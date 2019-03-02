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«Это вам не футбол!» Почему федерация не дает Медведевой 6 млн

В федерации объяснили, почему Медведева не получила 6 млн рублей

В Федерации фигурного катания на коньках России с возмущением отреагировали на информацию о том, что Евгения Медведева получает финансовую помощь в размере 6 млн рублей в месяц. В пресс-службе организации напомнили, что фигурное катание не приносит таких высоких доходов, как футбол, и заявили, что суммы в 6 млн спортсменам «даже не снились».

Вокруг персоны Евгении Медведевой в последнее время возникают едва ли не такие же ожесточенные дискуссии, как весной 2018 года, когда она неожиданно объявила о переходе от своего многолетнего тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

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Очередную волну не самых приятных слухов о двукратной чемпионке мира поднял спортивный обозреватель Сергей Дадыгин, который в эфире телеканала «Звезда» заявил, что,

по его данным, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) тратит на Медведеву около 6 млн в месяц.

Судя по всему, в эту сумму журналист включил проживание и питание в Канаде, услуги тренерского штаба Орсера (Toronto Cricket Club — это частный спортивный клуб, где фигуристы сами оплачивают свои занятия) и перелеты на все турниры из-за океана.

Обычно спортсмены сборной России требуют гораздо меньших затрат, чем 6 млн, поскольку занимаются в бюджетных спортивных учреждениях и проживают в своей стране без необходимости снимать дорогостоящее жилье и постоянно совершать длительные перелеты. Естественно, что информация Дадыгина была встречена с возмущением.

Вскоре на официальном сайте ФФККР появился гневный ответ на заявления спортивного обозревателя.

В самом начале обращения утверждалось, что недостоверные сведения Дадыгина вызвали «недоумение и, скорее, возмущение среди специалистов и аппарата Федерации фигурного катания на коньках России».

Также в заявлении ФФККР напомнили, что осенью 2018 года глава организации Александр Горшков сообщил: ни министерство спорта России, ни Федерация фигурного катания страны не имеют никакого отношения к оплате услуг нового наставника Медведевой.

Проще говоря, никаких дополнительных финансовых привилегий фигуристка после переезда в Северную Америку не получила.

Помощь ей оказывается в тех же аспектах спортивной жизни, что и раньше, когда она проживала в Москве и тренировалась в школе «Самбо-70».

«Мы обеспечиваем подготовку Жени в таком же объеме, что и других фигуристов основного состава сборной команды страны.

Это включает оплату проезда спортсменки и тренера на соревнования и контрольные мероприятия, проводимые Федерацией, обеспечение инвентарем (ботинки, коньки), костюмами для тренировок и соревнований, оплату постановок соревновательных программ, аренду жилья, расположенного вблизи от мест тренировок и, в случае необходимости, оплату консультаций и лечения», — гласит заявление ФФККР.

Также в тексте обращения утверждается, что сумма, затрачиваемая на Медведеву, в десятки раз меньше названной Дадыгиным. Завершается эмоциональная запись словами о том, что

«фигурное катание — это не футбол и не хоккей, поэтому сумма в 6 млн в месяц нашим спортсменам, к сожалению, даже не снилась!»

Президент ФФККР Горшков действительно сообщал ранее, что его организация просто «не имеет права» оплачивать услуги наставника Медведевой. Орсер не входит в тренерский совет федерации, не относится ни к одной государственной спортивной школе России, так что действительно было бы странно, если бы он что-то получал от ФФККР.

«Мы не имеем права оплачивать работу Брайана Орсера. У нас нет таких возможностей. Это делает сама Женя.

Вы знаете, вся эта ситуация решается. У Медведевой нет проблем в этом отношении. Но федерация оплачивает ее пребывание в Канаде и перелеты», — цитировал Горшкова «Спорт день за днем».

На этом вопрос был закрыт в декабре 2018 года.

Информация о баснословной финансовой поддержке Медведевой вновь стала обсуждаться после того, как ФФККР опубликовала окончательный список участников чемпионата мира в Японии.

Некоторых поклонников фигурного катания и экспертов возмутил тот факт, что на мировое первенство была отправлена именно Медведева, а не Елизавета Туктамышева, которая по ходу сезона показывала более стабильные и высокие результаты.

Так, Императрица дважды попала на пьедестал почета на этапах Гран-при и завоевала бронзу в финале, уступив только Алине Загитовой и Рике Кихире, в то время как Медведева в финал не пробилась. Кроме того, в арсенале Туктамышевой есть очень сложный элемент — тройной аксель, который мог бы дать ей большое преимущество на чемпионате мира.

Однако в последнем очном состоянии накануне ЧМ — в финале Кубка России — Медведева оказалась сильнее упавшей один раз с фирменного акселя Туктамышевой и обогнала ее чуть более чем на балл.

Опираясь на этот результат, тренерский совет ФФККР принял решение отправить на чемпионат мира ученицу Брайана Орсера.

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