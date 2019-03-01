«Скрывает безобразие в семье»: чего добивается Аршавин

Бракоразводный процесс между бывшим полузащитником петербургского «Зенита» Андреем Аршавиным и его супругой Алисой Казьминой обрастает новыми сложностями и новыми подробностями. 26 февраля в судебном участке №97 Санкт-Петербурга состоялось первое слушание, на котором сами участники дела не присутствовали. Вместо них на заседании выступили их адвокаты. Защиту экс-капитана сборной России представила Виктория Савицкая, а интересы его жены защищали Александр Добровинский, Марина Дубровская и Ирина Бултакова. Однако на заседании не было вынесено вердикта, а дело было перенесено в районный суд города Красное село.

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Как отмечают адвокаты Казьминой, на этом настояла сторона Аршавина, выдвинув ходатайство о закрытом суде, на что было получено согласие. По мнению Дубровской, футболист намерен ускорить бракоразводный процесс из-за желания сыграть свадьбу со своей новой возлюбленной, однако дело будет закрыто не раньше конца марта.

Официальная причина, по которой стороны не смогли урегулировать отношения в ходе первого заседания, неизвестна. Адвокаты Аршавина и Казьминой данную информацию не афишируют, однако представители жены экс-капитана сборной утверждают, что тот намерен максимально огородить ход дела от внимания общественности и СМИ.

«Видимо, не хотят, чтобы обо всем безобразии, которое творилось в семье, узнали журналисты»,

— цитирует Дубровскую «Комсомольская правда».

Второй адвокат Казьминой Александр Добровинский заявил, что камнем преткновения стал общий ребенок пары. По его словам, Аршавин намерен добиться судейского решения, согласно которому дочь Есения будет проживать с ним. При этом он подчеркнул, что судебные тяжбы могут затянуться не только из-за развода и вердикта в отношении ребенка, но и из-за раздела совместного имущества, назначения алиментов, а также определение права видеться с дочерью тому родителю, который не живет с ним.

Интересно, что высказываясь о данном процессе, Добровинский привел в сравнение дело еще одного экс-игрока «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, который также находится на этапе развода со своей супругой Миланой Тюльпановой. Между парой решается вопрос о том, с кем будет жить их сын Артем, который на данный момент проживает с матерью.

«Обычно полузащитники и нападающие «Зенита» настаивают на том, чтобы дети жили с ними!»

— заявил адвокат, добавив, что Аршавин несмотря на то, что желает оставить ребенка у себя, свою дочь не навещает совсем.

Следующее заседание состоится в конце марта этого года, и на нем с большой долей вероятности будет присутствовать жена Аршавина. Будет ли принимать участие в слушаниях футболист — неизвестно. Ни он, ни его адвокат комментариями не делятся, хотя инициатором развода выступил сам футболист. Соответствующее заявление он подал еще в начале февраля.

После этого Казьмина обвинила Аршавина в том, что тот насильно отобрал у нее их общий автомобиль, предназначенный для перевозки ребенка, и сделал это в сопровождении охраны. По данному факту девушка подала заявление в полицию, уточнив, что ее муж требует от нее вернуть все денежные средства, которые он на нее потратил за все время их совместного брака.

Напомним, что для Аршавина брак с Казьминой стал первым официальным. На протяжении девяти лет футболист состоял в незарегистрированных отношениях с ныне известной телеведущей Юлией Барановской. В 2013 году пара распалась, а через два года Аршавин женился на Казьминой.

В ходе бракоразводного процесса Алиса требует назначить своему супругу выплату алиментов на содержание ребенка, однако спортсмен уже отдает половину своих доходов Барановской, от которой имеет троих детей. Более 50% доходов у мужа законодательно забрать нельзя, поэтому выплат Казьмина сможет добиться только в том случае, если данная сумма будет поделена на всех четверых детей Аршавина — двух сыновей, дочери от первого брака, а также на Есению.

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