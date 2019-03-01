«Рецидив по пьяни»: Александра Емельяненко задержала полиция

В очередную скандальную историю угодил знаменитый российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко. На этот раз 37-летний спортсмен был задержан правоохранительными органами в Кисловодске.

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Инцидент случился после того, как младший брат легенды ММА Федора Емельяненко припарковал свой автомобиль на пешеходном переходе, а потом повздорил с сотрудниками службы эвакуации автомобилей.

Эвакуаторщики попытались забрать иномарку спортсмена на штраф-стоянку, однако тот оттолкнул работника, сел в автомобил и попытался скрыться с места происшествия.

За спортсменом пустились в погоню полицейские, задержавшие Александра после того, как тот угодил в аварию и разбил два автомобиля.

По сообщению телеграм-канала Baza, Емельяненко-младший находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Пришедшей 1 марта новости уже успел расстроиться другой известный в прошлом боец ММА Вячеслав Дацик, недавно освободившийся из заключения и уже успевший бросить вызов Емельяненко.

«Да ладно? Только что проанонсировали бой, и опять его закрывают! То меня сажают, а он выходит, то я выхожу, и его принимают. Надеюсь, дадут просто домашний арест, — прокомментировал Дацик информацию о задержании Емельяненко Sport24.

— Конечно, отягчающих много. У него рецидив же. Изнасилование тоже было в состоянии алкогольного опьянения. Влипает из-за такой ерунды. Очень хотелось подраться с ним.

Походу, теперь придется его вытаскивать. Если что, готов оказать ему помощь в правовом поле. Хотя, думаю, у него денег полно, хватит на адвокатов хороших. Посмотрим».

Дацик, давно заочно конфликтующий с Александром, освободился из тюрьмы 26 февраля и сразу же проанонсировал возможный бой.

«Бой с Александром Емельяненко? Будет веселуха. Посмотрим, что получится. Думаю, бой будет организован в ближайшие полгода. Сейчас определяются с местом, где и когда пройдет бой. Надо набрать форму, подготовиться. Сейчас закуплю форму, поеду тренироваться. Прямо в спортзал. Я и в тюрьме тренировался. Больше боролись, но иногда и боксировали», — рассказал Вячеслав.

История неприятия между бойцами началась в 2010 году, когда Александр негативно отозвался о Дацике.

«Его нельзя отнести ни к людям, ни к спортсменам. Это исключение из правил в нашем обществе. Он не показывал никогда выдающихся результатов. Это просто отморозок, который начитался каких-то непонятных книжек и сейчас гуляет на улицах нашего города, — заявил тогда Емельяненко-младший.

— Когда люди поняли, что это за человек, чего от него можно ждать, все от него отвернулись. Как спортсмены, так и все его окружение. Дацик не чувствует боли? Я попросил ребят, с которыми тренируюсь, если Дацик им попадется на улице, пусть заставят его меня дождаться, я развенчаю этот миф».

Что касается самого Александра, то он недавно ушел из клуба «Ахмат», куда его после отбытия срока за изнасилование пригласил лично глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Едва прекратив отношения с чеченской спортивной организацией, боец попал в скандал, дав на собственном мастер-классе в Москве «леща» одному из ассистировавших ему молодых людей, записавшихся на урок.

Спортсмену не понравилось, что партнер слишком сильно тянул его во время демонстрации захвата за шею.

«Ты не виси... Не надо так говорить, хорошо? Дома так будешь с женой комплиментами обмениваться», – сказал Емельяненко, отвесив спарринг-партнеру при этом подзатыльник.

Впрочем работающий турагентом Сергей Демидов, который и стал «жертвой подзатыльника», совсем не обиделся на Емельяненко, продолжил быть на тренировке его ассистентом, а после выложил в своем инстаграме совместное фото, прояснив ситуацию в подписи.

«Развирусили СМИ видос с мелким инцидентом. Его спецом не выкладываю, ибо #измухислона. Но, видимо, стоит объяснить. По факту: я тоже хорош был, пошутил, когда Александр меня шеей поднял. Все, кто меня знает, привыкли к моему юмору, но вот здесь, конечно, неудачно получилось, косяк. А в целом, мелочь. Непонятно, зачем столько внимания. Не ведитесь на всякую ерунду. Кстати, треня отличная была. Всем спорта и спокойствия», – написал Демидов.

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