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«Отправьте Орсеру Загитову»: Медведеву гонят из Канады

Орсер прокомментировал слухи о возвращении Медведевой в Россию

Фигуристка Евгения Медведева может вернуться в Россию. Об этом сообщила телерадиокомпания Radio Canada, по данным которой желание покинуть Канаду изъявила сама спортсменка. Однако тренер Медведевой Брайан Орсер назвал эту информацию «выдуманной».

«Фигуристка Евгения Медведева покидает Канаду», — заметка с таким заголовком появилась на сайте авторитетной телерадикомпании Radio Canada 27 февраля. По информации издания, российская фигуристка изъявила желание покинуть Торонто и вернуться в Россию.

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«Данное решение Медведева приняла накануне чемпионата мира, который пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта», — пишут журналисты.

Как отмечается в заметке, причиной возвращения 19-летней фигуристки в Россию являются ее проблемы в жизни за рубежом. Авторы издания сообщают, что Медведева «изо всех сил пыталась адаптироваться к условиям жизни в Канаде, но безуспешно».

Вскоре после появления данной заметки тренер россиянки Брайан Орсер выступил с коротким комментарием, опровергнув информацию о переезде спортсменки обратно в Россию и назвав сообщение телерадикомпании «выдуманным».

«Это выдуманная история, у нас все хорошо», — цитирует канадского специалиста агентство ТАСС.

В связи с опровержением Орсера о том, что его подопечная якобы намерена покинуть страну, Radio Canada выступила со встречным объявлением, принеся извинения за недостоверную информацию. Редакция издания пообещала внести исправления в статью про Медведеву.

«Редакция Radio Canada хочет поправить заметку, опубликованную в среду. Мы писали, что Медведева уезжает из Канады, чтобы продолжить свою карьеру в России, однако эти данные оказались неверными. Мы приносим свои извинения»,

— говорится в сообщении компании.

Казавшийся изначально рядовым случай вызвал немалую дискуссию среди зарубежных поклонников фигурного катания. В частности, на странице популярного Youtube-канала The Skating Lesson в фейсбуке развернулось обширное обсуждение причины, по которой авторитетная радиокомпания опубликовала информацию о возможном переезде Медведевой.

Некоторые пользователи подчеркнули, что российская фигуристка действительно может иметь проблемы с адаптацией к жизни в Канаде, куда она переехала летом прошлого года. Об этом ранее рассказывала и сама спортсменка, отмечая, что больше всего ее напрягает языковой барьер. Однако сейчас Евгения хорошо владеет английским языком.

Другие же обратили внимание на то, что статья была опубликована до официального релиза Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) об итоговой заявке российской сборной на чемпионат мира в Японии. Медведева оказалась в тройке основной команды наряду с Алиной Загитовой и Софьей Самодуровой.

Журналисты Radio Canada же выпустили материал накануне решения ФФККР, предположив, что ученица Брайна Орсера на мировое первенство не поедет, а вернется в Россию на некоторое время для отдыха перед новым сезоном.

Также среди подписчиков развернулась дискуссия о возможном конфликте интересов между Медведевой и ее тренером. Пользователи фейсбука вспомнили историю корейской фигуристки Ким Ён А, которая тренировалась в группе Орсера в период с 2006 по 2010 год, став за это время олимпийской чемпионкой и победителем мирового первенства в 2009 году. Однако после четырехлетнего сотрудничества стороны неожиданно объявили о разрыве соглашений, а кореянка впоследствии обвиняла Орсера во лжи. Поклонники фигурного катания опасаются, что между Медведевой и канадским специалистом может обернуться похожая ситуация, однако предпосылок этому на данным момент не имеется.

Не остались в стороне и болельщики, которые относятся к Медведевой негативно. В частности, пользователь по имени Джошуа Вентура выразила мнение, что 19-летняя фигуристка не способна прогрессировать и ей необходимо покинуть группу Орсера.

«Медведева хороша, но ее восстановление в текущем сезоне идет очень медленно. Может, стоит поменять Евгению на Загитову, чтобы Алина занималась у Орсера?»

— написала она.

Интересно, что в комментариях выступил некий Шон Эллис, который представился товарищем одного из тренеров Toronto Cricket Club, где занимается группа канадского тренера.

«Я общался с тренером, и мне сказали, что никакого конфликта между Медведевой и Орсером не имеется и она не намерена уезжать в Россию. Эта история крайне смешна», — заявил он.

Напомним, в мае прошлого года Медведева после 11 лет сотрудничества с Этери Тутберидзе решила переехать в Торонто, где теперь занимается под руководством Брайна Орсера. В текущем сезоне она завоевала бронзу на этапе Гран-при в Канаде, а также стала четвертой на французском этапе, не сумев пробиться в финал соревнований. На чемпионате России она заняла итоговое седьмое место и не квалифицировалась на первенство Европы.

В Великом Новгороде Медведева приняла участие в финале Кубка России и одержала свою первую победу в сезоне. Благодаря ей она попала в основной состав сборной на чемпионат мира.

Решением тренерского совета ФФККР за фигуристку было отдано 19 голосов из 27.

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