяжении длительного времени отказывается выходить из своего автомобиля по требованию полиции, а в адрес сотрудников ППС высказывается нецензурно. В ходе конфликта правоохранительные органы были вынуждены силой вызволить спортсмена из машины и доставить его в полицейский участок, где он прошел медицинское освидетельствование по факту вождения машины в нетрезвом виде.

По факту оскорбления представителей властей при исполнении против Емельяненко может быть возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, спортсмену грозит наказание в виде исправительных работ сроком до одного года.

Александр, отвечая на вопрос о том, с какой целью он прибыл в Кисловодск, заявил, что находится в городе уже три дня и планировал «потренироваться и подготовиться завоевывать для России великие победы на международных спортивных аренах».

Перед сотрудниками полиции, которые находились на слушании в качестве свидетелей, Емельяненко принес извинения и попросил «не таить на него обиды».

Интересно, что сам Емельяненко должен принять участие на номерном турнире MMA-организации RCC Boxing Promotions (RCC) 4 мая в Челябинске. Однако в связи с судебными тяжбами поединок 37-летнего бойца теперь находится под угрозой. По словам исполнительного директора промоушена Николая Клименко, Емельяненко на данный момент с участия в турнире не отзаявлен, а решение по данному поводу будет принято позднее.

В своей карьере ММА Александр Емельяненко одержал 26 побед, один раз завершил бой вничью, а также потерпел семь поражений. В декабре 2018 года он должен был сразиться против бразильского бойца Франсимара Барросы, однако вынужден был сняться с боя из-за травмы. Вместо него против бразильца в октагон вышел Михаил Мохнаткин, проигравший решением судей.

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