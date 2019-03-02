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«Удивил всех»: Овечкин побил великий рекорд Гретцки

Как Овечкин первым в истории НХЛ забросил 45 шайб в десяти сезонах

Александр Овечкин записал на свой счет победный гол в матче «Вашингтон Кэпиталз» против «Нью-Йорк Айлендерс» и первым в истории НХЛ забросил 45 шайб в десяти сезонах. Таким образом, российский нападающий побил рекорд великого канадца Уэйна Гретцки.

Наконец-то это свершилось — Александр Овечкин забросил свою 46-ю шайбу в регулярном чемпионате этого сезона и побил рекорд великого канадца Уэйна Гретцки, став первым игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который забил более 45 раз в десяти сезонах подряд.

Любители хоккея ждали этого достижения на протяжении трех последних матчей, но до 44-й минуты встречи с «Нью-Йорк Айлендерс» Ови катастрофически не везло.

«Вашингтон» занес пять шайб в ворота «Рейнджерс» и семь (!) — «Оттаве», но ни один из этих голов не принадлежал россиянину.

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Встреча с «Айлендерс», которых возглавляет бывший наставник «столичных» Барри Тротц, и вовсе началась для «Кэпс» с пропущенной шайбы — уже на третьей минуте счет открыл Том Кюнхакль.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов по ошибке отдал передачу чужому нападающему, немец выскочил один на один с голкипером Брейденом Холтби и легко переиграл его.

Затем наступила длительная голевая пауза, которая продлилась 40 минут — вплоть до третьего периода. Видимо, «островитяне» решили отсидеться в обороне и надеялись сохранить минимальное преимущество над соперником, однако в хоккее это сделать непросто.

На 44-й минуте встречи Якуб Врана восстановил статус-кво, воспользовавшись суматохой на «пятачке» нью-йоркцев. После передачи Никласа Бэкстрема шайба удачно отскочила прямо к чешскому нападающему, который ловко пробросил ее мимо метелящих клюшками соперников.

После этого «Кэпс» устроили настоящий навал на ворота «островитян», и спустя всего минуту случился исторический гол Овечкина, который позволил ему побить рекорд Гретцки, — причем шайба получилась красивой как на заказ.

После очередного наброса на «пятак» «Айлендерс» голкипер попытался выбить шайбу подальше, однако удар получился слабым.

Овечкин сумел сориентироваться за долю секунды и зарядил клюшкой по медленно летящему снаряду — тот описал дугу и издевательски влетел в ворота.

Благодаря этой шайбе россиянин вышел на первое место в истории НХЛ по количеству сезонов с более чем 45 голами, — у него их уже десять. Позади остались Гретцки и еще один легендарный канадец Майк Босси, которые забрасывали такое количество шайб в девяти сезонах. Также капитан «Вашингтона» до этого уже обошел Марселя Дионна и Марио Лемье — в их активе по восемь таких сумасшедших сезонов.

Забегая вперед, можно сказать, что гол Овечкина стал победным в матче против «Айлендерс». Это привело к тому, что

Александр Великий еще раз вписал свое имя в историю НХЛ, поднявшись на седьмую строчку по количеству победных голов за карьеру.

На счету россиянина их уже 106 — теперь он сравнялся с канадцем Патриком Марло. Следующая цель — 109 решающих шайб и шестая строчка в списке. На данный момент ее занимает Брэндан Шэнахэн, который уже давно завершил карьеру и с 2014 года является президентом клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс».

Возвращаясь к встрече «Вашингтона» с «Нью-Йорком», стоит отметить, что точку в матче поставила курьезная неразбериха в исполнении двух форвардов «островитян» Брока Нельсона и Джоша Бейли.

Нападающий «Кэпс» Ти Джей Оши легонько направил шайбу вперед по левому флангу, видимо, пытаясь просто вывести ее из своей зоны («Айлендерс» к тому моменту сняли вратаря и играли в большинстве по полевым игрокам).

Однако «островитяне» словно забыли о том, что голкипера у них нет, и направили шайбу в сторону ворот. Естественно, снаряд закатился в пустой створ — 3:1.

Гол, кстати, почему-то записали на Оши, который торжествующе вскинул клюшку в воздух.

Сразу после такого забавного завершения встречи игроки «Кэпс» кинулись поздравлять своего капитана с очередным достижением.

«Я установил рекорд по количеству сезонов с более чем 45 шайбами? Честно, я об этом не знал, мне сообщили ребята,

— рассказывал Овечкин в комментарии Washington Post. — Безусловно, это особенное событие для меня.

Все ребята из «Вашингтона» очень стараются, потому что на этом отрезке сезона каждый из нас должен сделать шаг вперед и заиграть так же, как в прошлом году (когда «столичные» впервые в истории взяли Кубок Стэнли. — «Газета.Ru»). У нас есть опыт, который нам помогает, и мы прогрессируем как коллектив».

Главный тренер «Кэпс» Тодд Рирден не поскупился на похвалу россиянину, назвав того «талантом поколения».

«Овечкин продолжает удивлять всех нас — и тренеров, и игроков. Как я уже упоминал не раз, нам повезло иметь такого хоккеиста в «Вашингтоне». Это талант поколения в НХЛ.

Здорово, что такой игрок бьет рекорды нашей лиги. Все находятся в поиске именно таких, особенных исполнителей, удивляющих своей одаренностью. Забивать по 45 раз в десяти сезонах — это просто нечто», — цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.

Одноклубник Овечкина Ти Джей Оши заявил, что не встречал ни одного такого же снайпера, как россиянин.

«Я никогда не видел такой способности забрасывать шайбы и создавать моменты, как у Овечкина. Да, в НХЛ есть великие хоккеисты, но ни одного такого же чистого снайпера.

Он ведет команду за собой и является по-настоящему особенным игроком», — отметил нападающий.

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